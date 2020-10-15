Миллиарды и жадность: как бороться с коррупцией в ЖКХ

Новость о коррупции почти на миллиард рублей прогремела в Выборгском районе Ленинградской области. Глава местного комитета по финансам Александр Болучевский так хотел работать в Москве, что вывел из районной казны 700 миллионов рублей на счета подконтрольных ему компаний. Следком Ленобласти сообщает, что половину из этих средств – 350 млн рублей – чиновник отдал своей знакомой в качестве платы за лакомую должность, а вторую потратил так, как ему хотелось. При этом на бумаге, эти деньги шли на капитальный ремонт жилых домов Выборга, а в итоге оказались в кармане Болучевского. Он уже сознался в преступлении.

Другой вид коррупции в сфере ЖКХ скрывается в тарифах. Из-за отсутствия централизованной тарифной политики, цены формируются в каждом регионе по-разному. И остаются на совести чиновников. Если в Ленобласти процедуру утверждения тарифов на воду, тепло, электроэнергию, водоотведение и прочие услуги можно назвать прозрачной, то в других регионах этот процесс зачастую вызывает пристальное внимание правоохранительных органов.

Год назад сообщалось о случае, когда в Нижегородской области руководитель региональной службы по тарифам отправился на день рождения владельца энергокомпании в Италию. Оплата всех расходов почти на миллион рублей производилась аффилированной с бизнесменом организацией. В итоге, в суде, где рассматривалось дело о коррупции, доказали, что эта энергокомпания предоставляла услуги по завышенным тарифам, а покрывал это чиновник.

Ленобласть по-своему уникальна в регулировании тарифов. Например, когда в нашем регионе стартовала мусорная реформа, жители пожаловались губернатору на то, что в некоторых муниципалитетах рядом с домами нет оборудованных площадок для бытовых отходов, а оплата за вывоз мусора, тем не менее, с них берётся. Тогда губернатор Александр Дрозденко распорядился снизить плату за вывоз мусора всем категориям и обнулил уже пришедшие жителям платёжки.

И если правительство Ленобласти держит на контроле каждую цифру, то с управляющей компанией всегда нужно держать ухо востро.

Если неисправность обнаружена в системе водоснабжения, трубах до отключающего устройства в квартире (или первого вентиля, идущего от общей трубы), в системе газоснабжения, проложенной от источника газа до крана в квартире, во внутридомовой системе отопления, стояках, батареях отопления или в системе электроснабжения (этажных щитках и шкафах, осветительных приборах) на этаже, кабелях до квартирных счётчиков, то требовать плату за устранение этих аварий управляющая компания не имеет права – всё это заложено в тариф и отображается в коммунальной квитанции.

«Если всё же требуют оплату, сначала подготовьте жалобу на имя руководителя управляющей организации. Один экземпляр передайте руководителю УК, второй – с отметкой о принятии жалобы – сохраните у себя. Если УК не выполняет свои обязанности, нужно обратиться в органы государственного жилищного надзора – Государственную жилищную инспекцию, указав на конкретные факты», – уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Рекомендации надзорного ведомства поддерживает комитет по ЖКХ Ленинградской области.

«Чаще всего жители обращались по вопросам обоснованности размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, определения размера и внесения платы за коммунальные услуги (27%), ремонта и содержания мест общего пользования (22%), проверки деятельности управляющих организаций (21%)», – сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что по итогам проверок было выявлено 5821 нарушение, выдано 1214 предписаний.



