Тяга к земле

-
Из-за чего появляются ошибки в
кадастровых планах?
Вячеслав
Спиренков: Тут много причин. Первая -
накопленный груз проблем. До начала 2000-х годов, когда велся земельный
кадастр, границы большинства участков не координировались, а просто
определялись размеры - расстояния между точками. Системы координат, которые
использовались, были условными и некачественными. Государственные системы
координат были недоступны, засекречены. Аналогично и с приборами. Таким
образом, массив участков, который был намерен до начала 2000-х годов, не совсем
качественный. Сейчас ведется кропотливая работа по исправлению ошибок,
накопленных годами.
Причина
вторая. Нередко кадастровый инженер вместо того, чтобы править ошибку, плюсует
к ней еще одну. Вот вам распространенный вопиющий случай. Кадастровый инженер
померил участок и понял, что тот накладывается на два соседних. Перед ним
выбор: править два соседних либо один пододвинуть к ошибочным границам и сдать
в кадастр.
Что
он делает? Понятно, что идет по пути наименьшего сопротивления. Но мы-то видим,
что пересечений нет, и принимаем работу, за которую несет ответственность
кадастровый инженер и его организация. Но через год выясняется, что он просто
из-за нежелания вести дополнительные затраты вместо исправления ошибки допустил
еще одну. Простому человеку это не отследить - нужно быть экспертом в геодезии.
Но
с 2015 года за внесение заведомо ложных сведений в межевой и технический планы
инженеров можно привлекать к уголовной ответственности. Это помогло. Заведомо
недостоверных сведений стало меньше, но, к сожалению, встречаются. Росреестр
активно ведет работу по исправлению реестровых ошибок, выполняются комплексные
кадастровые работы.
Третья
проблема - сами граждане могут не понимать, что, "захватив" сотку у
соседа или у территории общего пользования, они нарушают закон. И живут так
спокойно, пока не начнется спор с владельцем смежного участка. Земля общего
пользования тоже не значит ничья, это либо муниципальная собственность, либо
собственность членов СНТ. Но эта проблема постепенно уходит все-таки. Сейчас
уровень защиты прав совершенно другой. Можно открыть публичную кадастровую
карту или заказать выписку и понять, кто собственник земли. Эффективный надзор
и штрафы приводят к снижению нарушений.
-
Договориться полюбовно соседям не всегда удается. Сложно ли организовать
комплексные кадастровые работы?
Вячеслав
Спиренков: Если вопрос только в двух
участках, будет проще все-таки договориться с соседом, померить два участка и
сделать два межевых плана. Если договориться не получается, придется идти в
суд. Но комплексные кадастровые работы хороши тем, что в них заложен механизм
решения споров соседей по границам. Кадастровый инженер измеряет границы всех
участков в СНТ и публикует результаты. Далее он собирает претензии с
собственников. Затем претензии рассматривает специально созданная в
муниципалитете комиссия. Она может выявить, что претензии собственника
незаконны, то есть, допустим, ему было предоставлено 6 соток, а он занял 8 и
еще спорит, что две сотки его. Тогда муниципалитет опровергает претензию, а в
кадастр вносится отметка, что есть спор по границам. Если в течение 5 лет
недобросовестный собственник не убедит суд, что замеры были неверными, эти
границы приобретут статус обычных границ.
Единственная
проблема - пока комплексные работы может заказывать только муниципалитет. Но
разработанный Росреестром законопроект, разрешающий заказчиком таких работ быть
и физическим лицам, уже прошел первое чтение в Госдуме. Мы надеемся, что его
примут и станет проще массово устанавливать границы и исправлять ошибки.
Пока
же председатель СНТ может обратиться в муниципалитет и попросить выделить
деньги, включить в план работ и провести комплексные работы. Также обратиться в
муниципалитет может инициативная группа собственников. Есть регионы, которые
очень активно выполняют такие работы. Это, например, Севастополь, Пермский
край. Причем в первую очередь работы выполняются именно в СНТ, где много
участков, а значит, и споров, и ошибок. Муниципалитету, конечно, выгоднее их исправить.
-
Межевой план часто приходится переделывать? Сколько он сейчас в среднем стоит?
И если заказывать комплексные работы, люди смогут сэкономить?
Вячеслав
Спиренков: За один участок при
индивидуальных кадастровых работах придется отдать в зависимости от региона
примерно от 10 до 30 тысяч рублей. При комплексных же цена одного участка
составит от тысячи до двух. И, к сожалению, бывают случаи, когда межевой план
приходится переделывать. Росреестр и Кадастровая палата рассматривают межевые
планы, находят ошибки и вносят приостановки. При этом в 40% случаев это
происходит по вине кадастрового инженера. Свести к нулю процент приостановок не
удается который год.
-
Коллега хочет стать собственником дачи, но не получается. Администрация
городского округа принимает новый генплан и правила землепользования. И, как
уверяет коллега, по этим документам земля СНТ будет переведена из категории
сельхозназначения в категорию промышленного назначения. Речь, по сути, идет о
ликвидации СНТ. Как быть дачникам?
