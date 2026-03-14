«Птичьи родители» из агротехкласса

Первые цыплята пробили скорлупу в праздничный день 8 марта, порадовав организаторов проекта - учеников 10 агротехнологического класса, классного руководителя Юлию Степанову и руководителя агротехклассов Александру Денисову.

«Птичьими родителями» официально называют Алину Колодчук и Владислава Юренкова, которые приняли на себя основные хлопоты и заботы. Сами забрали яйца, собрали инкубатор, заложили в него яйца, следили за влажностью, температурой, развитием будущих птенцов и были рядом, когда цыплята появились на свет.

Этот опыт позволил ребятам на практике изучить этапы развития эмбриона, необходимые условия (температура, влажность) для инкубации и взять ответственность за живых существ.

«Поздравляем участников проекта с успешным «пополнением»! Все птенцы здоровы и находятся под бережным присмотром наших агроклассников», - сообщается на страничке Войсковицкой школы № 1.

Ученики 10 профильного агротехнологического класса выражают искреннюю благодарность АО «Племенная птицефабрика Войсковицы», доценту кафедры птицеводства и мелкого животноводства Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Людмиле Трофимовне Васильевой, Людмиле Леонидовне Заровняевой, Ангелине Заровняевой, Эмме Юзефовне Рахманиной и Марине Вячеславовне Малышевой за помощь, поддержку, консультации и веру в смелые идеи.

Напомним, что агротехнологический класс был открыт в Войсковицкой школе № 1 в сентябре прошлого года в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».