Две «бронзы» и одно «золото» гатчинских бадминтонистов

В турнире приняли участие 233 спортсмена из 14 регионов и 25 муниципальных образований России по четырем возрастным группам – до 13, 15, 17 и 19 лет.

В группе до 15 лет отлично выступили ученики Первой Академической гимназии города Гатчины Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов.

Георгий Сивцев в одиночной категории занял третье место, обыграв в матче четвертьфинала из трех партий бронзового призера Первенства России 2020 года Анатолия Чернышева (Нижний Новгород) со счетом 22-20, 16-21, 21-19 и уступил в полуфинале Ризвану Маннанову (Татарстан).

Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов стали победителями в парной категории среди юношей до 15 лет, выиграв тяжелейший матч из трех партий у первого номера парной сетки Нурисмана Шайхуллина и Ризвана Маннанова (Татарстан) со счетом 19-21, 21-18, 22-20.

Кроме того, на юниорском первенстве Европы до 19 лет, проходящем в Финляндии, сборная России в командном первенстве в подгруппе обыграла команды Португалии (4-1), Швеции (3-2), Чехии (3-2), а в четвертьфинале обыграла команду из Германии (3-2). В полуфинале сильнее были чемпионы Европы – сборная команда Франции, которым наша команда уступила со счетом 1-3. В итоге сборная команда России завоевала бронзу. В составе сборной России выступали ученик Гатчинского педагогического колледжа Егор Холкин и ученик Первой Академической гимназии города Гатчины Игорь Пушкарев.

- Сегодня Первенство Европы продолжается. Будем ждать от наших ребят успешного выступления в личном первенстве, особенно от Егора Холкина, продемонстрировавшего уверенную игру в командных играх, - сказал президент Федерации бадминтона Ленинградской области Владимир Русских.