Широта и долгота наркотика

Зимой прошлого года, около полуночи, патрулируя село Никольское, полицейские обратили внимание на припаркованный фольксваген: при приближении стражей порядка водитель перебросил какой-то предмет в заднюю часть салона. В присутствии понятых машину осмотрели, с коврика за водительским сидением на полу изъяли сверток с розовым порошком. Из выдвижной части люка в крыше автомобиля достали упаковку из-под таблеток, в которой также находились два пакетика с порошком – розового и голубого цвета.

По заключению эксперта, порошок оказался смесью, содержащей наркотическое вещество, в народе известное как «соль». «Соль» – это сильнодействующий синтетический наркотик, вызывающий моментальное привыкание, трудно поддающуюся лечению зависимость и фатальные изменения в организме.

Водитель, в машине которого нашли «соль», рассказал, что наркотик он получил от своего знакомого, которого он дважды возил к сбытчику за порошком – в квартиру на улице 7-й Армии. Один пакетик с порошком он положил в карман куртки, другой спрятал в упаковку из-под лекарства и убрал в выдвижную часть люка машины. Когда ночью полицейские направились к его автомобилю, он испугался и выбросил «соль» из кармана за водительское сидение. Это не спасло. Патрульные заметили его действия и задержали – и его, и пассажира – приятеля, добывшего наркотик.

Этот приятель, в свою очередь, рассказал следствию, что договорился со сбытчиком по телефону и приехал вместе с товарищем к нему за «солью». Поднялся в квартиру на 7-й Армии, купил порошка за тысячу рублей и часть отсыпал другу. Вечером приехал снова, и сбытчик угостил его «солью» задарма. Он и этим поделился с товарищем, который ждал его за рулем возле подъезда.

Приговор в отношении покупателя, незаконно сбывшего наркотическое средство водителю фольксвагена, вступил в силу год назад. Со сбытчиком, снабжавшим наркоманов «солью», возились дольше.

Получив оперативную информацию, сотрудники уголовного розыска нагрянули в квартиру на 7-й Армии с обыском. Подозреваемый – 22-летний Данила Р. – ничего не отрицал и добровольно выдал оперативникам все свои домашние запасы и оборудование. Из холодильника на кухне были изъяты два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом розового цвета и два полимерных пакета с комплементарной застежкой с белым порошком. Из кухонного стола извлекли весы – две штуки и пластмассовую крышку с налетом порошка. На полке в шкафу в большой комнате нашли несколько сот пустых пакетиков с комплементарными застежками. В маленькой комнате с подоконника забрали ноутбук.

Сожительница молодого человека призналась, что давно подозревала его в причастности к незаконному обороту наркотиков, поскольку видела в морозилке пакеты с порошком. Но на ее вопросы Данила ничего не отвечал. Пока дело не закончилось обыском.

Экспертиза показала, что порошкообразное вещество в пакетиках, а также следы порошка на весах являются смесью, содержащей наркотическое вещество с длинным названием, для простоты именуемое «соль».

Однако помимо пакетиков в морозилке, товарный запас гражданина Р. хранился в многочисленных тайниках в лесу. В ноутбуке, изъятом у сбытчика, были обнаружены географические координаты тридцати четырех участков местности и фотографии с пояснительными надписями о местонахождении тайников – «закладок».

На следующий день после обыска оперативники, вооружившись навигаторами, отправились прочесывать Орлову рощу в поисках точек, координаты которых нашли в компьютере. В лесополосе вдоль улицы Крупской полицейские искали заданную широту и долготу – нашли и откопали 34 пакетика с порошком, упакованные в желтую изоленту. По данным экспертов, в пакетиках находилась все та же «соль» массой от 0,8 до 2,8 грамма в каждом.

Кроме того, в компьютере наркосбытчика оказались географические координаты еще двух точек в «Орловке» – там была закопана марихуана.

В отношении гражданина Р. возбудили уголовное дело: ему вменили незаконный сбыт наркотического средства и покушение на сбыт в крупном размере. Покушение – поскольку злоумышленник не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам: наркотики, спрятанные в морозилке и в Орловой роще, у него изъяли. Сбытчика заключили под стражу.

В судебном заседании Данила Р. вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью. Он чистосердечно покаялся и рассказал суду, что занимается сбытом наркотических средств с конца 2018 года. В основном, как он полагал, он продавал «мефедрон». Наркотики приобретал крупными партиями через интернет-сайт, затем фасовал по сверткам и раскладывал в оборудованных им тайниках с целью дальнейшего сбыта желающим. Когда пришли полицейские с обыском, Данила выдал им наркотики из холодильника и указал свои «закладки». В ходе предварительного расследования он давал подробные и последовательные показания о своих преступлениях и активно способствовал расследованию.

Суд счел вину гражданина Р. полностью доказанной совокупностью собранных по делу доказательств.

Данила Р., 1997 года рождения, ранее не судим, официально не трудоустроен; холост и бездетен. По месту проживания органами полиции и домоуправляющей организацией характеризуется удовлетворительно, а по месту прежнего трудоустройства – положительно. За время учебы в среднем специальном заведении неоднократно награждался грамотами за участие в спортивных мероприятиях; на учетах не состоит; страдает тяжелыми хроническими заболеваниями.

При вынесении приговора суд учел все эти смягчающие обстоятельства, и в том числе юный возраст подсудимого. Срок дали реальный, ибо назначение более мягкого вида наказания не достигнет цели: не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения новых преступлений. Вместе с тем, совокупность смягчающих обстоятельств позволила суду признать их исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного. В итоге, суд принял решение назначить подсудимому наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией соответствующей статьи уголовного закона.

Гатчинский городской суд признал Данилу Р. виновным и отправил его на шесть лет в колонию строгого режима. В срок отбывания наказания зачли полтора года содержания под стражей до вступления приговора в законную силу – из расчета день за день.



