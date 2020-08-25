За здоровьем – в Сиверскую

В тихой, зеленой части дачного поселка Сиверский на улице Кирова среди вековых деревьев и яблоневых садов возведен еще один, четвертый корпус «Родительского дома» - реабилитационного центра для людей, перенесших инсульт. Он входит в автономную некоммерческую организацию «Медико-социальный центр» и рассчитан на 50 человек. Пациентов сюда будут направлять из больниц и сосудистых центров.

Одноэтажное здание солнечного цвета с белоснежными колоннами, просторным холлом и высокими потолками больше напоминает загородный санаторий. Внутри 16 палат, оборудованных по последнему слову науки и техники, просторные душевые, столовая, процедурные, кабинет лечебной физкультуры с реабилитационным оборудованием. Во дворе – большая парковая зона отдыха и фруктовый сад, а чуть в стороне - ферма-зоопарк, пруды для водоплавающих птиц, огород и теплицы.

- Здание построено с использованием современных технических особенностей, адаптировано для постинсультных лежачих больных с использованием современного реабилитационного оборудования, - рассказал председатель правления АНО «Медико-социальный центр» Владимир Масычев.

В Сиверской будет проходить первый и наиболее сложный этап реабилитации и адаптации, так как именно после выписки из больницы, как правило, лежачие пациенты требуют повседневного ухода и интенсивной восстановительной терапии - от месяца и до восстановления утраченных функций.

Центр «Родительский дом» основан в 1999 году, как частный стационар. Специализируется на оказании помощи лицам, в силу своего возраста или состояния здоровья не способных себя обслуживать. По сути, это единая система социального и медицинского обслуживания.

Центр имеет земельный участок, одноэтажные корпуса для пациентов на 200 коек, из них первый и второй корпуса для больных I и II стадии деменции, третий корпус – геронтопсихиатрический. В Центре предоставляют услуги врачи различных специальностей: терапевты, психиатры, гериатры, хирурги, психологи, стоматологи, невропатологи.

Помимо лечебных кабинетов в центре имеются комнаты отдыха для родственников, столовые, пищеблок, пекарня, косметический кабинет, парикмахерская, прачечная, складские помещения, морг, изолятор, а также своя газовая котельная, артезианская скважина, электрическая подстанция, гаражи, в том числе автомашины скорой помощи для лежачих больных.

Новый корпус, где разместился реабилитационный центр, был построен силами самой некоммерческой организации.

- Ровно 20 лет назад мы здесь заложили первый камень, построили первый корпус, где было всего 13 человек, а спустя 20 лет уже построили четвертое здание, - отметила руководитель учреждения Лариса Чепенко и поблагодарила всех, кто принял участие в его создании и таким образом, «внес свой вклад в добрые дела человечества».

С 2016 года АНО «Медико-социальный центр» включен в государственный реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области. Они оказываются в различных формах: на дому, в стационарах для временного и длительного пребывания, а также посредством технологии социального обслуживания «Домой без преград».

Говоря о доступности реабилитации, Владимир Масычев подчеркнул, что по региональной программе услуга будет бесплатна.

- Сейчас существуют региональные программы, по которым социальные услуги (для граждан, признанных нуждающимися) бесплатны или оплачиваются частично. Называется это индивидуальная программа получения социальных услуг. Мы планируем, что комитет добавит в индивидуальную программу получения социальных услуг еще одну услугу - по адаптации, - пояснил Владимир Масычев.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим считает деятельность «Медико-социального Центра» «одним из ярких положительных примеров участия негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг жителям Ленинградской области».

- «Медико-социальный центр» – организация с историей, - отметила Людмила Нещадим. - Они первыми включились во все процессы, которые сегодня происходят в системе социального обслуживания Ленобласти, предоставляя услуги высокого качества. К ним добавился реабилитационный центр. Остается до конца урегулировать взаимоотношения между системой соцзащиты и системой здравоохранения. Для этого все есть. И, я думаю, и эта услуга, и сам центр будут востребована жителями Ленобласти и Гатчинского района.



