Гатчинский округ встретит Первомай чистым

В этом году акция «Мы за чистоту», объединяющая людей разных возрастов и профессий, собрала школьников, студентов, сотрудников предприятий, представителей администрации и просто сознательных граждан. Вооружившись граблями, метлами и мешками для мусора, гатчинцы убирают парки, скверы, дворы, детские площадки и придомовые территории.

Например, команда комитета ЖКХ администрации Гатчинского округа приводила в порядок железнодорожные ворота Гатчины – территорию вблизи Варшавского вокзала. Десант комитета финансов, муниципального контроля, управления закупок, управления учета и отчетности и «Экомолодежки47» объединился для важной акции – уборки территории от Балтийского вокзала до улицы Жемчужина. Вместе со взрослыми трудились дети – отличный пример заботы о нашем общем будущем.

В Вырице сотрудники теруправления, Центра благоустройства, члены женсовета, подростково-молодежного клуба и клуба северной ходьбы «Эволюция шага» и просто активные жители вырицкой земли провели генеральную уборку: вдоль Оредежа и в Березовой роще в Вырице, в деревне Воцко, на братском захоронении в Новинке и на мемориале «Журавль» в деревне Мины.

Коллективы Веревского территориального управления и Веревского центра благоустройства вышли на субботник к дотам и братским захоронениям на веревской земле.

Члены Общественной палаты Гатчинского округа провели традиционную весеннюю уборку на братском захоронении у дота между деревнями Корпикюля и Горки.

Сотрудники комитета по архитектуре и градостроительной деятельности и коллектив Архитектурно-планировочного центра, приложив немало усилий, убрали весь мусор на пешеходной дорожке и на прилегающей территории от Киевской улицы до Старой дороги.

Работа кипела во всех подразделениях Гатчинской КМБ – вокруг поликлиник, амбулаторий, ФАПов, отделений врачей общей практики, в больничном сквере, возле противотуберкулезного отделения в центре города и в сельской местности. Дружные команды медиков убирали мусор, подметали, приводили в порядок газоны, мыли окна в помещениях. Каждый внес свой вклад в создание уютной и чистой атмосферы для пациентов и коллег.

Команда администрации Гатчинского округа навела порядок возле Театральной площади в Гатчине и спасла двух милейших ёжиков, которые свалились в бетонную яму. Выбраться самостоятельно бедолаги не могли, и сотрудники администрации с помощью подручных материалов и перчаток вытащили ежиков, напоили водичкой и отнесли в Приоратский парк, где им будет наверняка комфортнее, чем в «городских джунглях». Ежики фыркнули, что, видимо, означает «спасибо».

Во время недели субботников на уборке городских и сельских территорий, дворов, тротуаров, детских площадок, скверов, лесопарков, воинских мемориалов трудились коллективы школ, детских садов, библиотек, музеев, ветслужбы, промышленных и торговых предприятий, спортивных школ, домов культуры, сотрудники окружной администрации и территориальных управлений. Даже погода в этом году пошла навстречу: всю субботу терпела и выдала свой просроченный снегопад только к воскресенью. Гатчинский округ встретит Первомай чистым.

Екатерина Дзюба