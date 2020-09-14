«…Память поколений, как фронтовая дружба вечна и тверда»

До Великой Отечественной войны Иван Максимков работал в Ленинградском
пассажирском агентстве помощником механика на пароходе «Пятилетка». Когда
началась война, он ушёл в ополчение, на Ленинградский фронт. Летом 1941 года,
при отступлении советских войск от западных границ, Иван оказался в
Красногвардейске (Гатчине). Не сумев вырваться из оккупированного города, он
вступил в группу подпольщиков старшины Степанова. В эту группу входили десять
красноармейцев, которые безуспешно пытались прорваться через линию фронта к
своим.
Чуть позднее Иван Максимков стал участником антифашистской комсомольской
подпольной группы в Гатчине. В июне 1942 года двадцать пять молодых
подпольщиков были арестованы и расстреляны гитлеровцами. Вместе со своими
боевыми товарищами геройской смертью погиб и Иван Максимков. Молодому
комсомольцу-подпольщику было всего 22 года. Его имя выбито на стеле памятника
25 комсомольцам-подпольщикам в парке «Сильвия». Позднее его именем была названа
одна из улиц Гатчины.
Как рассказал инициатор установки памятной доски, Валерий Мачульский, у
этой мемориальной плиты — своя непростая история. Впервые она была установлена
в 1975 году по адресу: ул. Максимкова, д.7. Но ее пришлось убрать в связи с
ремонтом дома. Долгие годы эта плита хранилась в ЖЭУ №5, потом в Музее города
Гатчины и на территории завода «Прометей». И вот теперь, благодаря поддержке
Совета ветеранов и администрации Гатчинского района, она нашла свое постоянное
место.
Место для этой мемориальной доски выбрано неслучайно. В конце августа и в
начале сентября 1941 года здесь проходила линия Краcногвардейского укрепрайона.
Ополченцы в Гатчине стояли насмерть, сдерживая наступление фашистов на
Ленинград. ДОТ на нынешней улице Максимкова стал одной из долговременных
огневых точек укрепрайона. Мемориальная доска установлена рядом с этим ДОТом,
на противотанковом «еже» - ещё одном памятнике времён Великой Отечественной
войны.
Как рассказал Валерий Мачульский, в ближайшее время в Гатчине будет
установлена ещё одна мемориальная доска — боевому соратнику Ивана Максимкова,
комсомольцу-подпольщику Николаю Александрову. Этот памятный знак обретёт своё постоянное
место на соседней улице, которая носит имя Николая Александрова.
«Война закончилась, но память поколений
как фронтовая дружба вечна и
тверда.
Нас никогда никто не ставил на колени
и не поставит ни за что и никогда...»
Юлия Лысанюк