Владимир Набоков — Г.А.В. Траугот: история одного соавторства

С 10 по 23 апреля в Санкт-Петербурге и селе Рождествено проходил III Набоковский фестиваль - масштабный культурно-научный проект, приуроченный ко дню рождения выдающегося писателя, поэта, переводчика, литературоведа Владимира Набокова. Фестиваль был организован Музейным агентством Ленинградской области, музеем-усадьбой «Рождествено» и Музеем В.В. Набокова (СПбГУ) при участии Международного центра реставрации, проекта «Трауготовские чтения», Литературного музея Пушкинского дома, издательства «Вита Нова».

Набоковский фестиваль объединил исследователей, музейных сотрудников, художников и всех, кто интересуется творчеством Набокова. Программа форума была обширной: гостей ждали выставки, лекции, семинары, экскурсии и мастер-классы в Музее В.В. Набокова и Литературном музее Пушкинского Дома в Санкт-Петербурге, в музее-усадьбе «Рождествено» и Международном центре реставрации в селе Рождествено.

Завершающим аккордом III Набоковского фестиваля стало открытие в Международном центре реставрации выставки «Такие совершенные слова. Владимир Набоков в иллюстрациях Г.А.В. Траугот», посвященной первым детским иллюстрированным изданиям произведений Владимира Набокова в России.

«Такие совершенные слова»

Этот выставочный проект посвящен важному событию в истории современного набоковедения. В 1991 году в Советском Союзе вышла книга «Стихотворения, рассказы», впервые познакомившая юных читателей с творчеством Владимира Набокова. Так для целого поколения открылся мир «совершенных слов» знаменитого писателя. Это издание было проиллюстрировано художниками Валерием и Александром Трауготами.

Спустя три десятилетия набоковские тексты для юношества получили новое прочтение, будучи переизданными в 2021 году в книге «Молчание любви». И эта новая книга также сопровождалась иллюстрациями представителей династии Траугот.

Выставка «Такие совершенные слова» в Международном центре реставрации рассказывает о 35-летней жизни сборника произведений Набокова. В экспозиции представлены оригиналы иллюстраций, вошедших в оба сборника стихотворений и рассказов.

Посетители смогут увидеть не только графические листы, созданные специально для этих изданий, но и станковые работы Трауготов из семейного собрания, рожденные размышлениями братьев над поэтическим наследием писателя. Кстати, и название выставки – «Такие совершенные слова» – является цитатой из стихотворения Набокова «Безумец». На выставке представлены также расписанные братьями Траугот фарфоровые изделия, в которых оживают близкие Владимиру Набокову шахматные мотивы.

Посетители могут познакомиться с документами об истории публикации сборника Набокова из фондов музея-усадьбы «Рождествено» и проекта «Трауготовские чтения», увидеть архивные записки Натальи Артеменко-Толстой - составительницы книги, изданной в 1991 году. Согласно издательским документам, книга изначально должна была включать только стихи Набокова, но в 1989 году в сборник решили добавить несколько рассказов писателя - «Возвращение Чорба», «Соглядатай», «Весна в Фиальте».

Искусство династии Траугот

Все экспонаты на выставке подписаны одной подписью - «Г.А.В. Траугот». Эта аббревиатура заключает в себе имена трех знаменитых ленинградских-петербургских художников: Георгия Николаевича и его сыновей – Александра и Валерия.

Искусство династии Траугот продолжается около века. Георгий, Александр и Валерий Трауготы начали работу в области детской книжной иллюстрации в 1956 году. Первые книги художники иллюстрировали втроем, подписывая рисунки тремя инициалами: Г.А.В. (Георгий, Александр, Валерий).

Работы художников династии Траугот хранятся в ведущих музеях России и мира, включая Русский музей, Третьяковскую галерею, Эрмитаж и зарубежные собрания. Необычные, очень глубокие и в то же время воздушные иллюстрации Трауготов украсили страницы сотен книг общим тиражом более 80 млн экземпляров. Среди авторов, которых «прочитали» художники - Пушкин, Толстой, Булгаков, Гофман, Шекспир, Ростан, Булгаков. Одними из самых известных книг в оформлении братьев Траугот стали сказки Андерсена. Они переиздавалась множество раз, а их общий тираж превысил 10 млн экземпляров.

