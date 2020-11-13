Усадьба Ганнибала в Суйде: новости из Лукоморья

Одной из важнейших точек пушкинского маршрута станет
музей-усадьба «Суйда», так как именно в Суйде жил «арап Петра Великого» и
прадед великого поэта Абрам Петрович Ганнибал. И именно в суйдинской усадьбе
родилась и выросла мать Пушкина – Надежда Осиповна Ганнибал.
Мы посетили Суйду, чтобы узнать последние новости из
жизни музея-усадьбы. Их нам передали хранитель фондов музея-усадьбы «Суйда»
Наталья Спичак и старший научный сотрудник Юлия Зорина.
Музей в режиме карантина:
жизнь продолжается!
Хотя самоизоляция и внесла коррективы в рабочий план
музея-усадьбы «Суйда», сотрудники отнеслись к происходящему спокойно, восприняв
это как новый виток развития музея. Музей продолжает жить интенсивной жизнью,
направив свою научно-исследовательскую работу на изучение предметов из
музейного фонда.
- Мы продолжаем искать новые способы взаимодействия с
нашими посетителями, - говорит Наталья Спичак. - Мы решили не идти путём
конкурсов и викторин, которые проводили в дни самоизоляции многие музеи. Мы
выделили несколько особенно популярных среди наших подписчиков в интернете рубрик.
Например, в рубрике «По следам арапа Петра Великого» раскрываются самые
интересные моменты, которые даже не задействованы в экскурсиях.
По словам Наталья Васильевны, необычайно интересной
для подписчиков оказалась ещё одна рубрика - «Совершенство в деталях», в рамках
которой был придуман онлайн-проект «Предмет зрительских симпатий».
- В рамках этой рубрики мы в мельчайших подробностях
изучаем музейные предметы, используя различные исторические источники, -
говорит Наталья Спичак. - Глубоко изучая тот или иной экспонат, мы порой
узнавали какие-то необыкновенные истории из жизни людей. Так, например, в нашем
музее хранятся серебряные часы начала XX века, переданные нам в 2006 году.
Даритель указывал, что эти часы были подарены в память о Владимире Орлове,
павшем в боях за Родину во время Великой Отечественной войны. Часы достались
самому Владимиру Орлову от отца, который тоже погиб в годы войны. Благодаря
этому исследованию, мы узнали печальную историю всего семейства Орловых и, в
том числе, нашли место захоронения Владимира Орлова, который родился в Москве,
а умер на лужской земле.
Во время самоизоляции, вместе с посетителями и
подписчиками странички музея ВКонтакте, сотрудники выбирают музейные предметы
из фондохранилища, подготавливая выставку «Предмет зрительских симпатий».
В октябре в
музее-усадьбе прошла уже реальная и очень интересная выставка «Петровское и
Михайловское - вотчина Ганнибалов на Псковщине». Выставка подготовлена фондом Пушкинского заповедника к 285-летию И.А.
Ганнибала и 240-летию В.П. Ганнибала. В экспозиции – тринадцать живописных
работ из фондов музея, призванных показать взгляд современных художников на
мемориальные пейзажи пушкинских мест. Среди авторов – А.К. Соколов, С.Н. Репин,
С.К. Фролов, Р.В. Тетерина, Б.М. Козмин - первый и многолетний хранитель
усадьбы Ганнибалов, на работах которого можно проследить различные этапы
восстановления Петровского.
- К сожалению, из-за карантинных ограничений эту
выставку мало кто смог посмотреть, - говорит Наталья Спичак. - Поэтому мы
подготовили видеопрезентацию этой экспозиции, которую представили в Ночь
искусств 3 ноября.
Летние
работы в парке
Парк бывшего имения А.П. Ганнибала - одна из жемчужин
Гатчинского района и Ленинградской области, и его состояние очень заботит
сотрудников музея-усадьбы. Минувшим летом в парке прошло несколько народных
субботников, которые помогли хоть немного привести его в порядок.
- Летом от сильного ветра в парке стали падать
многовековые липы, - говорит Наталья Спичак. - Мы забеспокоились и обратились
за помощью к депутату Кобринского поселения Юрию Ильичеву. Он собрал
инициативную группу, нашел технику, людей и сам работал на субботнике. В уборке
территории участвовали также сотрудники музея и местные жители.
Идею следующего субботника в парке
поддержал уже глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко. Он лично пришел на
субботник и выкашивал берег пруда. Участие в субботнике приняли также депутат
Юрий Ильичев, известный пушкинист Елена Киселева, местные жители.
- Этим летом мы решили провести своего рода социальный
эксперимент, поставив для посетителей музея и парка скамейку у пруда, -
улыбается Наталья Васильевна. - Наш эксперимент удался — эта скамейка
прижилась! Её никто не тронул. На ней очень любят сидеть мамы с маленькими
детьми, пожилые люди. И мы думаем, что пришло время поставить еще одну такую
скамейку.
Этим летом сотрудники музея привели в порядок площадку
у легендарного каменного дивана А.П. Ганнибала, засыпав ее отсевом.
У музейщиков также появилась возможность осуществить
давнюю задумку - облагородить участок газона на стоянке у музея, на котором
стоят две лиственницы. Их возраст составляет более 250 лет, и некогда они были
частью усадебного сада ещё во времена Абрама Петровича Ганнибала.
