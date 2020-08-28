В Ленинградской области продолжится сохранение лесов

В Ленинградской области продолжится сохранение лесов

В начале сентября в Ленинградской области стартует осенний лесокультурный сезон – 2020. Мероприятия по лесовосстановлению будут проведены на площади порядка 10 тыс. га.

Рубрики : Экология     28 Aug 2020

В настоящее время в лесничествах региона завершается подготовка почв под лесные культуры. В питомниках — филиалах ЛОГКУ «Ленобллес» — идёт отправка посадочного материала, необходимого для выполнения запланированного объема работ.

Также для улучшения роста леса проведен агротехнический уход за лесными культурами прошлых лет на площади более 6,8 тыс. га.

Весенний план по лесовосстановлению, реализуемый в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», был выполнен на 108%.

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