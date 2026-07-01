Кинофестиваль: есть, о чём поговорить!

Программа получилась достойная

Горожане стремились не пропустить важное, угадать, выудить из обширного моря предложений свою «золотую рыбку» – самый интересный фильм или яркую, запоминающуюся встречу

с любимыми артистами. Правда, показы фильмов и мероприятия часто пересекались друг с другом. Чем-то неизбежно приходилось жертвовать. Можно ли было этого избежать, мы поинтересовались у программного директора кинофестиваля Сергея Симакова.

- Мы учли недостатки прошлого года и пожелания зрителей. Фильмов стало меньше, и количество пересечений значительно сократилось, – ответил Сергей Симаков. – В то же время, знаете, как у нас говорят? Хочешь поссориться с друзьями и коллегами – организуй фестиваль! Ведь почти все творцы считают себя исключительно талантливыми, интересными – попробуй кому-то уделить меньше внимания, не организовать встречу, кинопоказ.... Так и мечемся меж двух огней. В этом году проводился весьма жесткий отбор. Например, деньги сейчас бурно пошли в мультипликацию. От одного только Екатеринбурга, их местных студий было предложено отборочной комиссии 15 мультфильмов. Надеюсь, мы отобрали только лучшие. Некоторые фильмы по тем или иным причинам не удалось пригласить, но в целом программа получилась достойная.

- Ваша команда работает на фестивале уже три года. Какой вам видится тенденция развития, перспективы?

- Тенденция, безусловно, хорошая. Год от года, пусть с ошибками, наша команда организаторов идет вперед. Что будет дальше? Понятно только одно: и администрация Гатчинского округа, и губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко уверены, что в будущем, юбилейном для области, 2027 году 33-й кинофестиваль «Литература и кино» состоится в Гатчине.

Кино должно будить мысль

Игровые фильмы и документальные, полный и короткий метр, ретроспектива и новейшие сериалы – программа фестиваля предлагала выбор на любой вкус. Но вот что заявил на церемонии закрытия фестиваля его директор Михаил Славский:

- Удивительно, но это факт. Документальное кино значительно опередило игровое по количеству зрителей! Не сказать, что залы пустовали на полном игровом метре, но тенденция налицо. Зрителя всё больше интересует документ. Кино о реальной жизни, а не выдуманной.

Универсальную формулу – ответ на вопрос, зачем зритель приходит в зал смотреть кино – дал на презентации своего фильма «Сыроежки» актер и режиссер, председатель жюри кинофестиваля Александр Галибин:

- Не важно, детское это кино или взрослое, игровое или документальное – главное, чтобы после фильма люди сказали друг другу: «Нам есть о чем поговорить». Кино должно будить мысль, вызывать споры!

Отвечая на вопрос, почему его картина была названа «Сыроежки», Александр Галибин ответил, что это просто метафора. Главные героини фильма – девочки-подростки – те же сыроежки. Это не взрослые, чинные белые грибы или подосиновики, а хрупкие, ломкие, незрелые сыроежки. «Вроде гриб, а вроде и не гриб. То ли поганка, то ли нормальный». Фильм «Сыроежки» был из тех, что вызывает эмоции, заставляет зрителя размышлять, спорить. Он великолепно снят, за что и получил «Приз имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу». Награду вручал кинооператор, народный артист РФ Владимир Климов.

Весьма трогательным получилось вручение «Приза за лучшую женскую роль» исполнительнице одной из главных ролей фильма «Сыроежки» Сандре Вострецовой. Девушка в буквальном смысле прибыла «с корабля на бал». Еще за день до закрытия фестиваля она была на выпускном вечере своего 9-го класса. И вот уже выходит на сцену кинотеатра «Победа» за первой и такой серьезной, «взрослой» наградой! Приз вручал сам председатель жюри и по совместительству режиссер картины Александр Галибин. Помимо статуэтки он передал актрисе большого плюшевого слоненка: «Говорят, слоны приносят удачу»!

