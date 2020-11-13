Усадьба Ганнибала в Суйде: новости из Лукоморья

Одной из важнейших точек пушкинского маршрута станет музей-усадьба «Суйда», так как именно в Суйде жил «арап Петра Великого» и прадед великого поэта Абрам Петрович Ганнибал. И именно в суйдинской усадьбе родилась и выросла мать Пушкина – Надежда Осиповна Ганнибал.

Мы посетили Суйду, чтобы узнать последние новости из жизни музея-усадьбы. Их нам передали хранитель фондов музея-усадьбы «Суйда» Наталья Спичак и старший научный сотрудник Юлия Зорина.

Музей в режиме карантина: жизнь продолжается!

Хотя самоизоляция и внесла коррективы в рабочий план музея-усадьбы «Суйда», сотрудники отнеслись к происходящему спокойно, восприняв это как новый виток развития музея. Музей продолжает жить интенсивной жизнью, направив свою научно-исследовательскую работу на изучение предметов из музейного фонда.

- Мы продолжаем искать новые способы взаимодействия с нашими посетителями, - говорит Наталья Спичак. - Мы решили не идти путём конкурсов и викторин, которые проводили в дни самоизоляции многие музеи. Мы выделили несколько особенно популярных среди наших подписчиков в интернете рубрик. Например, в рубрике «По следам арапа Петра Великого» раскрываются самые интересные моменты, которые даже не задействованы в экскурсиях.

По словам Наталья Васильевны, необычайно интересной для подписчиков оказалась ещё одна рубрика - «Совершенство в деталях», в рамках которой был придуман онлайн-проект «Предмет зрительских симпатий».

- В рамках этой рубрики мы в мельчайших подробностях изучаем музейные предметы, используя различные исторические источники, - говорит Наталья Спичак. - Глубоко изучая тот или иной экспонат, мы порой узнавали какие-то необыкновенные истории из жизни людей. Так, например, в нашем музее хранятся серебряные часы начала XX века, переданные нам в 2006 году. Даритель указывал, что эти часы были подарены в память о Владимире Орлове, павшем в боях за Родину во время Великой Отечественной войны. Часы достались самому Владимиру Орлову от отца, который тоже погиб в годы войны. Благодаря этому исследованию, мы узнали печальную историю всего семейства Орловых и, в том числе, нашли место захоронения Владимира Орлова, который родился в Москве, а умер на лужской земле.

Во время самоизоляции, вместе с посетителями и подписчиками странички музея ВКонтакте, сотрудники выбирают музейные предметы из фондохранилища, подготавливая выставку «Предмет зрительских симпатий».

В октябре в музее-усадьбе прошла уже реальная и очень интересная выставка «Петровское и Михайловское - вотчина Ганнибалов на Псковщине». Выставка подготовлена фондом Пушкинского заповедника к 285-летию И.А. Ганнибала и 240-летию В.П. Ганнибала. В экспозиции – тринадцать живописных работ из фондов музея, призванных показать взгляд современных художников на мемориальные пейзажи пушкинских мест. Среди авторов – А.К. Соколов, С.Н. Репин, С.К. Фролов, Р.В. Тетерина, Б.М. Козмин - первый и многолетний хранитель усадьбы Ганнибалов, на работах которого можно проследить различные этапы восстановления Петровского.

- К сожалению, из-за карантинных ограничений эту выставку мало кто смог посмотреть, - говорит Наталья Спичак. - Поэтому мы подготовили видеопрезентацию этой экспозиции, которую представили в Ночь искусств 3 ноября.

Летние работы в парке

Парк бывшего имения А.П. Ганнибала - одна из жемчужин Гатчинского района и Ленинградской области, и его состояние очень заботит сотрудников музея-усадьбы. Минувшим летом в парке прошло несколько народных субботников, которые помогли хоть немного привести его в порядок.

- Летом от сильного ветра в парке стали падать многовековые липы, - говорит Наталья Спичак. - Мы забеспокоились и обратились за помощью к депутату Кобринского поселения Юрию Ильичеву. Он собрал инициативную группу, нашел технику, людей и сам работал на субботнике. В уборке территории участвовали также сотрудники музея и местные жители.

Идею следующего субботника в парке поддержал уже глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко. Он лично пришел на субботник и выкашивал берег пруда. Участие в субботнике приняли также депутат Юрий Ильичев, известный пушкинист Елена Киселева, местные жители.

- Этим летом мы решили провести своего рода социальный эксперимент, поставив для посетителей музея и парка скамейку у пруда, - улыбается Наталья Васильевна. - Наш эксперимент удался — эта скамейка прижилась! Её никто не тронул. На ней очень любят сидеть мамы с маленькими детьми, пожилые люди. И мы думаем, что пришло время поставить еще одну такую скамейку.

Этим летом сотрудники музея привели в порядок площадку у легендарного каменного дивана А.П. Ганнибала, засыпав ее отсевом.

У музейщиков также появилась возможность осуществить давнюю задумку - облагородить участок газона на стоянке у музея, на котором стоят две лиственницы. Их возраст составляет более 250 лет, и некогда они были частью усадебного сада ещё во времена Абрама Петровича Ганнибала.

