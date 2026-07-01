На страже детства: работа комиссии по делам несовершеннолетних

От статистики – к конкретным судьбам

В Гатчинском округе проживает чуть более 38 тысяч несовершеннолетних. В течение 2025 года индивидуальная профилактическая работа проводилась в отношении 259 несовершеннолетних. Всего же, с учетом всех категорий, профилактическая работа охватила 453 ребенка (в 2024 году этот показатель был ниже).

Деятельность комиссии носит системный и межведомственный характер. Особое внимание уделяется семьям, оказавшимся

в трудной ситуации. В отчетном периоде на учете состояло 109 семей (251 ребенок), находившихся в социально опасном положении. В таких семьях родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию, отрицательно влияют на поведение детей либо жестоко обращаются с ними.

За год статус социальной опасности был присвоен 73 новым семьям, в которых проживает 124 ребенка, в то время как 60 семей (140 детей) были сняты с учета благодаря успешной реабилитации. Для каждой такой семьи назначается куратор и разрабатывается индивидуальный план работы, результаты которого заслушиваются ежеквартально.

В 2025 году профилактическая работа проводилась с 453 детьми, из них в школе учится 381 человек, в учреждениях среднего профессионального образования – 51, не учатся и не работают – 21.

Важно отметить категорию детей, находящихся на семейном обучении. Как подчеркнула Ольга Буханцова, с такими детьми, особенно состоящими на учете, проводить профилактическую работу сложнее всего. Они часто предоставлены самим себе, что требует от комиссии и социальных служб особого контроля.

Правосудие и профилактика

Комиссия является ключевым звеном в системе профилактики правонарушений. За год было проведено 24 заседания, на которых рассмотрено 782 материала. Из них в отношении несовершеннолетних – 413 материалов, в отношении родителей или законных представителей – 360, в отношении иных лиц – девять материалов.

Анализ административных материалов, рассмотренных на заседаниях комиссии, позволяет сделать вывод о неоднозначной динамике подростковых правонарушений. Основной массив по-прежнему приходится на сферу дорожного движения, однако

в других областях наблюдаются как тревожные всплески, так и положительные сдвиги.

Так, в 2025 году значительно выросло число правонарушений, связанных с умышленной порчей или утратой паспорта (статья 19.16 КоАП РФ) – таких случаев стало на шесть больше, чем годом ранее, что составило 10-процентный рост. Аналогичная тенденция прослеживается и в области безопасности на железнодорожном транспорте (часть 5 статьи 11 КоАП РФ): количество инцидентов, таких как проход по путям в неположенном месте, увеличилось на три случая. Особую обеспокоенность вызывает резкий рост числа несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные вещества (часть 1 статьи 6.9 КоАП РФ): зафиксировано десять таких случаев против двух в предыдущем году.

Вместе с тем комиссия отмечает и положительную динамику. В 2025 году удалось добиться снижения числа правонарушений, связанных с курением в запрещенных местах (часть 1 статьи 6.24 КоАП РФ): количество таких случаев сократилось на 16 %. Также уменьшилось число инцидентов, связанных с распитием алкоголя (часть 1 статьи 20.20 КоАП РФ) и появлением в общественных местах в состоянии опьянения (статья 20.21 КоАП РФ).

Новые инструменты и взаимодействие

В арсенале комиссии появились новые, законодательно закрепленные инструменты. С 5 февраля 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 120-ФЗ, которые ввели институт наставничества (статья 8.2). Теперь для детей из «группы риска» могут быть назначены наставники – взрослые или организации, помогающие социализироваться и формирующие законопослушное поведение.

Работа комиссии не ограничивается только реагированием на правонарушения. В течение учебного года в образовательных учреждениях округа было организовано более 50 профилактических мероприятий. Ярким событием стала окружная интеллектуально-правовая игра для старшеклассников «Территория закона» на кубок комиссии по делам несовершеннолетних.

Комиссия активно взаимодействует со специальными учебно-воспитательными учреждениями закрытого типа (СУВУЗТ) по всей стране. В Сланцевском СУВУЗТ находятся пятеро гатчинских несовершеннолетних, в Куртамышском в Курганской области – двое, в Ишимбайском в Балшкортостане – четверо, и один – в Себежском в Псковской области. Раз в полугодие на заседаниях комиссии рассматриваются вопросы по каждому из воспитанников, ежеквартально идет обмен информацией в отношении подростков и их семей, проводятся видеоконференции.

Гатчине нужен центр социального обслуживания

Подводя черту под работой за год, Ольга Буханцова обозначила и существующие проблемы, в числе которых – отсутствие

в округе приемно-карантинного отделения и стационарного отделения временного проживания для подростков, несвоевременность предоставления актуальной информации от субъектов профилактики, снижение качества направляемых в комиссию административных материалов.

Несмотря на эти трудности, результаты работы говорят о системном подходе. В суд было направлено четыре иска о лишении родительских прав, и все они были удовлетворены.

На 2026 год определены приоритетные направления: обеспечение комплексного решения проблем семей, находящихся в социально опасном положении, повышение качества реабилитационной работы и оказание адресной помощи для разрешения кризисных ситуаций и формирования здоровых отношений между родителями и детьми.

Комментируя обозначенные проблемы, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим напомнила, что организация отделения временного проживания для подростков – полномочия органов соцзащиты. Администрация, со своей стороны, может предложить такой вариант решения вопроса, как строительство нового здания для реабилитационного центра «Дарина».

- Есть соответствующее поручение губернатора, нужно актуализировать информацию с учетом текущей ситуации. Без строительства нового здания под центр социального обслуживания – а он может быть многопрофильным – эти задачи решать сложно.

Екатерина Дзюба