Избил и расстрелял

11-го октября, рано утром, в Гатчинскую больницу самостоятельно обратился 31-летний житель Колпино. Диагноз: сотрясение и ушиб головного мозга средней тяжести, субдуральная гематома затылка, субарахноидальное кровоизлияние (одна из форм геморрагического инсульта!), перелом носа, пулевое ранение головы, правого предплечья, левого бедра. Плюс алкогольное опьянение. Медики оценили его состояние как среднетяжелое, и от госпитализации пациент отказался.

Полиция установила, что травма была получена в садоводстве «Малахит-5», в массиве Новинка, в результате конфликта с неизвестным, который стрелял в потерпевшего из травматического пистолета. На место происшествия был направлен участковый Вырицкого отдела полиции, дознаватель и эксперт. Изъяли три 22 мм гильзы. Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ: умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия.

По подозрению в совершении данного преступления были объявлены в розыск два автомобиля: темно-синяя Toyota Corolla и черная перламутровая Kia Sportage, а также лица, находящиеся в этих машинах. Была составлена ориентировка, информация передана по радиостанции наружным нарядам.

Оказалось, злоумышленники уехали недалеко. В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ДПС ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району совместно с оперативником уголовного розыска и участковым обнаружили данные машины в Новинке – в садоводстве «София». По подозрению в совершении преступления задержали 17-летнего Даниила В. и его отца – 47-летнего Алексея В., проживающего в Шушарах и работающего заместителем генерального директора строительной фирмы.

Следствие установило обстоятельства происшедшего. Накануне в три часа ночи в садоводстве «Малахит-5» у потерпевшего произошел спор с 17-летним Даниилом В. Разозлившись, молодой человек достал газовый баллончик и распылил газ в воздух. Пары газа попали в лицо подростку, который пошел к отцу и пожаловался. Отец отправился разбираться. Мстя за сына, он несколько раз ударил мужчину кулаками в лицо, а потом выстрелил ему в голову из травматического пистолета. После чего папа с сыном сели в машину и уехали.

Гражданин В. добровольно выдал полицейским из автомашины Kia пистолет и газовый баллончик. Он задержан и помещен в ИВС. Ведется следствие.