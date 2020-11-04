Две «бронзы» и одно «золото» гатчинских бадминтонистов

В турнире приняли участие
233 спортсмена из 14 регионов и 25 муниципальных образований России по четырем
возрастным группам – до 13, 15, 17 и 19 лет.
В группе до 15 лет
отлично выступили ученики Первой Академической гимназии города Гатчины Георгий
Сивцев и Всеволод Черкасов.
Георгий Сивцев в
одиночной категории занял третье место, обыграв в матче четвертьфинала из трех
партий бронзового призера Первенства России 2020 года Анатолия Чернышева
(Нижний Новгород) со счетом 22-20, 16-21, 21-19 и уступил в полуфинале Ризвану
Маннанову (Татарстан).
Георгий Сивцев и Всеволод
Черкасов стали победителями в парной категории среди юношей до 15 лет, выиграв
тяжелейший матч из трех партий у первого номера парной сетки Нурисмана
Шайхуллина и Ризвана Маннанова (Татарстан) со счетом 19-21, 21-18, 22-20.
Кроме того, на юниорском
первенстве Европы до 19 лет, проходящем в Финляндии, сборная России в командном
первенстве в подгруппе обыграла команды Португалии (4-1), Швеции (3-2), Чехии
(3-2), а в четвертьфинале обыграла команду из Германии (3-2). В полуфинале
сильнее были чемпионы Европы – сборная команда Франции, которым наша команда
уступила со счетом 1-3. В итоге сборная команда России завоевала бронзу. В
составе сборной России выступали ученик Гатчинского педагогического колледжа
Егор Холкин и ученик Первой Академической гимназии города Гатчины Игорь
Пушкарев.
- Сегодня Первенство
Европы продолжается. Будем ждать от наших ребят успешного выступления в личном
первенстве, особенно от Егора Холкина, продемонстрировавшего уверенную игру в
командных играх, - сказал президент Федерации бадминтона Ленинградской области
Владимир Русских.