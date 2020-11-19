Гатчинцы – вторые по общефизической подготовке

Гатчинцы – вторые по общефизической подготовке

В городе Ессентуки прошли финальные соревнования Спартакиады молодежи России допризывного возраста. Ленинградскую область представила сборная команда, куда в основном вошли учащиеся Гатчинского педагогического колледжа им К. Д. Ушинского.

Рубрики : Спорт     19 Nov 2020

В Спартакиаде приняли участие команды из 23 регионов страны, представляющие образовательные организации, в том числе центры и клубы патриотического воспитания. На протяжении недели участники соревновались в различных дисциплинах, среди которых строевая подготовка, разборка-сборка автомата, кросс, метание гранаты, стрельба из «электронного оружия», подтягивание на перекладине и другие.

Первое место в общекомандном зачете заняла команда Ханты-Мансийского автономного округа, на втором месте – команда из Москвы, бронзу присудили сборной из Марий Эл.

Сборная команда Ленинградской области заняла девятое место, а также второе место в абсолютном первенстве по общефизической подготовке.

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