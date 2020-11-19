Тяга к земле

- Из-за чего появляются ошибки в кадастровых планах?

Вячеслав Спиренков: Тут много причин. Первая - накопленный груз проблем. До начала 2000-х годов, когда велся земельный кадастр, границы большинства участков не координировались, а просто определялись размеры - расстояния между точками. Системы координат, которые использовались, были условными и некачественными. Государственные системы координат были недоступны, засекречены. Аналогично и с приборами. Таким образом, массив участков, который был намерен до начала 2000-х годов, не совсем качественный. Сейчас ведется кропотливая работа по исправлению ошибок, накопленных годами.

Причина вторая. Нередко кадастровый инженер вместо того, чтобы править ошибку, плюсует к ней еще одну. Вот вам распространенный вопиющий случай. Кадастровый инженер померил участок и понял, что тот накладывается на два соседних. Перед ним выбор: править два соседних либо один пододвинуть к ошибочным границам и сдать в кадастр.

Что он делает? Понятно, что идет по пути наименьшего сопротивления. Но мы-то видим, что пересечений нет, и принимаем работу, за которую несет ответственность кадастровый инженер и его организация. Но через год выясняется, что он просто из-за нежелания вести дополнительные затраты вместо исправления ошибки допустил еще одну. Простому человеку это не отследить - нужно быть экспертом в геодезии.

Но с 2015 года за внесение заведомо ложных сведений в межевой и технический планы инженеров можно привлекать к уголовной ответственности. Это помогло. Заведомо недостоверных сведений стало меньше, но, к сожалению, встречаются. Росреестр активно ведет работу по исправлению реестровых ошибок, выполняются комплексные кадастровые работы.

Третья проблема - сами граждане могут не понимать, что, "захватив" сотку у соседа или у территории общего пользования, они нарушают закон. И живут так спокойно, пока не начнется спор с владельцем смежного участка. Земля общего пользования тоже не значит ничья, это либо муниципальная собственность, либо собственность членов СНТ. Но эта проблема постепенно уходит все-таки. Сейчас уровень защиты прав совершенно другой. Можно открыть публичную кадастровую карту или заказать выписку и понять, кто собственник земли. Эффективный надзор и штрафы приводят к снижению нарушений.

- Договориться полюбовно соседям не всегда удается. Сложно ли организовать комплексные кадастровые работы?

Вячеслав Спиренков: Если вопрос только в двух участках, будет проще все-таки договориться с соседом, померить два участка и сделать два межевых плана. Если договориться не получается, придется идти в суд. Но комплексные кадастровые работы хороши тем, что в них заложен механизм решения споров соседей по границам. Кадастровый инженер измеряет границы всех участков в СНТ и публикует результаты. Далее он собирает претензии с собственников. Затем претензии рассматривает специально созданная в муниципалитете комиссия. Она может выявить, что претензии собственника незаконны, то есть, допустим, ему было предоставлено 6 соток, а он занял 8 и еще спорит, что две сотки его. Тогда муниципалитет опровергает претензию, а в кадастр вносится отметка, что есть спор по границам. Если в течение 5 лет недобросовестный собственник не убедит суд, что замеры были неверными, эти границы приобретут статус обычных границ.

Единственная проблема - пока комплексные работы может заказывать только муниципалитет. Но разработанный Росреестром законопроект, разрешающий заказчиком таких работ быть и физическим лицам, уже прошел первое чтение в Госдуме. Мы надеемся, что его примут и станет проще массово устанавливать границы и исправлять ошибки.

Пока же председатель СНТ может обратиться в муниципалитет и попросить выделить деньги, включить в план работ и провести комплексные работы. Также обратиться в муниципалитет может инициативная группа собственников. Есть регионы, которые очень активно выполняют такие работы. Это, например, Севастополь, Пермский край. Причем в первую очередь работы выполняются именно в СНТ, где много участков, а значит, и споров, и ошибок. Муниципалитету, конечно, выгоднее их исправить.

- Межевой план часто приходится переделывать? Сколько он сейчас в среднем стоит? И если заказывать комплексные работы, люди смогут сэкономить?

Вячеслав Спиренков: За один участок при индивидуальных кадастровых работах придется отдать в зависимости от региона примерно от 10 до 30 тысяч рублей. При комплексных же цена одного участка составит от тысячи до двух. И, к сожалению, бывают случаи, когда межевой план приходится переделывать. Росреестр и Кадастровая палата рассматривают межевые планы, находят ошибки и вносят приостановки. При этом в 40% случаев это происходит по вине кадастрового инженера. Свести к нулю процент приостановок не удается который год.

- Коллега хочет стать собственником дачи, но не получается. Администрация городского округа принимает новый генплан и правила землепользования. И, как уверяет коллега, по этим документам земля СНТ будет переведена из категории сельхозназначения в категорию промышленного назначения. Речь, по сути, идет о ликвидации СНТ. Как быть дачникам?

