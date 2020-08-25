За здоровьем – в Сиверскую

В
тихой, зеленой части дачного поселка Сиверский на улице Кирова среди вековых
деревьев и яблоневых садов возведен еще один, четвертый корпус «Родительского
дома» - реабилитационного центра для людей, перенесших инсульт. Он входит в
автономную некоммерческую организацию «Медико-социальный центр» и
рассчитан на 50 человек. Пациентов сюда будут направлять
из больниц и сосудистых центров.
Одноэтажное здание
солнечного цвета с белоснежными колоннами, просторным холлом и высокими
потолками больше напоминает загородный санаторий. Внутри 16 палат, оборудованных
по последнему слову науки и техники, просторные душевые, столовая, процедурные,
кабинет лечебной физкультуры с реабилитационным оборудованием. Во дворе – большая
парковая зона отдыха и фруктовый сад, а чуть в стороне - ферма-зоопарк, пруды
для водоплавающих птиц, огород и теплицы.
- Здание построено с использованием современных
технических особенностей, адаптировано для постинсультных лежачих больных с
использованием современного реабилитационного оборудования, - рассказал
председатель правления АНО «Медико-социальный центр» Владимир Масычев.
В
Сиверской будет проходить первый и наиболее сложный этап реабилитации и
адаптации, так как именно после выписки из больницы, как правило, лежачие
пациенты требуют повседневного ухода и интенсивной восстановительной терапии - от
месяца и до восстановления утраченных функций.
Центр «Родительский дом» основан в 1999 году, как частный стационар. Специализируется
на оказании помощи лицам, в силу своего возраста или состояния здоровья не
способных себя обслуживать. По сути, это единая система социального и
медицинского обслуживания.
Центр имеет
земельный участок, одноэтажные корпуса для пациентов на 200 коек, из них первый
и второй корпуса для больных I и II стадии деменции, третий корпус –
геронтопсихиатрический. В Центре предоставляют услуги врачи различных
специальностей: терапевты, психиатры, гериатры, хирурги, психологи, стоматологи,
невропатологи.
Помимо лечебных кабинетов в центре имеются
комнаты отдыха для родственников, столовые, пищеблок, пекарня, косметический
кабинет, парикмахерская, прачечная, складские помещения, морг, изолятор, а
также своя газовая котельная, артезианская скважина, электрическая подстанция,
гаражи, в том числе автомашины скорой помощи для лежачих больных.
Новый корпус, где
разместился реабилитационный центр, был построен силами самой некоммерческой
организации.
- Ровно 20 лет
назад мы здесь заложили первый камень, построили первый корпус, где было всего
13 человек, а спустя 20 лет уже построили четвертое здание, - отметила
руководитель учреждения Лариса Чепенко и поблагодарила всех, кто принял участие
в его создании и таким образом, «внес свой вклад в добрые дела человечества».
С 2016 года АНО
«Медико-социальный центр» включен в государственный реестр поставщиков
социальных услуг Ленинградской области. Они оказываются в различных формах: на
дому, в стационарах для временного и длительного пребывания, а также посредством
технологии социального обслуживания «Домой без преград».
Говоря о
доступности реабилитации, Владимир Масычев
подчеркнул, что по региональной программе услуга будет бесплатна.
- Сейчас
существуют региональные программы, по которым социальные услуги (для граждан,
признанных нуждающимися) бесплатны или оплачиваются частично. Называется это
индивидуальная программа получения социальных услуг. Мы планируем, что комитет
добавит в индивидуальную программу получения социальных услуг еще одну услугу -
по адаптации, - пояснил Владимир Масычев.
Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим считает деятельность
«Медико-социального Центра» «одним из ярких положительных примеров участия
негосударственных организаций в
предоставлении социальных услуг жителям Ленинградской области».
-
«Медико-социальный
центр» – организация с историей, - отметила Людмила
Нещадим. - Они первыми включились во все процессы, которые сегодня
происходят в системе социального обслуживания Ленобласти, предоставляя услуги
высокого качества. К ним добавился реабилитационный центр. Остается до конца
урегулировать взаимоотношения между системой соцзащиты и системой здравоохранения.
Для этого все есть. И, я думаю, и эта услуга, и сам центр будут востребована
жителями Ленобласти и Гатчинского района.