В Гатчинском дворце наградили «Женщин года 47»

«За каждой из номинаций — женская мудрость, забота, талант и огромная любовь к своему делу и родной земле. Дорогие, любимые, желанные женщины Ленинградской области, ленинградки, именно вы, как никто другой, умеете любить, верить, ждать, заботиться, делаете мир вокруг себя лучше. Вы являетесь примером для многих мужчин. Спасибо вам за все, что вы создаете и храните», — отметил Александр Дрозденко.

Цель проведения премии - привлечение внимания общественности к женской активности в различных сферах жизни общества и Ленинградской области, а также к вкладу женщин в развитие и процветание Ленинградской области, активизация участия женщин в общественной жизни.

Премия присуждается в 10 номинациях. Среди победителей и призеров - представительницы Гатчинского округа:

- В номинации «Наставник поколений» победительницей признана Марина Шутова - председатель комитета образования Гатчинского округа, педагог с 38-летним стажем, лидер Женсовета Гатчинского округа.

- В номинации «Женщина - лидер волонтерского движения» лауреат премии - Елена Афанасьева, известный волонтер из Гатчины, собравший "Команду Карлсона", о которой известно всей стране.

- В номинации «Медиа-лидер года» лауреат премии - главный редактор медиахолдинга "Ореол", депутат Гатчинского округа Галина Паламарчук.

- В номинации номинация «Здоровье и благополучие» лауреат премии - главная медицинская сестра Ленинградского областного перинатального центра Ольга Сергиенко.

- В номинация «Мама - успешный предприниматель года» лауреат премии - предприниматель Наталья Игнатьевская.

- В номинации «Женщина-лидер» лауреат премии – предприниматель Виктория Черкасова.

Победителями премии стали:

- «Женщина-лидер» — Татьяна Толстова, уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области, председатель регионального отделения Союза женщин России

- "Женщина СВО – Ангел тыла» — Марина Онькина из Всеволожского района, мать погибшего Героя России Андрея Онькина.

- «Мама – успешный предприниматель года» — Ксения Петрова из Тихвинского района, директор учебно-делового центра.

- «Женщина-лидер волонтерского движения» — Ирина Евтухович из Тосненского района, координатор движения «Мы вместе».

- «Культурное наследие» — Наталья Вартанян, директор Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

- «Производство и инновации» — Елена Шкиль из Соснового Бора, директор трикотажной фабрики «Элком».

- «Здоровье и благополучие» — Мадина Загородникова из Всеволожского района, главврач Токсовской больницы.

- «Профессионал агропромышленного комплекса» — Анна Шевелева из Ломоносовского района, гендиректор ТД «Балтийский берег».

- "Медиа-лидер года» — Юлия Овсянникова из Кировского района, журналист газеты «Невская волна».

Организаторы премии — Ленинградская областная телекомпания, региональное отделение Союза женщин России и Общественная палата Ленинградской области.