Столь же трогательным и непосредственным вышло вручение «Приза за лучший короткометражный игровой художественный фильм-экранизацию» «Иглоукалывание». Награду получила режиссер Кристина Тишкевич. Взволнованная девушка сообщила публике: «Очень обрадовалась приглашению на фестиваль. Хоть наряды свои смогу показать! Но получить приз – это самый настоящий шок!» Мы поговорили с Кристиной сразу после вручения награды:

- Мой фильм о тонкости человеческих отношений, о том, как короткая встреча может навсегда остаться внутри нас, – сказала она.

Приз губернатора Ленинградской области достался фильму «Ганди молчал по субботам», который один из немногих можно отнести к категории остросоциальных. Он рассказывает о нынешнем времени. В известном смысле парафраз нашумевшей в свое время ленты Карена Шахназарова «Курьер». Бунт инфантильного молодого человека против родителей и всей окружающей действительности. Лишь встреча с представителями «низов», бездомной девушкой и ее окружением, позволяет юноше по-новому увидеть мир, измениться. Будем надеяться, что такая высокая награда поможет молодому дебютанту, режиссеру Юрию Зайцеву, и дальше продолжать снимать фильмы социальной тематики, искать темы, по-настоящему волнующие современного зрителя.

Литература – фундамент кино

О проблеме некоторой «душевной анемичности» современных молодых авторов мы разговорились с режиссером и преподавателем Санкт-Петербургского института кино и телевидения Павлом Медведевым.

- Если судить по студентам, с которыми я работаю, то действительно возникает странное впечатление, что в Советском Союзе молодые люди были более свободны, что ли, чем сейчас. Всего опасаются, хотя, по логике, всё должно быть ровно наоборот, – отметил он.

Сам Павел Медведев получил специальный приз жюри «За освещение забытых страниц русской литературы». Его фильм «Сергеев-Ценский. Забытый писатель двух держав» мягко, с любовью и неподдельным живым чувством рассказывает о полузабытом ныне русском, украинском и советском писателе. И вот, парадокс. Обращаясь к литературному слову, написанному без малого век назад, но искреннему, прямому, мы обязательно находим отсылки к современности. Иногда просто кричащие.

Значительная часть фильма уделена истории создания наиболее известного произведения Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», посвященного первой героической обороне Севастополя в 1854–1855 годах. Мурашки по телу, когда с экрана одна из героинь фильма говорит о том, что писатель в 1954 году принимал участие в открытии восстановленной панорамы «Оборона Севастополя», зачитывает обращение Сергеева-Ценского к морякам всего советского флота и конкретно черноморцам: «Севастопольцы наших дней – наша гордость, наша слава, наша любовь! Шапки долой перед героями, оставшимися в живых, и вечная память погибшим!» Отец писателя защищал Севастополь в первую Крымскую. Книги сына читали на передовой в Великую Отечественную. И вот, спустя 80 лет, в полутемном зале кинотеатра «Победа» вновь звучат эти слова, и вновь они актуальны.

«Русская литература лежит в фундаменте отечественного культурного кода», – сказал на церемонии закрытия губернатор Александр Дрозденко.

И, само собой, куда же на литературном кинофестивале без Солнца нашей поэзии – Александра Сергеевича!? Закономерно, что еще одним призером фестиваля стал фильм «Мой друг, кот и Пушкин» режиссера Алёны Михайловой. Добрая семейная комедия. 12-летняя московская школьница Милана участвует в рэп-батле (состязании в речитативном стиле) по мотивам «Евгения Онегина». Ленский и Онегин яростно сражаются за победу в поэтическом конкурсе. Милане помогает победить забавный черный кот, в которого вселился хулиганский дух Александра Сергеевича. В зале во время просмотра то и дело звучал смех, но иногда отдельные слова, а то и фразы бабушкам и дедушкам вынуждены были переводить их внуки. Наверное, это и в самом деле способствует сближению и взаимопониманию разных поколений.

