Стоит ли монетизировать льготы?

По федеральному закону №178, российским инвалидам предоставляется набор социальных услуг (НСУ). В него входят бесплатные медикаменты, путевки в санаторий и проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Сегодня федеральные льготники могут выбирать, как получать социальные услуги: в виде натуральной формы или в денежном эквиваленте, то есть монетизировать льготы. О преимуществах бесплатного лекарственного обеспечения перед монетизацией мы поговорили с начальником департамента по организации медицинской и лекарственной помощи населению Комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексеем Вальденбергом.

- В чем риск монетизации льгот?

- Право на обеспечение льготными лекарственными препаратами в Ленинградской области в 2020 году имеют свыше 176 тысяч человек. Лишь 39 тысяч инвалидов получают лекарства в виде натуральной формы. Остальные монетизируют данную льготу, за которую им ежемесячно причитается денежная компенсация в размере 886 рублей.

Но мало кто из отказников набора соцуслуг задумывается над тем, что монетизация лишает их господдержки в плане медикаментозного лечения. Если в случае ухудшения здоровья инвалидам срочно понадобится дорогостоящее лекарство, они не смогут на него рассчитывать ранее, чем через год. И вынуждены будут приобретать лекарства за свой счет.

Пока статистика решений показывает, что инвалиды предпочитают получать деньги прямо сейчас, чем подстраховываться на случай беды.

Но постепенно ситуация меняется. Люди становятся рациональнее и переходят на получение набора социальных услуг в натуральной форме.

- И все-таки, почему так высок процент людей, отказавшихся от бесплатных лекарств?

- Многие люди посчитали монетизацию льгот прибавкой к пенсии. Некоторых отпугнули сложности, возникшие в первые годы реализации программы. Не всегда в аптеках были в наличии необходимые лекарства, за льготными препаратами выстраивались очереди. Однако в последнее время областным правительством проделана огромная работа. Если не все, то очень многие проблемы в этой области здравоохранения решены. Исчезли очереди, в льготный перечень вошли практически все жизненно важные препараты. Из регионального бюджета выделяются дополнительные средства для обеспечения федеральных льготников жизненно важными лекарствами.

- Сколько федеральных льготников сохранили набор соцуслуг?

- Хочется отметить, что доля сохранивших набор соцуслуг с каждым годом растет. Если в 2017 году получателей льготы, думающих о завтрашнем дне, было 19,8%, в 2018 году – 21,3%, в 2019 году – 21,5%, то сейчас 24%. Регион получает все средства федерального бюджета, которые положены. Однако эти средства выделяются пропорционально числу льготников, сохранивших право на лекарственное обеспечение. Поэтому объем финансовых средств из федерального бюджета значительно ниже, чем он мог бы быть. А ведь за этими сухими цифрами стоят чьи-то жизни!

- На какую сумму может рассчитывать льготник при приобретении лекарств?

- У нас есть люди, которые бесплатно получают препараты на несколько миллионов рублей ежегодно. Это возможно благодаря тому, что они не вышли из программы набора социальных услуг.

Врачи медицинских организаций Ленобласти и специалисты областного Комздрава рекомендуют не отказываться от соцпакета. Ухудшение состояния здоровья может произойти в любой момент, когда срочно понадобится дорогостоящее лечение или медикаменты. Современная терапия тяжелых заболеваний, таких как онкология, сахарный диабет, ревматоидный артрит и др., требует применения дорогостоящих лекарственных средств, стоимость ежемесячного курса которых достигает нескольких сотен тысяч в месяц. Приобретение таких лекарств является неподъемным финансовым бременем для семейного бюджета. Тем, кто монетизировал льготу, ни на что, кроме ежемесячной выплаты в 886 рублей, рассчитывать не приходится. Получателям же набора социальных услуг в натуральной форме гарантировано лечение и препараты на ту сумму, которая им необходима

- Сложно ли перейти с монетизации на бесплатное лекарственное обеспечение?

- Если гражданин никогда не монетизировал льготу, то ничего делать не надо. А вот если он однажды это сделал, то пока он не напишет в Пенсионном фонде заявление о восстановлении льготы, ему будет автоматически продлеваться монетизация. Таким образом, чтобы вернуть льготу, надо подать заявление о возврате набора социальных услуг до 1 октября. Подать его нужно в районное отделение ПФР по месту жительства или в ближайшее отделение МФЦ, или через личный кабинет на сайтах Госуслуг и Пенсионного фонда.

- Где можно приобрести льготные лекарства?

В нашем регионе работает 78 аптечных пунктов, где выдаются льготные препараты. Льготные аптеки есть в каждом районе Ленинградской области.



