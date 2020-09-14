«…Память поколений, как фронтовая дружба вечна и тверда»

До Великой Отечественной войны Иван Максимков работал в Ленинградском пассажирском агентстве помощником механика на пароходе «Пятилетка». Когда началась война, он ушёл в ополчение, на Ленинградский фронт. Летом 1941 года, при отступлении советских войск от западных границ, Иван оказался в Красногвардейске (Гатчине). Не сумев вырваться из оккупированного города, он вступил в группу подпольщиков старшины Степанова. В эту группу входили десять красноармейцев, которые безуспешно пытались прорваться через линию фронта к своим.

Чуть позднее Иван Максимков стал участником антифашистской комсомольской подпольной группы в Гатчине. В июне 1942 года двадцать пять молодых подпольщиков были арестованы и расстреляны гитлеровцами. Вместе со своими боевыми товарищами геройской смертью погиб и Иван Максимков. Молодому комсомольцу-подпольщику было всего 22 года. Его имя выбито на стеле памятника 25 комсомольцам-подпольщикам в парке «Сильвия». Позднее его именем была названа одна из улиц Гатчины.

Как рассказал инициатор установки памятной доски, Валерий Мачульский, у этой мемориальной плиты — своя непростая история. Впервые она была установлена в 1975 году по адресу: ул. Максимкова, д.7. Но ее пришлось убрать в связи с ремонтом дома. Долгие годы эта плита хранилась в ЖЭУ №5, потом в Музее города Гатчины и на территории завода «Прометей». И вот теперь, благодаря поддержке Совета ветеранов и администрации Гатчинского района, она нашла свое постоянное место.

Место для этой мемориальной доски выбрано неслучайно. В конце августа и в начале сентября 1941 года здесь проходила линия Краcногвардейского укрепрайона. Ополченцы в Гатчине стояли насмерть, сдерживая наступление фашистов на Ленинград. ДОТ на нынешней улице Максимкова стал одной из долговременных огневых точек укрепрайона. Мемориальная доска установлена рядом с этим ДОТом, на противотанковом «еже» - ещё одном памятнике времён Великой Отечественной войны.

Как рассказал Валерий Мачульский, в ближайшее время в Гатчине будет установлена ещё одна мемориальная доска — боевому соратнику Ивана Максимкова, комсомольцу-подпольщику Николаю Александрову. Этот памятный знак обретёт своё постоянное место на соседней улице, которая носит имя Николая Александрова.

«Война закончилась, но память поколений

как фронтовая дружба вечна и тверда.

Нас никогда никто не ставил на колени

и не поставит ни за что и никогда...»

Юлия Лысанюк