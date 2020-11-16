Фестиваль «Литература и кино»-детям» поднял алые паруса!

Фестиваль
«Литература и кино» - детям» будет проходить с 16 по 18 ноября 2020 года. Как
говорит директор Фонда кинофестиваля Анна Моденова, организаторы долгожданного
кинофорума готовы к нему полностью. По её мнению, дистанционный формат
фестиваля дает новые возможности для того, чтобы с ним познакомилось как можно
большее количество зрителей.
Церемония
открытия VII кинофестиваля «Литература и кино» - детям» проходила на фоне
кадров из легендарного фильма Александра Птушко «Алые паруса». Такой видеоряд
выбран неслучайно: в этом году мы отмечаем 140-летний юбилей Александра Грина,
и детский кинофестиваль решили посвятить именно этому романтическому, любимому
юношеством писателю.
В
этом году традиционным фильмом-открытием фестиваля стала художественная картина
«Про Петра и Павла» режиссёра-постановщика Юрия Поповича. Это военная драма,
рассказывающая о трёх днях из жизни двух мальчиков, русского и немца, волею
судьбы оказавшихся в полуразрушенной мельнице, где с одной стороны –
наступающие советские войска, с другой – сопротивляющиеся немецкие.
Церемония
открытия фестиваля будет транслироваться непосредственно на его официальном
сайте и в соцсетях 16 ноября, в 18 часов. Полную версию открытия фестиваля,
включая фильм «Про Петра и Павла», можно будет посмотреть только на канале
«Ореол47».
В
эти фестивальные дни юных и взрослых зрителей ждут традиционные творческие
встречи с писателями и показ полнометражных художественных фильмов. В рамках
открытого урока литературы директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей
Некрасов представит документальный фильм «На Мойке близ Конюшенного мосту»
режиссёра Константина Артюхова.
Важными
событиями фестиваля станут литературный и кинематографический детские конкурсы.
Уже сейчас начало свою работу жюри литературного конкурса. Созданные детьми
фильмы и мультфильмы, заявленные на киноконкурс, будут показаны в режиме
онлайн. Имена победителей обоих конкурсов будут объявлены на торжественной
церемонии закрытия кинофестиваля «Литература и кино» - детям», которая пройдёт
также в формате онлайн в среду, 18 ноября, в 18 часов.
Трансляции
церемоний закрытия и открытия, творческие встречи, приветствия участников и
гостей будут транслироваться на официальном сайте кинофестиваля www.likfest.ru,
в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram, на канале
YouTube. Фильмы в рамках фестиваля можно будет посмотреть только на телеканале
«Ореол47».
Юлия Лысанюк
Фото Ольги Фирсовой