Большой Каменный мост: 80 лет пути к возрождению

Доклад об истории, состоянии и текущей реставрации Большого Каменного моста представил научный руководитель проектов ООО «Возрождение Петербурга» Роман Хейнонин. Он напомнил, что Большой Каменный мост начали возводить на Круговой дороге Дворцового парка в 1790-х годах, предположительно, по проекту Винченцо Бренны. Строительство было завершено в 1800 году под руководством каменных дел мастера Джованни Висконти.

Замыкающая панораму Белого озера переправа была оформлена, как и Гатчинский дворец, с использованием светло-желтого камня местных пород. Трехарочный мост длиной почти 35 метров, шириной более 9 метров и высотой почти 3 метра над водой соединял Белое озеро и Захаров остров. Из-за трех арок иногда эту постройку называют Большим трехарочным мостом. Для удобства гуляющих и для украшения на мосту была сооружена балюстрада, с которой открывался прекрасный вид на Белое озеро и парк.

- Конструкция Большого Каменного моста изначально предполагала его использование в том числе и для проезда транспорта, – отметил Роман Хейнонин. – Он задумывался как один из основных мостов для транзита, соединяющего по большому кругу всю территорию парка.

Уже в первой четверти XIX века было зафиксировано обветшание моста. Реставрационные работы на нем проводились в 1842 и 1887 годах. Перед Великой Отечественной войной, в 1939 году, подробнейшие обмерные чертежи сооружения выполнил архитектор Красовский.

- Зимой 1944 года мост был взорван немцами при отступлении из Гатчины, – напомнил Роман Хейнонин. – Главная причина – использование моста в качестве транспортной переправы, по которой могла пройти тяжелая техника. Взрыв полностью уничтожил центральный пролет, повредив при этом своды малых арок.

После войны, в 1948 году, по проекту архитектора Абрамова над остатками моста построили временный деревянный пешеходный мост с перилами из березовых жердей. В середине XX века начался долгий путь Большого Каменного моста к своему возрождению. Один за другим рождались проекты по его восстановлению, но по разным причинам откладывались в сторону.

В 1956 году в рамках работ по созданию очередного проекта реставрации были произведены обмеры сохранившейся конструкции Большого Каменного моста. В 1970 году был запущен новый процесс по созданию проекта восстановления моста в его первоначальном виде, разработка документации для которого заняла около 11 лет. Итогом этой работы стал проект бетонного монолитного моста, облицованного камнем. Этот проект также отложили в сторону, поскольку он требовал перекрытия протоки на Белом озере для обследования и восстановления основания моста. Протоку нельзя было перекрыть по закону, поскольку речь шла о стратегическом водном ресурсе, которым пользовалось большое количество населения.

В 2014 году был разработан еще один проект по реставрации и восстановлению Большого Каменного моста, который также не был реализован из-за необходимости перекрытия протоки. Состояние моста к этому времени стало не просто руинированным, а аварийным.

- К 2020 году был составлен акт аварийности объекта в его надводной части, – рассказал Роман Хейнонин. – Оставался открытым вопрос о состоянии свайной конструкции. Для его решения был необходим доступ к фундаменту моста. Благодаря обмерам и чертежам 1939 года, выполненным Красовским, мы смогли сравнить расположение и габариты центральных устоев моста относительно сохранившихся каменных оснований.

Специалисты приняли решение вернуть мосту его исторический облик, восстанавливая объект по чертежам 1939 года.

- В 2021 году начались масштабные работы по исследованию объекта, создан проект противоаварийных работ, надводная часть объекта зафиксирована как руинированная, – отметил Роман Игоревич. – Под вопросом оставалось основание каменной кладки – деревянный фундамент. Исследования показали великолепное состояние древесины, притом что для изготовления свай использовались обычные хвойные породы. Были проведены гидрологические исследования. Была собрана информация по состоянию каменных устоев моста и первых уступов кладки, чтобы свериться с архитектурными замыслами строителей. Собирается информация о состоянии крепежных элементов.

В 2022 году Большой Каменный мост был закрыт для проведения противоаварийных работ, которые длились до конца 2023 года. В 2024 году, после получения информации о состоянии фундаментов и устоев моста, был выполнен окончательный проект по реализации научного воссоздания моста в каменных материалах с сохранением деревянных конструкций фундамента.

В настоящее время на мосту проводятся поэтапные реставрационные работы. Мост закрыт временным навесом, препятствующим проникновению осадков и обеспечивающим комфортную работу для реставраторов. Методика реставрационных работ повторяет исторические технологии. Дополнен массив кирпичной кладки береговых устоев моста. Восстановлен и сложен стяжной крепеж центральных устоев. Сейчас идет процесс обработки камня для восстановления конструкции моста.

- Реализация этого проекта позволит, наконец, завершить 80-летний путь Большого Каменного моста к своему возрождению, – уверен Роман Хейнонин.

Юлия Лысанюк

Фото Юрия Прокошева