Если внук оказался вдруг…

Чтобы «решить вопрос», надо заплатить крупную сумму. Немедленно. Деньги отдать незнакомцу, который за ними придет. Идея продажности чиновников и правоохранителей так близка нашим гражданам, что они, ни минуты не сомневаясь, отдают деньги первому попавшемуся проходимцу. И только потом начинают разыскивать своего родственника и выяснять, что же с ним случилось. Тут-то и оказывается, что имело место мошенничество.

15-го ноября в УМВД России по Гатчинскому району обратился 83-летний житель Гатчины. Накануне в два часа ночи ему на домашний телефон позвонил человек, представившийся его внуком Александром. А внук в это самое время проходит срочную службу в армии и дислоцируется в центре Петербурга. Звонивший от имени внука сообщил, что он попал в ДТП, и ему срочно нужны деньги, чтобы уйти от ответственности. За деньгами придет человек…

В четыре утра в квартиру к дедушке явился молодой человек – на вид не старше 30 лет, такой низкорослый толстячок в черной куртке. На лице у него была, естественно, медицинская маска, но пенсионер разглядел под ней славянскую внешность. Дед передал ему 300 тысяч рублей – и все. Через два дня пошел в полицию, когда выяснилось, что внук в ДТП не попадал и денег не просил.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.