Миллиарды и жадность: как бороться с коррупцией в ЖКХ

Новость о коррупции почти на миллиард рублей прогремела в Выборгском районе Ленинградской области. Глава местного комитета по финансам Александр Болучевский так хотел работать в Москве, что вывел из районной казны 700 миллионов рублей на счета подконтрольных ему компаний. Следком Ленобласти сообщает, что половину из этих средств – 350 млн рублей – чиновник отдал своей знакомой в качестве платы за лакомую должность, а вторую потратил так, как ему хотелось. При этом на бумаге, эти деньги шли на капитальный ремонт жилых домов Выборга, а в итоге оказались в кармане Болучевского. Он уже сознался в преступлении.
Другой вид коррупции в
сфере ЖКХ скрывается в тарифах. Из-за отсутствия централизованной тарифной
политики, цены формируются в каждом регионе по-разному. И остаются на совести
чиновников. Если в Ленобласти процедуру утверждения тарифов на воду, тепло,
электроэнергию, водоотведение и прочие услуги можно назвать прозрачной, то в
других регионах этот процесс зачастую вызывает пристальное внимание
правоохранительных органов.
Год назад сообщалось о
случае, когда в Нижегородской области руководитель региональной службы по
тарифам отправился на день рождения владельца энергокомпании в Италию. Оплата
всех расходов почти на миллион рублей производилась аффилированной с
бизнесменом организацией. В итоге, в суде, где рассматривалось дело о
коррупции, доказали, что эта энергокомпания предоставляла услуги по завышенным
тарифам, а покрывал это чиновник.
Ленобласть по-своему
уникальна в регулировании тарифов. Например, когда в нашем регионе стартовала
мусорная реформа, жители пожаловались губернатору на то, что в некоторых
муниципалитетах рядом с домами нет оборудованных площадок для бытовых отходов,
а оплата за вывоз мусора, тем не менее, с них берётся. Тогда губернатор Александр
Дрозденко распорядился снизить плату за вывоз мусора всем категориям и обнулил
уже пришедшие жителям платёжки.
И если правительство
Ленобласти держит на контроле каждую цифру, то с управляющей компанией всегда
нужно держать ухо востро.
Если неисправность
обнаружена в системе водоснабжения, трубах до отключающего устройства в
квартире (или первого вентиля, идущего от общей трубы), в системе
газоснабжения, проложенной от источника газа до крана в квартире, во
внутридомовой системе отопления, стояках, батареях отопления или в системе
электроснабжения (этажных щитках и шкафах, осветительных приборах) на этаже,
кабелях до квартирных счётчиков, то требовать плату за устранение этих аварий
управляющая компания не имеет права – всё это заложено в тариф и отображается в
коммунальной квитанции.
«Если всё же требуют
оплату, сначала подготовьте жалобу на имя руководителя управляющей организации.
Один экземпляр передайте руководителю УК, второй – с отметкой о принятии жалобы
– сохраните у себя. Если УК не выполняет свои обязанности, нужно обратиться в
органы государственного жилищного надзора – Государственную жилищную инспекцию,
указав на конкретные факты», – уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры
России.
Рекомендации надзорного
ведомства поддерживает комитет по ЖКХ Ленинградской области.
«Чаще всего жители
обращались по вопросам обоснованности размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, определения размера и внесения платы за коммунальные услуги
(27%), ремонта и содержания мест общего пользования (22%), проверки
деятельности управляющих организаций (21%)», – сообщили в пресс-службе ведомства,
отметив, что по итогам проверок было выявлено 5821 нарушение, выдано 1214
предписаний.