«Искусство создают два человека — художник и зритель»

Главным героем вернисажа в Международном реставрационном центре стал один из авторов представленных работ, живой классик книжной графики, 95-летний Александр Георгиевич Траугот. Он родился в 1931 году в Ленинграде. Встретив войну десятилетним ребенком, всю блокаду прожил вместе с матерью в осажденном городе. Уже в это время юный Александр работал как художник, создав уникальный «блокадный цикл» графических работ. После ухода из жизни отца и брата Александр Георгиевич по сей день каждую свою работу – иллюстрацию, живопись или расписной фарфор – неизменно подписывает «Г.А.В. Траугот».

- Александр Георгиевич - необыкновенно талантливый художник, который взял всё из наследия своей семьи, привнеся очень многое от себя и подняв его на какую-то невероятную высоту, - отмечает искусствовед Наталья Звенигородская. - На сегодняшний день в России нет более глубокого иллюстратора литературных текстов, чем Александр Траугот — настоящий соавтор писателя, поэта или музыканта. Это человек с очень глубокой жизненной философией, наделенный невероятным даром и бесконечно влюбленный в свое творчество. Как он говорит: у художника нет будущего — у него уже есть всё. И именно так Траугот живет всю свою жизнь - необыкновенно творчески, необыкновенно ярко.

- Искусство замечательно тем, что его создают два человека — тот, кто делает, и тот, кто воспринимает, - считает Александр Траугот. - И оба проходят одинаковый путь, встречаясь где-то посередине. Только творческий человек может создать что-то, и только творческий человек может это воспринять. Их роли одинаковы, потому что и те, и другие работают умом и сердцем. Способность создавать и способность воспринимать равнозначны. Труд восприятия так же почтенен, как и труд создания, и радость восприятия так же велика, как и радость созидания.

Настоящее прочтение

Выставка «Такие совершенные слова» организована совместными усилиями музея-усадьбы «Рождествено», Музейного агентства Ленинградской области и проекта «Трауготовские чтения». Проект «Трауготовские чтения» занимается освещением и популяризацией истории и жизни книжной графики в России и за рубежом. «Чтения» проводятся ежегодно, начиная с 2011 года.

Как напомнил куратор выставки, исследователь творческого наследия Трауготов Микаел Давтян, работа над обеими книгами продолжалась на протяжении нескольких десятилетий.

- Судя по документам, работа над произведениями Набокова, включающая их прочтение и оформление, началась в 1989 году, фактически продолжившись до 2021 года, - отметил Микаел Давтян. - Художники создали более сотни произведений, большинство из которых представлены на этой выставке. Часть работ технически не являются иллюстрациями, и все-таки они являются ими по существу. Особенность этой выставки - в редчайшей возможности увидеть, как творческий процесс буквально на глазах приобретает историю. Важно обратить внимание на то, что иллюстрирование книг для Трауготов — это не технический труд. Это всегда истинное прочтение, настоящее эмоциональное проникновение в литературный материал. В итоге появляются произведения, которые глубоко трогают и навсегда оставляют следы в нашей памяти...

Послевкусие

Выставка «Такие совершенные слова» продлится в Международном центре реставрации в Рождествено до 12 июля.

- Открытие этой экспозиции — событие очень важное для всех нас, - говорит заведующая музеем-усадьбой «Рождествено» Ирина Авикайнен. - Набоковский фестиваль длился две недели, и его программа была насыщенной самыми разными событиями. По традиции фестиваль закрывается именно у нас, в Рождествено. Но я очень рада, что в день его завершения здесь открывается уникальная выставка, посвященная Набокову. Думаю, это событие продлит послевкусие от нашего фестиваля еще на три месяца.

Своеобразным продолжением III Набоковского фестиваля стало и открытие в Литературном музее Пушкинского Дома новой экспозиции, посвященной жизни, творчеству, научной деятельности и истории семьи Владимира Набокова. Мемориальные предметы и материалы из архива писателя были переданы Пушкинскому Дому в 2020 году Международным обществом В.В. Набокова.

Юлия Лысанюк

Фото автора