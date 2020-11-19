Гатчинцы – вторые по общефизической подготовке

В
Спартакиаде приняли участие команды из 23 регионов страны, представляющие
образовательные организации, в том числе центры и клубы патриотического
воспитания. На протяжении недели участники соревновались в различных
дисциплинах, среди которых строевая подготовка, разборка-сборка автомата,
кросс, метание гранаты, стрельба из «электронного оружия», подтягивание на
перекладине и другие.
Первое
место в общекомандном зачете заняла команда Ханты-Мансийского автономного
округа, на втором месте – команда из Москвы, бронзу присудили сборной из Марий
Эл.
Сборная
команда Ленинградской области заняла девятое место, а также второе место в
абсолютном первенстве по общефизической подготовке.