Здания
усадьбы будут выкуплены у собственника
Ещё одна совершенно замечательная
новость пришла уже от правительства Ленинградской области. В начале сентября,
на встрече с заместителем министра культуры России А.Ю. Маниловой, губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о решении выкупить здания на
территории бывшей усадьбы у собственника для их последующей реставрации и
музеефикации.
Здесь уместно будет вспомнить, что
ансамбль усадьбы «Суйда» является памятником истории и культуры федерального
значения.
К сожалению, усадебный дом Ганнибалов не сохранился, и сам музей занимает лишь
небольшое пространство в одной из бывших хозяйственных построек, арендованное у
собственника здания. Также в ансамбль усадьбы входит дом управляющего, который
сейчас находится в запустении и разрушается, поскольку собственник не
предпринимает мер к его сохранению.
- Эта новость нас очень обнадёжила, потому что это не
только наша давняя мечта, - говорит Наталья Спичак. - Это давняя задумка
первооткрывателей этих исторических пушкинских мест и основателей музея в Суйде
Ангелия Лбовского, Нины Грановской, Андрея Бурлакова. Конечно, мы надеемся, что
это решится наилучшим для нас образом. Хотелось бы, чтобы это памятное для всех
нас место осталось бы заповедным и пользующимся популярностью у жителей России.
Надежда
— в книге Ганнибала
Как рассказала Наталья Спичак, в
музей продолжают поступать дары из семейных коллекций.
- Правда, действительно интересных вещей, касающихся
тематики музея, становится все меньше и меньше, - говорит Наталья Васильевна. -
Если предметы не попадают в музей, они чаще всего разрушаются - слишком короток
срок их бытования. Поэтому речь в наши дни идёт скорее о закупках предметов,
которые целенаправленно хранились как фамильные реликвии, с пониманием их
исторической ценности.
Самым значительным (и знаковым) приобретением
последних лет стала церковная книга Минея служебная 1768 года. Это одна из
двенадцати книг четьих миней, принадлежащих Абраму Ганнибалу, с рукописной
скрепой, сделанной рукой самого Абрама Петровича.
- Какими-то неведомыми путями эта книга попала в
Ленинград, где долгое время хранилась в семье как раритет и реликвия, -
рассказала Наталья Васильевна. - Абрам Петрович подарил эту книгу церкви
Воскресения Христова 21 июня 1775 года, в день рождения своей внучки Надежды
Осиповны Ганнибал. Он сделал в ней так называемую рукописную скрепу -
побуквенный автограф на страницах книги, который объединяется в один текст. В
этом тексте Абрам Петрович сообщает своё имя, звание, дату дара и куда дарит.
Это так символично! Ганнибал жил в Суйде, подписывал эту
книгу в Суйде и подарил ее в суйдинскую же церковь. А теперь она вернулась к
нам - в декабре 2018 года. Для нас это событие значительно ещё и потому, что
именно после возвращения этой книги жизнь в музее забила новым ключом.
Участились разговоры о создании здесь единого музейного комплекса, больше
внимания было привлечено к парку и вообще ко всей усадебной территории. Для нас
эта книга стала своего рода символом возрождения усадьбы Ганнибала.
В этой старинной книге есть запись о
рождении матери Пушкина, Надежды Осиповны. Как говорит Наталья Спичак, прежде
не было точно известно место её рождения, а теперь окончательно определилось,
что это произошло в Суйде, в имении её деда, Абрама Петровича, который уже не
надеялся увидеть своих внуков. Надежда Осиповна была первой его внучкой с
фамилией Ганнибал. И для сотрудников суйдинского музея ее имя имеет уже двойное
значение в силу своей символичности.
- Абрам Петрович был человеком-загадкой, - говорит
Наталья Васильевна. - Он очень любил играть со словами и символами, и даже
выбор его фамилии имел символическое значение. И когда мы исследовали книгу, мы
решили, что имя «Надежда» имеет для нас некий подтекст, что и сбылось.
Преисполненный надежды, не взирая на трудности,
связанные с нынешней сложной ситуацией, суйдинский музей продолжает жить,
развиваться и строить планы на будущее.
Как рассказала старший научный сотрудник музея-усадьбы
«Суйда» Юлия Зорина, на следующий год, в частности, запланирована очень
интересная и важная для музея тематически выставка «Ништадтский мир»,
посвященная 300-летию окончания Северной войны. Именно на эти годы пришлось
формирование личности Абрама Петровича Ганнибала, который непосредственно
участвовал в этой войне, будучи соратником Петра Великого.
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Музей-усадьба «Суйда» продолжает работать, принимая
посетителей для осмотра экспозиции и на экскурсии для посетителей. В музее
действуют ограничения по эпидемической обстановке: в музее - до 3 человек;
экскурсии по территории усадьбы - для групп до 10 человек.
Экскурсионное обслуживание проводится только по
предварительной записи по тел. 8(81371) 58-970; в группе музея ВКонтакте
https://vk.com/suyda_museum в рабочие часы музея: среда - воскресенье с 10 до
17 часов; по эл. почте suyda-museum@yandex.ru.