Вячеслав Спиренков: Это достаточно серьезная проблема. Не видя документы, довольно сложно подсказать, как ее решить. Скорее всего, вопрос в том, как эта земля вообще предоставлялась, и разбираться с ним придется в судебном порядке. Фактически это земельный спор: администрация считает, что земля не предоставлялась СНТ, СНТ - что предоставлялась. В первую очередь вместе с председателем товарищества нужно посмотреть пакет документов по созданию СНТ: утвержденный план организации застройки, план расположения участков. Согласовывался этот план с муниципалитетом? Если да, то будут акты на предоставление земельных участков. Нужно разобраться, какой закон тогда действовал: кто предоставлял участки, как предоставлял, в соответствии ли с законодательством? Действительны ли вообще документы? Если документы есть и с ними все в порядке, нужно обращаться в Росреестр за регистрацией прав, если документов нет - в суд. Сейчас бесплатно администрация не обязана предоставлять СНТ земельные участки. Она может только сдать их в аренду или продать. Также дачники могут обратиться за созданием и предоставлением участка, ведь, вероятно, они много лет им пользуются.

- Были планы провести гаражную амнистию. В какой стадии законопроект?

Вячеслав Спиренков: Росреестр внес законопроект на рассмотрение в правительство. Надеемся, что до конца года документ попадет в Госдуму.

Гаражная амнистия даст возможность зарегистрировать построенные до 31 декабря 2004 года гаражи и места в гаражных кооперативах в упрощенном порядке - по тем документам, которые есть у людей на руках. Достаточно даже отчетов о внесении паевых или членских взносов.

- Насколько востребован ваш сервис по онлайн-выпискам из ЕГРН?

Вячеслав Спиренков: Сейчас сервис обрабатывает около двух тысяч запросов в день, то есть примерно 60 тысяч запросов в месяц. Люди пишут нам благодарности за то, что Кадастровой палате удалось настолько сократить сроки выдачи выписок из госреестра недвижимости. Недавно в одной ТВ-программе сервис назвали "расторопным". Он и вправду простой, шустрый, проворный - дает выписку всего за 5 минут. Нельзя отрицать, что популярность сервиса увеличилась в том числе из-за событий, потрясших мир в этот непростой год, когда потребность переводить услуги в "цифру" стала просто жизненной необходимостью. Сейчас наш онлайн-сервис запущен в 76 регионах. До конца года мы подключим к нему все регионы. Кстати, его удалось создать благодаря внедрению в России ФГИС ЕГРН. В октябре мы перевели на ФГИС два последних региона - это Крым и Севастополь. Теперь вся страна будет работать в единой глобальной системе, но последним регионам мы даем некоторое время привыкнуть к ней, а уж потом запустим там сервис.

- Какие еще онлайн-сервисы для собственников недвижимости вы планируете запустить в этом и следующем году?

Вячеслав Спиренков: Сейчас мы проводим последние работы перед запуском онлайн-сервиса по заказу выездного приема и выдачи документов. Само по себе выездное обслуживание очень востребовано. Естественно, самый большой спрос на него был во время пандемии. Тебе не нужно идти в МФЦ, спускаться в метро. Вызываешь специалиста Кадастровой палаты, он приезжает и принимает пакет документов, а спустя несколько дней привозит их обратно.

Сейчас, чтобы заказать выездное обслуживание, нужно позвонить в офис Кадастровой палаты. С запуском сервиса заказ можно будет оформлять онлайн, следуя подробной инструкции и заполняя очень простую форму. Даже если идея заказать выездной прием и доставку придет поздно ночью и вне дома, проблем не возникнет, если под рукой будет выход в интернет. Плюс в ФКП можно получить электронную подпись. Этот сервис не получается полностью перевести в онлайн, потому что для получения подписи нужно очное подтверждение личности человека. Однако заявка, регистрация проходят онлайн. А готовую подпись опять-таки можно получить, заказав доставку. Выйдет чуть дороже, чем если вы сами придете в офис. Но зато вставать с дивана не надо.

- Госдума должна рассмотреть законопроект, по которому Кадастровой палате могут вернуть функцию проведения государственной кадастровой оценки. Но пока в проекте речь идет об оценке только федеральной недвижимости. Может, пора оценку всей недвижимости передать вам, как раньше и было?

Вячеслав Спиренков: На самом деле, в законопроекте идет речь о наделении Федеральной кадастровой палаты не полномочиями в проведении государственной кадастровой оценки, а о работе государственного кадастрового инженера, который будет делать описания, измерения, межевые технические планы для федеральной собственности в первую очередь. Есть много задач по кадастровым работам, которые ставят президент и правительство, и кадастровые инженеры не всегда с ними справляются. Нужно делать все быстро, качественно и дешево. Рынок не может так работать. Реальный кейс: полтора года назад президент дал поручение описать все границы особо охраняемых природных территорий. Минприроды было вынуждено нанимать на рынке специалистов, а это, понятно, длительная процедура торгов. В торгах побеждает тот, кто ставит минимальную цену. Специалист старается минимизировать свои затраты - получается дешево, но качество уходит на второй план. А отсутствие границ ООПТ приводит к тому, что они используются незаконно, застраиваются. Поэтому вполне логично делегировать такие полномочия Кадастровой палате, которая очень оперативно по фиксированным государственным расценкам качественно выполнит все работы. У государства действительно есть примеры, когда рынок с кадастровыми работами справляется хуже: частник может быть мастером по участку в шесть соток, но для измерения гектаров у него не хватит ни компетенции, ни программного обеспечения.

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