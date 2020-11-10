Кто желает на «дистанционку»?..

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил комитету общего и профессионального образования обеспечить возможность удаленного подключения к проходящему в школе уроку для тех, у кого нет возможности посещать занятия в школе. По его словам, это позволит не терять связь учитель-ученик и удаленно присутствовать на уроках.

После сбора заявлений от родителей школы региона уже с 16 ноября приступят к очно-заочному обучению.

Пока, по оценкам специалистов комитета по образованию, количество желающих перейти на удаленное обучение небольшое — все же для большинства родителей и учеников важно присутствие в школе. Дистанционное обучение могут выбрать те, кто находится на самоизоляции из-за болезни, или контактные лица.

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