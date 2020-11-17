Если внук оказался вдруг…

Чтобы «решить вопрос», надо заплатить
крупную сумму. Немедленно. Деньги отдать незнакомцу, который за ними придет.
Идея продажности чиновников и правоохранителей так близка нашим гражданам, что
они, ни минуты не сомневаясь, отдают деньги первому попавшемуся проходимцу. И
только потом начинают разыскивать своего родственника и выяснять, что же с ним
случилось. Тут-то и оказывается, что имело место мошенничество.
15-го ноября в УМВД России по Гатчинскому
району обратился 83-летний житель Гатчины. Накануне в два часа ночи ему на
домашний телефон позвонил человек, представившийся его внуком Александром. А
внук в это самое время проходит срочную службу в армии и дислоцируется в центре
Петербурга. Звонивший от имени внука сообщил, что он попал в ДТП, и ему срочно
нужны деньги, чтобы уйти от ответственности. За деньгами придет человек…
В четыре утра в квартиру к дедушке явился
молодой человек – на вид не старше 30 лет, такой низкорослый толстячок в черной
куртке. На лице у него была, естественно, медицинская маска, но пенсионер
разглядел под ней славянскую внешность. Дед передал ему 300 тысяч рублей – и
все. Через два дня пошел в полицию, когда выяснилось, что внук в ДТП не попадал
и денег не просил.
По факту мошенничества в крупном размере
возбуждено уголовное дело.