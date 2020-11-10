Кто желает на «дистанционку»?..

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
поручил комитету общего и профессионального образования обеспечить возможность
удаленного подключения к проходящему в школе уроку для тех, у кого нет
возможности посещать занятия в школе. По его словам, это позволит не терять
связь учитель-ученик и удаленно присутствовать на уроках.
После сбора заявлений от родителей школы региона уже
с 16 ноября приступят к очно-заочному обучению.
Пока, по оценкам специалистов комитета по
образованию, количество желающих перейти на удаленное обучение небольшое — все
же для большинства родителей и учеников важно присутствие в школе.
Дистанционное обучение могут выбрать те, кто находится на самоизоляции из-за
болезни, или контактные лица.
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