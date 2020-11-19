Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе превысило тысячу

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 25 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+11)

- п. Кобралово (+1)

- п. Сиверский (+2)

- п. Войсковицы (+1)

- д. Старосиверская (+2)

- г. Коммунар (+2)

- д. Большое Верево (+1)

- д. Новый Учхоз (+3)

- д. Малые Колпаны (+1)

- д. Руссолово (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 2906 человек, 1853 из их числа – 63,8 % - выздоровели, зарегистрировано 37 летальных исходов.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – 1016 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 19 ноября коронавирусная инфекция диагностирована у 14 692 человек (в том числе за минувшие сутки выявлено 197 новых случаев), 8411 человек поправились, 131 скончался. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 57,2 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1186 человек (выздоровели 751),

- г. Коммунар – 189 человек (выздоровели 133),

- п. Сиверский – 155 человек (выздоровели 114),

- п. Вырица – 147 человек (выздоровел 105),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 85 человек (выздоровели 67),

- п. Тайцы – 81 человек (выздоровели 50),

- с. Никольское – 59 человек (выздоровели 19),

- п. Пудость – 58 человек (выздоровели 31),

- д. Большие Колпаны – 52 человека (выздоровели 20),

- д. Малое Верево – 50 человек (выздоровели 25),

- п. Дружная Горка – 49 человек (выздоровели 30),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 25),

- п. Войсковицы – 29 человек (выздоровели 26),

- д. Малые Колпаны – 28 человек (выздоровели 12),

- д. Сяськелево – 26 человек (выздоровели 18),

- п. Терволово – 24 человека (выздоровели 17),

- п. Семрино – 22 человека (выздоровели 10),

- д. Новый Учхоз – 22 человека (выздоровели 15),

- п. Елизаветино – 20 человек (выздоровели 15),

- с. Рождествено – 18 человек (выздоровели 6),

- д. Батово – 18 человек (выздоровели 10),

- п. Мыза-Ивановка – 18 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 17 человек (выздоровели 15),

- д. Большое Рейзино – 15 человек (выздоровели 12),

- п. Лукаши – 13 человек (выздоровели 10),

- п. Высокоключевой – 13 человек (выздоровели 8),

- п. Кобралово – 13 человек (выздоровели 4),

- д. Белогорка – 12 человек (все выздоровели),

- д. Покровская – 12 человек (выздоровели 5),

- п. Сусанино – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Старосиверская – 11 человек (выздоровели 7),

- д. Мины – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Шпаньково, д. Монделево, д. Пустошка, п. Суйда – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Меньково – по 8 человек,

- п. Торфяное, д. Большое Верево – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, д. Выра, д. Даймище, д. Вайя, д. Корпиково, д. Парицы, д. Вяхтелево – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Куровицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес, д. Черново – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Ивановка (Пудостьское), д. Вайялово, д. Нижняя, д. Большево, п. Пригородный, д. Сокколово, д. Покровка – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Новинка, п. Дивенский, д. Тяглино, п. Торфопредприятие, д. Руссолово – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Химози, д. Ковшово, д. Межно, д. Зайцево, п. Кобринское, д. Петрово – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово - по 1 человеку.