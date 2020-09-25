С отсрочкой платежа

Виктория Т., 1987 года рождения, служила младшим инспектором отдела режима СИЗО-6 в Горелово в звании прапорщика внутренней службы. В соответствии с должностной инструкцией обязана была постоянно следить, чтобы подозреваемые, обвиняемые и осужденные соблюдали установленный порядок поведения в прогулочных дворах и правила внутреннего распорядка. Как сотруднице СИЗО ей было запрещено вступать в неслужебные связи с лицами, содержащимися под стражей, и их родственниками, а также пользоваться их услугами.

Прапорщик внутренней службы должностную инструкцию нарушила и в январе прошлого года во время вывода подследственных на прогулку договорилась с одним, что пронесет ему в следственный изолятор наркотики и алкоголь. За десять тысяч рублей. Деньги ей должны были перевести на банковскую карту – по номеру телефона, который инспектор и сообщила арестанту.

…Во время суточного дежурства Виктория заключила договоренность с арестантом по имени Денис и пообещала принести ему наркотик и выпивку. Наркотик ей должны были передать по месту жительства – в Белогорке. И тем же вечером ей пришло сообщение о зачислении на ее банковский счет 10 тысяч рублей. После чего поступило другое сообщение с незнакомого номера – о том, что пришел человек от Дениса. Она встретилась с этим человеком возле своего подъезда на Институтской улице. Мужчина передал ей пакет, в котором находились две плитки какого-то вещества в пачках из-под гематогена. Это был гашиш. Виктория принесла наркотик к себе в квартиру – с тем, чтобы наутро сбыть его арестанту в СИЗО. Однако на следующий день, уходя на службу, инспектор забыла гашиш дома. Где он и пролежал еще сутки – до момента изъятия сотрудниками полиции в ходе осмотра квартиры. Так преступление – незаконный сбыт наркотического средства – не было доведено до конца по независящим от гражданки Т. обстоятельствам.

Оперативники СИЗО-6 получили информацию о том, что инспектор Виктория Т. планирует пронести на территорию следственного изолятора наркотики для арестанта. За Викторией установили наблюдение. Утром она приехала в СИЗО и, выйдя из машины, зашла в административный корпус, где проходило утреннее построение сотрудников. Через 15 минут инспектор вернулась к своему автомобилю и забрала оттуда белый пакет, с которым и проследовала в здание следственного изолятора. Виктория прошла через первую отсекающую решетку пропускного пункта и ее задержали.

У нее изъяли мобильный телефон, в котором нашли переписку в приложении WhatsApp с абонентом по имени Денис. Сам арестованный Денис Р. подтвердил, что он неоднократно обращался к инспектору следственного изолятора с просьбой пронести на территорию учреждения водку и препараты для занятия спортом. За это он переводил ей деньги с помощью сокамерников. Выписка о состоянии банковского счета Виктории Т. последний перевод – 10 тысяч рублей – подтвердила.

Сотрудники УМВД России по Гатчинскому району провели осмотр в квартире подозреваемой и нашли две пачки «гематогена», оказавшегося наркотиком. По заключению эксперта, вещество, упакованное в эти пачки, является гашишем общей массой 50 граммов.

Младшего инспектора отдела режима СИЗО изобличили. В отношении нее возбудили уголовное дело по двум статьям: мелкое взяточничество и покушение на сбыт наркотика. С гражданки Т. взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. По окончании предварительного следствия дело было передано в суд. Минувшим летом Гатчинский городской суд вынес Виктории Т. обвинительный приговор.

Подсудимая свою вину в совершении мелкого взяточничества признала полностью, однако сослалась на неосведомленность о наркотиках. Подсудимая якобы полагала, что должна будет пронести в СИЗО и передать арестанту мобильный телефон. Водку же она проносила для личных целей и передавать ее Денису Р. не собиралась. Кстати, качество принесенной водки вызывает сомнения. Согласно выводам химической экспертизы, изъятая у инспектрисы жидкость является спиртосодержащей водно-спиртовой смесью. Содержание этилового спирта в жидкости составляет 30 %, а, кроме того, в жидкости содержатся микропримеси ацетальдегида, ацетона, метанола и 1-пентанола.

Вину в покушении на сбыт наркотиков Виктория Т. признала частично. По ее словам, после того, как неизвестный передал ей пакет с вещами для арестованного, она догадалась, что там наркотики. И решила их сидельцу не передавать, а оставить дома и впоследствии обратиться к оперуполномоченным следственного изолятора. Но благим намерениям не суждено было осуществиться: инспектор-взяточница была задержана при проходе на территорию СИЗО, и оперативники гатчинского уголовного розыска сами нашли у нее дома гашиш.

Несмотря на позицию подсудимой, суд счел ее вину доказанной совокупностью собранных по делу доказательств. Действия гражданки Т. суд квалифицировал по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 2281 УК РФ, а также части 1 статьи 2912 УК РФ: покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в следственном изоляторе, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также мелкое взяточничество – то есть получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

33-летняя уроженка поселка Сиверский Виктория Т., с высшим образованием, незамужняя беременная мать малолетнего ребенка, не судимая, сменила место работы. Бывшая сотрудница СИЗО, попавшаяся на взятке и наркотиках, устроилась заместителем директора в одно из местных учебных заведений.

При назначении наказания суд учел и ее состояние, и наличие малолетнего ребенка, и удовлетворительные характеристики с места жительства, места работы и места прежнего трудоустройства в СИЗО: бывшая инспектриса была награждена благодарностью Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний России. На учетах она не состоит, страдает тяжелым хроническим заболеванием.

Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел. За покушение на сбыт суд счел необходимым назначить гражданке Т. наказание в виде лишения свободы, а за взятку – исправительные работы. Притом совокупность смягчающих обстоятельств позволила суду признать их исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, и присудить Виктории Т. наказание с применением положений статьи 64 УК РФ – ниже низшего предела, предусмотренного уголовным законом.

За покушение на сбыт наркотиков Гатчинский городской суд приговорил Викторию Т. к семи годам лишения свободы, за мелкую взятку – к 9 месяцам исправительных работ. По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно осужденная получила семь лет. Но реальное отбывание наказания будет отсрочено до достижения 14-летнего возраста ребенком, которым подсудимая была беременна на момент вынесения приговора.