Здания усадьбы будут выкуплены у собственника

Ещё одна совершенно замечательная новость пришла уже от правительства Ленинградской области. В начале сентября, на встрече с заместителем министра культуры России А.Ю. Маниловой, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о решении выкупить здания на территории бывшей усадьбы у собственника для их последующей реставрации и музеефикации.

Здесь уместно будет вспомнить, что ансамбль усадьбы «Суйда» является памятником истории и культуры федерального значения. К сожалению, усадебный дом Ганнибалов не сохранился, и сам музей занимает лишь небольшое пространство в одной из бывших хозяйственных построек, арендованное у собственника здания. Также в ансамбль усадьбы входит дом управляющего, который сейчас находится в запустении и разрушается, поскольку собственник не предпринимает мер к его сохранению.

- Эта новость нас очень обнадёжила, потому что это не только наша давняя мечта, - говорит Наталья Спичак. - Это давняя задумка первооткрывателей этих исторических пушкинских мест и основателей музея в Суйде Ангелия Лбовского, Нины Грановской, Андрея Бурлакова. Конечно, мы надеемся, что это решится наилучшим для нас образом. Хотелось бы, чтобы это памятное для всех нас место осталось бы заповедным и пользующимся популярностью у жителей России.

Надежда — в книге Ганнибала

Как рассказала Наталья Спичак, в музей продолжают поступать дары из семейных коллекций.

- Правда, действительно интересных вещей, касающихся тематики музея, становится все меньше и меньше, - говорит Наталья Васильевна. - Если предметы не попадают в музей, они чаще всего разрушаются - слишком короток срок их бытования. Поэтому речь в наши дни идёт скорее о закупках предметов, которые целенаправленно хранились как фамильные реликвии, с пониманием их исторической ценности.

Самым значительным (и знаковым) приобретением последних лет стала церковная книга Минея служебная 1768 года. Это одна из двенадцати книг четьих миней, принадлежащих Абраму Ганнибалу, с рукописной скрепой, сделанной рукой самого Абрама Петровича.

- Какими-то неведомыми путями эта книга попала в Ленинград, где долгое время хранилась в семье как раритет и реликвия, - рассказала Наталья Васильевна. - Абрам Петрович подарил эту книгу церкви Воскресения Христова 21 июня 1775 года, в день рождения своей внучки Надежды Осиповны Ганнибал. Он сделал в ней так называемую рукописную скрепу - побуквенный автограф на страницах книги, который объединяется в один текст. В этом тексте Абрам Петрович сообщает своё имя, звание, дату дара и куда дарит.

Это так символично! Ганнибал жил в Суйде, подписывал эту книгу в Суйде и подарил ее в суйдинскую же церковь. А теперь она вернулась к нам - в декабре 2018 года. Для нас это событие значительно ещё и потому, что именно после возвращения этой книги жизнь в музее забила новым ключом. Участились разговоры о создании здесь единого музейного комплекса, больше внимания было привлечено к парку и вообще ко всей усадебной территории. Для нас эта книга стала своего рода символом возрождения усадьбы Ганнибала.

В этой старинной книге есть запись о рождении матери Пушкина, Надежды Осиповны. Как говорит Наталья Спичак, прежде не было точно известно место её рождения, а теперь окончательно определилось, что это произошло в Суйде, в имении её деда, Абрама Петровича, который уже не надеялся увидеть своих внуков. Надежда Осиповна была первой его внучкой с фамилией Ганнибал. И для сотрудников суйдинского музея ее имя имеет уже двойное значение в силу своей символичности.

- Абрам Петрович был человеком-загадкой, - говорит Наталья Васильевна. - Он очень любил играть со словами и символами, и даже выбор его фамилии имел символическое значение. И когда мы исследовали книгу, мы решили, что имя «Надежда» имеет для нас некий подтекст, что и сбылось.

Преисполненный надежды, не взирая на трудности, связанные с нынешней сложной ситуацией, суйдинский музей продолжает жить, развиваться и строить планы на будущее.

Как рассказала старший научный сотрудник музея-усадьбы «Суйда» Юлия Зорина, на следующий год, в частности, запланирована очень интересная и важная для музея тематически выставка «Ништадтский мир», посвященная 300-летию окончания Северной войны. Именно на эти годы пришлось формирование личности Абрама Петровича Ганнибала, который непосредственно участвовал в этой войне, будучи соратником Петра Великого.

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Музей-усадьба «Суйда» продолжает работать, принимая посетителей для осмотра экспозиции и на экскурсии для посетителей. В музее действуют ограничения по эпидемической обстановке: в музее - до 3 человек; экскурсии по территории усадьбы - для групп до 10 человек.

Экскурсионное обслуживание проводится только по предварительной записи по тел. 8(81371) 58-970; в группе музея ВКонтакте https://vk.com/suyda_museum в рабочие часы музея: среда - воскресенье с 10 до 17 часов; по эл. почте suyda-museum@yandex.ru.