Вячеслав
Спиренков: Это достаточно серьезная
проблема. Не видя документы, довольно сложно подсказать, как ее решить. Скорее
всего, вопрос в том, как эта земля вообще предоставлялась, и разбираться с ним
придется в судебном порядке. Фактически это земельный спор: администрация
считает, что земля не предоставлялась СНТ, СНТ - что предоставлялась. В первую
очередь вместе с председателем товарищества нужно посмотреть пакет документов
по созданию СНТ: утвержденный план организации застройки, план расположения
участков. Согласовывался этот план с муниципалитетом? Если да, то будут акты на
предоставление земельных участков. Нужно разобраться, какой закон тогда
действовал: кто предоставлял участки, как предоставлял, в соответствии ли с
законодательством? Действительны ли вообще документы? Если документы есть и с
ними все в порядке, нужно обращаться в Росреестр за регистрацией прав, если
документов нет - в суд. Сейчас бесплатно администрация не обязана предоставлять
СНТ земельные участки. Она может только сдать их в аренду или продать. Также
дачники могут обратиться за созданием и предоставлением участка, ведь,
вероятно, они много лет им пользуются.
-
Были планы провести гаражную амнистию. В какой стадии законопроект?
Вячеслав
Спиренков: Росреестр внес
законопроект на рассмотрение в правительство. Надеемся, что до конца года
документ попадет в Госдуму.
Гаражная
амнистия даст возможность зарегистрировать построенные до 31 декабря 2004 года
гаражи и места в гаражных кооперативах в упрощенном порядке - по тем
документам, которые есть у людей на руках. Достаточно даже отчетов о внесении
паевых или членских взносов.
-
Насколько востребован ваш сервис по онлайн-выпискам из ЕГРН?
Вячеслав
Спиренков: Сейчас сервис обрабатывает
около двух тысяч запросов в день, то есть примерно 60 тысяч запросов в месяц.
Люди пишут нам благодарности за то, что Кадастровой палате удалось настолько
сократить сроки выдачи выписок из госреестра недвижимости. Недавно в одной
ТВ-программе сервис назвали "расторопным". Он и вправду простой,
шустрый, проворный - дает выписку всего за 5 минут. Нельзя отрицать, что
популярность сервиса увеличилась в том числе из-за событий, потрясших мир в
этот непростой год, когда потребность переводить услуги в "цифру" стала
просто жизненной необходимостью. Сейчас наш онлайн-сервис запущен в 76
регионах. До конца года мы подключим к нему все регионы. Кстати, его удалось
создать благодаря внедрению в России ФГИС ЕГРН. В октябре мы перевели на ФГИС
два последних региона - это Крым и Севастополь. Теперь вся страна будет
работать в единой глобальной системе, но последним регионам мы даем некоторое
время привыкнуть к ней, а уж потом запустим там сервис.
-
Какие еще онлайн-сервисы для собственников недвижимости вы планируете запустить
в этом и следующем году?
Вячеслав
Спиренков: Сейчас мы проводим
последние работы перед запуском онлайн-сервиса по заказу выездного приема и
выдачи документов. Само по себе выездное обслуживание очень востребовано.
Естественно, самый большой спрос на него был во время пандемии. Тебе не нужно
идти в МФЦ, спускаться в метро. Вызываешь специалиста Кадастровой палаты, он
приезжает и принимает пакет документов, а спустя несколько дней привозит их
обратно.
Сейчас,
чтобы заказать выездное обслуживание, нужно позвонить в офис Кадастровой
палаты. С запуском сервиса заказ можно будет оформлять онлайн, следуя подробной
инструкции и заполняя очень простую форму. Даже если идея заказать выездной
прием и доставку придет поздно ночью и вне дома, проблем не возникнет, если под
рукой будет выход в интернет. Плюс в ФКП можно получить электронную подпись.
Этот сервис не получается полностью перевести в онлайн, потому что для
получения подписи нужно очное подтверждение личности человека. Однако заявка,
регистрация проходят онлайн. А готовую подпись опять-таки можно получить,
заказав доставку. Выйдет чуть дороже, чем если вы сами придете в офис. Но зато
вставать с дивана не надо.
-
Госдума должна рассмотреть законопроект, по которому Кадастровой палате могут
вернуть функцию проведения государственной кадастровой оценки. Но пока в
проекте речь идет об оценке только федеральной недвижимости. Может, пора оценку
всей недвижимости передать вам, как раньше и было?
Вячеслав
Спиренков: На самом деле, в
законопроекте идет речь о наделении Федеральной кадастровой палаты не
полномочиями в проведении государственной кадастровой оценки, а о работе
государственного кадастрового инженера, который будет делать описания,
измерения, межевые технические планы для федеральной собственности в первую
очередь. Есть много задач по кадастровым работам, которые ставят президент и
правительство, и кадастровые инженеры не всегда с ними справляются. Нужно
делать все быстро, качественно и дешево. Рынок не может так работать. Реальный
кейс: полтора года назад президент дал поручение описать все границы особо
охраняемых природных территорий. Минприроды было вынуждено нанимать на рынке
специалистов, а это, понятно, длительная процедура торгов. В торгах побеждает
тот, кто ставит минимальную цену. Специалист старается минимизировать свои
затраты - получается дешево, но качество уходит на второй план. А отсутствие
границ ООПТ приводит к тому, что они используются незаконно, застраиваются.
Поэтому вполне логично делегировать такие полномочия Кадастровой палате, которая
очень оперативно по фиксированным государственным расценкам качественно
выполнит все работы. У государства действительно есть примеры, когда рынок с
кадастровыми работами справляется хуже: частник может быть мастером по участку
в шесть соток, но для измерения гектаров у него не хватит ни компетенции, ни
программного обеспечения.
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