Фестиваль «Литература и кино»-детям» поднял алые паруса!

Фестиваль «Литература и кино» - детям» будет проходить с 16 по 18 ноября 2020 года. Как говорит директор Фонда кинофестиваля Анна Моденова, организаторы долгожданного кинофорума готовы к нему полностью. По её мнению, дистанционный формат фестиваля дает новые возможности для того, чтобы с ним познакомилось как можно большее количество зрителей.

Церемония открытия VII кинофестиваля «Литература и кино» - детям» проходила на фоне кадров из легендарного фильма Александра Птушко «Алые паруса». Такой видеоряд выбран неслучайно: в этом году мы отмечаем 140-летний юбилей Александра Грина, и детский кинофестиваль решили посвятить именно этому романтическому, любимому юношеством писателю.

В этом году традиционным фильмом-открытием фестиваля стала художественная картина «Про Петра и Павла» режиссёра-постановщика Юрия Поповича. Это военная драма, рассказывающая о трёх днях из жизни двух мальчиков, русского и немца, волею судьбы оказавшихся в полуразрушенной мельнице, где с одной стороны – наступающие советские войска, с другой – сопротивляющиеся немецкие.

Церемония открытия фестиваля будет транслироваться непосредственно на его официальном сайте и в соцсетях 16 ноября, в 18 часов. Полную версию открытия фестиваля, включая фильм «Про Петра и Павла», можно будет посмотреть только на канале «Ореол47».

В эти фестивальные дни юных и взрослых зрителей ждут традиционные творческие встречи с писателями и показ полнометражных художественных фильмов. В рамках открытого урока литературы директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов представит документальный фильм «На Мойке близ Конюшенного мосту» режиссёра Константина Артюхова.

Важными событиями фестиваля станут литературный и кинематографический детские конкурсы. Уже сейчас начало свою работу жюри литературного конкурса. Созданные детьми фильмы и мультфильмы, заявленные на киноконкурс, будут показаны в режиме онлайн. Имена победителей обоих конкурсов будут объявлены на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля «Литература и кино» - детям», которая пройдёт также в формате онлайн в среду, 18 ноября, в 18 часов.

Трансляции церемоний закрытия и открытия, творческие встречи, приветствия участников и гостей будут транслироваться на официальном сайте кинофестиваля www.likfest.ru, в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram, на канале YouTube. Фильмы в рамках фестиваля можно будет посмотреть только на телеканале «Ореол47».

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой