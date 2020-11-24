За труды на пользу Гатчине

Павел I получил мызу Гатчину в подарок от матери, Екатерины II, в 1783 году. Став императором, Павел I на шестой день после восшествия на престол - 22 ноября (по старому стилю 11 ноября) 1796 года - издал приказ о присвоении Гатчине статуса города.

- Гатчина была и хутором Хотчиной, и революционным Троцком, и советским Красногвардейском. По задумке Павла I Гатчина должна была стать образцовым городом, и он лично, и все его последователи из рода Романовых стремились к этой цели. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже Гатчина была признана самым благоустроенным из всех малых городов Российской Империи. В годы Великой Отечественной войны наши великие предки не дали врагу прорваться в Ленинград. Наш город по праву носит звание города воинской славы, - напомнил страницы истории глава города Виталий Филоненко.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим остановилась на сегодняшних заслугах горожан.

- У Гатчины славная история, но в не менее замечательное время живем и мы с вами. Летопись нашего города писали конкретные люди, и мы по праву гордимся нашими земляками, которые прославляли и прославляют наш город в сфере науки, производства, культуры, спорта, образования... Гатчина остается самым крупным в Ленинградской области городом по численности жителей и самым инвестиционно-привлекательным. Так, за истекший год в экономику и социальную сферу Гатчины было инвестировано из различных источников более 7 млрд рублей. Мы открыли новые рабочие места – их более 250, активно продолжала развиваться социальная инфраструктура – открываются новые детские сады, строятся спорткомплексы, благоустраиваются дворы, ремонтируются дороги, продолжается газификация города. Развивается экономика: несмотря на все сложности 2020 года, связанные с пандемией, я сегодня ответственно заявляю, что мы этот год прошли достаточно уверенно, и по ряду экономических показателей не только не просели, а имеем определенный рост. Конечно, это заслуга наших жителей – всех, кто трудится в разных сферах жизнедеятельности, представители которых сегодня здесь присутствуют. И мы в вашем лице поздравляем всех горожан и говорим спасибо, - сказала Людмила Николаевна.

К поздравлениям Гатчины и горожан присоединился депутат Государственной Думы РФ Сергей Петров. Он вручил сертификат для театра костюма «Катюша», который возглавляет заслуженный работник культуры РФ Людмила Иванова.

По традиции в день города чествуют нового Почетного гражданина города Гатчины. В этом году решением Совета депутатов города Гатчины по ходатайству общественных организаций города и учреждений образования это звание было присуждено главному врачу многопрофильного медицинского центра «Стомамедсервис», Заслуженному врачу Российской Федерации Людмиле Тептиной - за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Гатчины, повышение качества оказания медицинской помощи жителям города и развитие местного самоуправления в Гатчине.

Людмила Тептина – не только настоящий профессионал и успешный руководитель, работоспособный депутат, стоящий на защите интересов Гатчины и горожан, но и человек, искренне любящий свой родной город и прилагающий максимум сил для его процветания. Трижды она избиралась в Совет депутатов города Гатчины, уже дважды жители Гатчины доверяют ей представлять свои интересы в Законодательном собрании Ленинградской области. Человек социально активный, она всегда оказывает действенную поддержку своим избирателям, за что и снискала уважение горожан.

- Это для меня очень волнительно, почетно и ответственно. Это высокое доверие и высокая оценка со стороны моих земляков, и ответить на неё я могу только словами глубокой благодарности и обещанием и впредь активно работать на благо любимой Гатчины и ее жителей, - сказала Людмила Анатольевна.

В честь 224-й годовщины присвоения Гатчине статуса города решением Совета депутатов города были вручены три почетных знака «Гатчина - город воинской славы», их обладателями стали:

- Людмила Сенькина - за активную общественно-политическую деятельность и большой личный вклад в развитие местного самоуправления в городе Гатчине,

- Александр Фёдоров - за большой вклад в развитие системы жилищно-коммунального хозяйства города Гатчины,

- Александр Калугин - за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Гатчины и формирование местного самоуправления.

Каждый из признал, что столь высокая награда – это оценка не личных заслуг, а команды, вместе с которой трудились на благо Гатчины.

По традиции были вручены благодарности, почётные грамоты руководителей города.

Почетной грамотой главы города Гатчины награждены:

- Алексей Булычев, слесарь МУП «Тепловые сети»,

- Людмила Иванова, руководитель театра костюма «Катюша»,

- Юлия Разумкова, главный бухгалтер Гатчинского Дворца молодежи,

- Владимир Сваровский, водитель УБДХ;

- Сергей Тюриков, председатель совета многоквартирного дома № 10 по улице Слепнева;

- Наталья Смирнова, старшая медицинская сестра приёмного отделения № 1 Гатчинской клинической межрайонной больницы.

Благодарность администрации Гатчинского муниципального района объявлена:

- Владимиру Майеру, солисту студии сольного пения Гатчинского ДК,

- Валерию Мачульскому, начальнику участка ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей»;

- Валентине Ширяевой, машинисту крана формовочного цеха Гатчинского ССК.

Почетной грамотой администрации Гатчинского муниципального района награждены:

- Борис Демин, заведующий художественно-постановочной частью киноконцертного зала «Победа»;

- Ирина Запащикова, председатель Гатчинской районной организации Всероссийского общество инвалидов;

- Геннадий Михеев, начальник отделения отдела военного комиссариата Ленинградской области по городу Гатчина и Гатчинскому району;

- Нина Николаева, техник ЖЭУ № 2 МУП ЖКХ г. Гатчины.

Почетной грамотой Главы Гатчинского муниципального района награждены:

- Любовь Морева, преподаватель сольфеджио Таицкой ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова,

- Елизавета Суралёва, учащаяся Гатчинской средней школы № 8 «Центр образования» - за победу во Всероссийском конкурсе «История местного самоуправления родного края».

Общественной наградой Союза городов воинской славы – медалью «За активную патриотическую деятельность» награждены:

- Екатерина Потоцкая, директор музея города Гатчины;

- Валерий Мачульский, краевед;

- Александр Давыдов, председатель Гатчинской городской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

- Михаил Дятленко, руководитель Гатчинского военно-исторического клуба;

- Валентина Фёдорова, научный сотрудник, краевед, автор многочисленных публикаций по истории города и дворцово-паркового ансамбля;

- Андрей Бурлаков, Почетный гражданин Гатчинского муниципального района, историк, краевед;

- Виктория Чернова, директор Гатчинского дворца молодежи;

- Вячеслав Павлюченко, гвардии сержант морской пехоты Черноморского флота;

- Дмитрий Козлов, гвардии майор морской пехоты Балтийского флота.

Елена Суралёва

Фото Ольги Фирсовой