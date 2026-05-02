На 16-ю церемонию вручения благодарственных писем и отличительных знаков Ринат Анварович Абдулин был приглашен Межрегиональным общественным движением в защиту интересов граждан «Хороший человек» как один из героев сюжета интернет-ТВ-проекта «Хороший человек. Своих не бросаем». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в конференц-зале

отеля «Спутник».

В церемонии приняли участие депутат Государственной Думы, почетный председатель движения «Хороший человек» Сергей Миронов и участники СВО.

Благодарственные письма и отличительные знаки «Хороший человек. Своих не бросаем» в этот раз были вручены более чем 80 волонтерам, добровольцам и благотворителям, которые помогают Донбассу. Среди награжденных – Ринат Абдулин: ему вручена медаль «За служение и доблесть» партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

После церемонии участники встречи поделись опытом и обсудили дальнейшую совместную волонтерскую деятельность.