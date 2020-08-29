Где в Гатчинском районе выявлены новые случаи коронавируса

По Гатчинскому району на 29 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 1869 человек, 1313 из их числа – 70,3 % - выздоровели, зарегистрировано 23 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 533 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 29 августа коронавирусная инфекция диагностирована у 6767 человек (за минувшие сутки выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом), 4551 человек поправился, 79 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 67,5 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 690 человека (выздоровели 563),

- г. Коммунар – 132 человека (выздоровели 65),

- п. Вырица – 112 человек (выздоровели 87),

- п. Сиверский– 107 человек (выздоровели 86),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 61 человек (выздоровели 29),

- п. Новый Свет – 58 человек (выздоровели 46),

- п. Дружная Горка – 36 человек (выздоровели 18),

- д. Большие Колпаны – 33 человека (выздоровели 10),

- п. Пудость, д. Малое Верево – по 31 человек,

- д. Лампово, с. Никольское – по 27 человек,

- п. Войсковицы – 23 человека (выздоровели 14),

- д. Сяськелево – 21 человек (выздоровели 13),

- п. Терволово, д. Пудомяги – по 16 человек,

- д. Малые Колпаны, д. Новый Учхоз, п. Елизаветино – по 15 человек,

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- п. Семрино, д. Белогорка – по 11 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Шпаньково – по 9 человек,

- д. Мины, п. Лукаши, д. Жабино, д. Монделево, п. Сусанино – по 8 человек,

- д. Покровская – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Пустошка, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Суйда, с. Рождествено – по 6 человек,

- д. Большое Верево, д. Тихковицы, д. Выра, д. Луйсковицы – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, Кобралово, д. Вайялово, д. Черново – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево – по 3 человека,

- п. Дивенский, Новосиверская, д. Покровка, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, Вайя – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, п. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», д. Корпиково - по 1 человеку.