Контр-адмирал Николай Чикер: корни и крона

Николай Чикер — моряк, инженер, спасатель

Биография Николая Чикера хорошо изучена и представлена в ряде архивных документов и публикаций. Николай Петрович родился 8 августа 1912 года в поселке Сиверский Гатчинского района. Его отец, Пётр Иванович Чикер (1875–1954), работал фельдшером на железнодорожной станции, в волостном исполкоме, в совхозе, в детских садах и школе.

В 1929 году Николай Петрович окончил девять классов Сиверской школы-колонии, где изучал токарное и слесарное мастерство. В 1936 году завершил учебу в Ленинградском кораблестроительном институте. Для прохождения службы был направлен в Каспийскую экспедицию ЭПРОН. В 1938 году служил в Балтийской экспедиции ЭПРОН. В 1942 году окончил Военно-морскую академию.

Основную часть своей сознательной жизни Николай Чикер посвятил ЭПРОН — АСС*. В 1958—1972 гг. он возглавлял аварийно-спасательную службу ВМФ, руководил спасением и подъемом различных кораблей и судов, среди которых - танкер «Советская Армения», пароход «Пушкин», транспорт «Челюскинец», подводные лодки М-90 и М-351, военный корабль «Новороссийск».

Николай Чикер - лауреат Государственной премии СССР (за усовершенствование подъема крупных кораблей). Его именем названо мощнейшее спасательное судно — океанский буксир «Николай Чикер». Он — автор нескольких книг, среди которых – «Служба особого назначения» о завоевателях подводных глубин, героях судоподъемного и аварийно-спасательного дела. Скончался Николай Петрович Чикер 9 октября 1989 году в поселке Сиверский, в возрасте 79 лет.

Публикуем фрагменты исследования биографии и родословной контр-адмирала Николая Чикера, проведенного Андреем Степановым.

К биографии Николая Чикера

Венчание в Суйде

Очень ценной находкой для биографии выдающегося контр-адмирала Николая Петровича Чикера является выявленная мною запись о браке его родителей. Брак состоялся 23 апреля 1906 года. Отец Н.П. Чикера указан в записи о браке как «запасной младший медицинский фельдшер из крестьян Гродненской губернии, Бельского уезда, Кленикской волости, села Чижева». В Сиверской Петр Иванович Чикер стал знаменитым фельдшером, оставив о себе очень добрую память среди местных жителей.

Мать Н.П. Чикера, Зинаида Васильевна Чикер, урожденная Ананьева (1889–1936), указана как «дочь купеческого сына города Гатчина».

Венчаны они были в Суйде. Интересен состав свидетелей венчания: начальник Сиверской почтово-телеграфной конторы Александр Егоров, учитель Яков Иванович Демидов, учитель Сиверского народного училища Николай Александрович Любомиров и почтово-телеграфный чиновник V разряда В. Крегер.

День рождения Николая Петровича Чикера

Согласно официальной биографии, Николай Петрович Чикер родился 9 августа 1910 года. В рамках работы над проектом «Генеалогическое древо Вырицы и окрестностей» мною была выявлена метрическая запись о его рождении (он был крещен в Суйде). Согласно этой записи, он родился не в 1910, а в 1912 году.

В записи указан и день рождения – 26 июля по старому стилю. По новому стилю это 8 августа, а не 9-е, как в официальной биографии. Как мы видим, в официальной дате рождения Николая Петровича дата и год были указаны неверно.

Подобный случай нам уже известен – это день рождения Ивана Антоновича Ефремова, который в официальной биографии был указан как 9 апреля 1907 года по старому стилю (запись в метрической книге указывает на 10 апреля 1908 года). В те времена, в послереволюционные годы начала XX века, нередки были случаи, когда люди специально «состаривали» себя на год или два, чтобы раньше начать ту или иную деятельность, которая иначе была бы им недоступна.

Род Ананьевых

Но вернемся к метрической записи о рождении Николая Петровича. Интересен состав крестных родителей. Это надворный советник Александр Иванович Косьмин и дочь Гатчинского купца Аполлинария Васильевна Ананьева.

Как мне удалось выяснить, Аполлинария Васильевна Ананьева – это сестра матери Николая Петровича, Зинаиды Васильевны Ананьевой. Обе они – дочери купца Василия Ивановича Ананьева. Мною была прослежена родословная этой семьи, выявлены их предки вплоть до конца XVIII века, и составлено довольно подробное древо предков Н.П. Чикера по материнской линии.

Всего у купца Василия Ивановича Ананьева было восемь детей. Сохранилось фото дома, который был построен В.И. Ананьевым в Сиверской в середине 1880-х годов. Этот дом был известен как «дом Лукьянова». Сейчас он, увы, утрачен.

Среди предков Н.П. Чикера – род Бакановых

Другая интересная находка – это уникальнейшие воспоминания о прадеде Н.П. Чикера, Иване Васильевиче Баканове, который родился в Сорочкино, а потом жил в селе Ящера. Воспоминания были составлены еще одним потомком И.В. Баканова, протодиаконом Владимиром Василиком.

Вот интереснейшая цитата из этих воспоминаний:

«С постоялым двором особая история. Его держал мой прапрадед, бабушкин дед, Иван Васильевич Баканов. Нрава был строгого, большой труженик. Бабушка помнит, что он почти не спал: только задремлет – приезжает постоялец, которого надо накормить, обиходить. Прапрабабушка, Александра Ивановна, была богомольной, доброжелательной и гостеприимной. Втайне от мужа подкармливала богомольцев, приходивших в церковь помолиться в воскресный день – раздавала им пироги собственной выпечки. Когда она умерла, хоронить ее пришло все село – так ее любили.

Что произошло с Иваном Васильевичем после кончины супруги, никто понять не мог. Человек он был трезвый, степенный, рассудительный, знал цену деньгам и людям, но, по некрасовским словам:

«Знал копейке вес,

Да какую же проделку

Сочинил с ним бес!»

Как говорится, седина в бороду – бес в ребро. Иван Васильевич Баканов решил жениться… на разорившейся графине. Чем она его прельстила – титулом или еще чем – до конца непонятно, но фактом остается то, что все его сбережения она перевела на себя, оставив ни с чем наследников Ивана Васильевича. Впрочем, деньги эти графине впрок не пошли. Она имела глупость хранить их не в золоте, а в ассигнациях, и когда империя рухнула, деньги, естественно, обесценились. В результате графиня сошла с ума, оклеила купюрами свою комнату в Гатчине, а оставшиеся стала… есть, приговаривая: «Это булки, булки». Разорение, однако, нашей семье пошло на пользу: у новой власти вопросов к нашим родным не было».

Уверен, выявленные факты послужат хорошим материалом для уточнения и дополнения биографии нашего выдающегося земляка.

Андрей Владимирович Степанов,

член Русского генеалогического общества

* ЭПРОН - Экспедиция подводных работ особого назначения — государственная организация особого назначения в СССР, занимавшаяся подъёмом кораблей, судов, подводных лодок и другими подводными работами. В 1941 году ЭПРОН был передан в состав ВМФ ВС СССР и в 1942 году преобразован в Аварийно-спасательную службу ВМФ (АСС).