Широта и долгота наркотика

Зимой прошлого года,
около полуночи, патрулируя село Никольское, полицейские обратили внимание на
припаркованный фольксваген: при приближении стражей порядка водитель перебросил
какой-то предмет в заднюю часть салона. В присутствии понятых машину осмотрели,
с коврика за водительским сидением на полу изъяли сверток с розовым порошком.
Из выдвижной части люка в крыше автомобиля достали упаковку из-под таблеток, в
которой также находились два пакетика с порошком – розового и голубого цвета.
По заключению эксперта,
порошок оказался смесью, содержащей наркотическое вещество, в народе известное
как «соль». «Соль» – это сильнодействующий синтетический наркотик, вызывающий
моментальное привыкание, трудно поддающуюся лечению зависимость и фатальные
изменения в организме.
Водитель, в машине
которого нашли «соль», рассказал, что наркотик он получил от своего знакомого,
которого он дважды возил к сбытчику за порошком – в квартиру на улице 7-й
Армии. Один пакетик с порошком он положил в карман куртки, другой спрятал в
упаковку из-под лекарства и убрал в выдвижную часть люка машины. Когда ночью
полицейские направились к его автомобилю, он испугался и выбросил «соль» из
кармана за водительское сидение. Это не спасло. Патрульные заметили его
действия и задержали – и его, и пассажира – приятеля, добывшего наркотик.
Этот приятель, в свою очередь,
рассказал следствию, что договорился со сбытчиком по телефону и приехал вместе
с товарищем к нему за «солью». Поднялся в квартиру на 7-й Армии, купил порошка
за тысячу рублей и часть отсыпал другу. Вечером приехал снова, и сбытчик
угостил его «солью» задарма. Он и этим поделился с товарищем, который ждал его
за рулем возле подъезда.
Приговор в отношении
покупателя, незаконно сбывшего наркотическое средство водителю фольксвагена,
вступил в силу год назад. Со сбытчиком, снабжавшим наркоманов «солью», возились
дольше.
Получив оперативную
информацию, сотрудники уголовного розыска нагрянули в квартиру на 7-й Армии с
обыском. Подозреваемый – 22-летний Данила Р. – ничего не отрицал и добровольно
выдал оперативникам все свои домашние запасы и оборудование. Из холодильника на
кухне были изъяты два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом
розового цвета и два полимерных пакета с комплементарной застежкой с белым
порошком. Из кухонного стола извлекли весы – две штуки и пластмассовую крышку с
налетом порошка. На полке в шкафу в большой комнате нашли несколько сот пустых
пакетиков с комплементарными застежками. В маленькой комнате с подоконника
забрали ноутбук.
Сожительница молодого
человека призналась, что давно подозревала его в причастности к незаконному
обороту наркотиков, поскольку видела в морозилке пакеты с порошком. Но на ее
вопросы Данила ничего не отвечал. Пока дело не закончилось обыском.
Экспертиза показала, что
порошкообразное вещество в пакетиках, а также следы порошка на весах являются
смесью, содержащей наркотическое вещество с длинным названием, для простоты
именуемое «соль».
Однако помимо пакетиков в
морозилке, товарный запас гражданина Р. хранился в многочисленных тайниках в
лесу. В ноутбуке, изъятом у сбытчика, были обнаружены географические координаты
тридцати четырех участков местности и фотографии с пояснительными надписями о
местонахождении тайников – «закладок».
На следующий день после
обыска оперативники, вооружившись навигаторами, отправились прочесывать Орлову
рощу в поисках точек, координаты которых нашли в компьютере. В лесополосе вдоль
улицы Крупской полицейские искали заданную широту и долготу – нашли и откопали
34 пакетика с порошком, упакованные в желтую изоленту. По данным экспертов, в
пакетиках находилась все та же «соль» массой от 0,8 до 2,8 грамма в каждом.
Кроме того, в компьютере
наркосбытчика оказались географические координаты еще двух точек в «Орловке» –
там была закопана марихуана.
В отношении гражданина Р.
возбудили уголовное дело: ему вменили незаконный сбыт наркотического средства и
покушение на сбыт в крупном размере. Покушение – поскольку злоумышленник не
смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам:
наркотики, спрятанные в морозилке и в Орловой роще, у него изъяли. Сбытчика
заключили под стражу.
В судебном заседании
Данила Р. вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью. Он
чистосердечно покаялся и рассказал суду, что занимается сбытом наркотических
средств с конца 2018 года. В основном, как он полагал, он продавал «мефедрон».
Наркотики приобретал крупными партиями через интернет-сайт, затем фасовал по
сверткам и раскладывал в оборудованных им тайниках с целью дальнейшего сбыта
желающим. Когда пришли полицейские с обыском, Данила выдал им наркотики из
холодильника и указал свои «закладки». В ходе предварительного расследования он
давал подробные и последовательные показания о своих преступлениях и активно способствовал
расследованию.
Суд счел вину гражданина
Р. полностью доказанной совокупностью собранных по делу доказательств.
Данила Р., 1997 года
рождения, ранее не судим, официально не трудоустроен; холост и бездетен. По
месту проживания органами полиции и домоуправляющей организацией
характеризуется удовлетворительно, а по месту прежнего трудоустройства –
положительно. За время учебы в среднем специальном заведении неоднократно
награждался грамотами за участие в спортивных мероприятиях; на учетах не состоит;
страдает тяжелыми хроническими заболеваниями.
При вынесении приговора
суд учел все эти смягчающие обстоятельства, и в том числе юный возраст
подсудимого. Срок дали реальный, ибо назначение более мягкого вида наказания не
достигнет цели: не будет способствовать восстановлению социальной
справедливости и предупреждению совершения новых преступлений. Вместе с тем,
совокупность смягчающих обстоятельств позволила суду признать их
исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного.
В итоге, суд принял решение назначить подсудимому наказание ниже низшего
предела, предусмотренного санкцией соответствующей статьи уголовного закона.
Гатчинский городской суд
признал Данилу Р. виновным и отправил его на шесть лет в колонию строгого
режима. В срок отбывания наказания зачли полтора года содержания под стражей до
вступления приговора в законную силу – из расчета день за день.