«Коммерсант» опоздал?

Приз за лучший полнометражный игровой фильм-экранизацию достался картине «Коммерсант». Дебют в полно-

метражном кино режиссеров Никиты и Федора Кравчуков производит впечатление крепко сбитого, хорошо смонтированного полуторачасового видеоклипа.

В главной роли – любимец российских зрителей и особенно зрительниц Александр Петров. Литературная первооснова – автобиографический роман Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Середина 1990-х, «новые русские», бандиты, тюрьма. Фильм, скорее, напоминает популярный в начале прошлого века жанр физиологического очерка. Описание нравов и быта социальных низов. Значительную часть ленты действие происходит в стенах тюрьмы. Погружение пре-

успевающего банкира в среду уголовников должно было шокировать обывателя, а его дальнейшее преображение, становление духа в условиях жесточайшего давления среды вызвать уважение к герою, его человеческой стойкости.

К сожалению, у молодых режиссеров не всё получилось. Главный герой в исполнении Петрова если и изменился, то на словах, а не на деле. По сути, остался всё тем же прекраснодушным симпатягой, каким предстает в первых кадрах фильма. Излишний натурализм вызывал отторжение у значительной части публики. Как-то не очень получается сопереживать богатому холеному банкиру. Может быть, фильм опоздал во времени. Выйди он лет десять назад, была бы иная реакция. Тем не менее вызывает уважение стремление молодых режиссеров обратиться к человеку, попавшему в невыносимо тяжелую ситуацию, сочувствие к нему и огромный объем работы, проведенной при подготовке к фильму.

«Гранатовый браслет» за духовное кино

Главный приз фестиваля «Гранатовый браслет» совершенно заслуженно получил фильм «На краю света» режиссера Эдуарда Новикова по одноименному рассказу Николая Лескова. Глоток чистого, как в далекой Якутии, прозрачного свежего воздуха.

Главные герои – архиепископ Амвросий (актер Сергей Перегудов награжден призом за лучшую мужскую роль) и иеромонах Кирияк (актер Сергей Занин) отправляются буквально на край света, в далекую Якутию, с религиозной миссией – обращать

в христианство местных аборигенов. Неспешное передвижение по бескрайним просторам нашей Родины.

На фильм стоит сходить в кинотеатр хотя бы ради того, чтобы полюбоваться теми местами, в которых, возможно, мы никогда не побываем. Красоты Севера великолепно сняты оператором Айталом Никитиным. Сложные и критические ситуации в пути, после которых с главным героем происходит то самое «преображение», которого так не хватает многим другим фильмам. Перед Богом мы все равны. Люди разных национальностей, веры или безверия. Сам факт крещения еще ничего не меняет в нашей судьбе. «Во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облекаемся. Тщетно это так крестить, владыко! – говорит иеромонах Кирияк. – Одно водное крещение невежде к приобретению жизни вечной не служит!»

Название «На краю света» – это не только географическое место, но и соприкосновение с «краем» света Божьего, где открываются истины о любви и человечности.

- Полезная была работа, – сказал после вручения фильму награды Сергей Занин, исполнитель роли иеромонаха Кирияки. – И кино, полезное для зрителя. Во всяком случае, мы в съемочной группе на это надеялись и надеемся. Работа давалась тяжело. География – от гостиницы до мес-та съемок – 18 часов на автобусе по разбитой грунтовке. Климат суровейший, хотя нам еще повезло. В период работы термометр ниже 30 не опускался. А потом

и до –50 доходило. Мы тщательно придерживались текста Лескова. Иногда вопреки экранному времени и сложности его восприятия современным зрителем. Но откажись мы от текста, переведи его в современный формат, ничего путного не получилось бы. Как ни затерто это слово «духовность», но мы хотели снять именно духовное кино. Не в религиозном смысле, а в общечеловеческом.

Андрей Павленко