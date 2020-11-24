За труды на пользу Гатчине

Павел I получил
мызу Гатчину в подарок от матери, Екатерины II, в 1783 году. Став императором,
Павел I на шестой день после восшествия на престол - 22 ноября (по старому
стилю 11 ноября) 1796 года - издал приказ о присвоении Гатчине статуса города.
- Гатчина была и
хутором Хотчиной, и революционным Троцком, и советским Красногвардейском. По задумке
Павла I Гатчина должна была стать образцовым
городом, и он лично, и все его последователи из рода Романовых стремились к
этой цели. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже Гатчина была признана
самым благоустроенным из всех малых городов Российской Империи. В годы Великой
Отечественной войны наши великие предки не дали врагу прорваться в Ленинград.
Наш город по праву носит звание города воинской славы, - напомнил страницы
истории глава города Виталий Филоненко.
Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим остановилась на сегодняшних
заслугах горожан.
- У Гатчины
славная история, но в не менее замечательное время живем и мы с вами. Летопись
нашего города писали конкретные люди, и мы по праву гордимся нашими земляками,
которые прославляли и прославляют наш город в сфере науки, производства, культуры,
спорта, образования... Гатчина остается самым крупным в Ленинградской области
городом по численности жителей и самым инвестиционно-привлекательным. Так, за
истекший год в экономику и социальную сферу Гатчины было инвестировано из
различных источников более 7 млрд рублей. Мы открыли новые рабочие места – их
более 250, активно продолжала развиваться социальная инфраструктура – открываются
новые детские сады, строятся спорткомплексы, благоустраиваются дворы,
ремонтируются дороги, продолжается газификация города. Развивается экономика: несмотря
на все сложности 2020 года, связанные с пандемией, я сегодня ответственно
заявляю, что мы этот год прошли достаточно уверенно, и по ряду экономических
показателей не только не просели, а имеем определенный рост. Конечно, это
заслуга наших жителей – всех, кто трудится в разных сферах жизнедеятельности, представители
которых сегодня здесь присутствуют. И мы в вашем лице поздравляем всех горожан
и говорим спасибо, - сказала Людмила Николаевна.
К поздравлениям Гатчины
и горожан присоединился депутат Государственной Думы РФ Сергей Петров. Он
вручил сертификат для театра костюма «Катюша», который возглавляет заслуженный
работник культуры РФ Людмила Иванова.
По традиции в день
города чествуют нового Почетного гражданина города Гатчины. В этом году
решением Совета депутатов города Гатчины по ходатайству общественных
организаций города и учреждений образования это звание было присуждено главному
врачу многопрофильного медицинского центра «Стомамедсервис», Заслуженному врачу
Российской Федерации Людмиле Тептиной - за большой личный вклад в
социально-экономическое развитие города Гатчины, повышение качества оказания
медицинской помощи жителям города и развитие местного самоуправления в Гатчине.
Людмила Тептина –
не только настоящий профессионал и успешный руководитель, работоспособный
депутат, стоящий на защите интересов Гатчины и горожан, но и человек, искренне
любящий свой родной город и прилагающий максимум сил для его процветания.
Трижды она избиралась в Совет депутатов города Гатчины, уже дважды жители
Гатчины доверяют ей представлять свои интересы в Законодательном собрании
Ленинградской области. Человек социально активный, она всегда оказывает
действенную поддержку своим избирателям, за что и снискала уважение горожан.
- Это для меня
очень волнительно, почетно и ответственно. Это высокое доверие и высокая оценка
со стороны моих земляков, и ответить на неё я могу только словами глубокой
благодарности и обещанием и впредь активно работать на благо любимой Гатчины и
ее жителей, - сказала Людмила Анатольевна.
В честь 224-й
годовщины присвоения Гатчине статуса города решением Совета депутатов города
были вручены три почетных знака «Гатчина - город воинской славы», их
обладателями стали:
- Людмила Сенькина
- за активную общественно-политическую деятельность и большой личный вклад в развитие
местного самоуправления в городе Гатчине,
- Александр Фёдоров
- за большой вклад в развитие системы жилищно-коммунального хозяйства города
Гатчины,
- Александр Калугин
- за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Гатчины и
формирование местного самоуправления.
Каждый из признал,
что столь высокая награда – это оценка не личных заслуг, а команды, вместе с
которой трудились на благо Гатчины.
По традиции были
вручены благодарности, почётные грамоты руководителей города.
Почетной грамотой главы
города Гатчины награждены:
- Алексей Булычев,
слесарь МУП «Тепловые сети»,
- Людмила Иванова,
руководитель театра костюма «Катюша»,
- Юлия Разумкова,
главный бухгалтер Гатчинского Дворца молодежи,
- Владимир Сваровский,
водитель УБДХ;
- Сергей Тюриков, председатель
совета многоквартирного дома № 10 по улице Слепнева;
- Наталья Смирнова,
старшая медицинская сестра приёмного отделения № 1 Гатчинской клинической
межрайонной больницы.
Благодарность
администрации Гатчинского муниципального района объявлена:
- Владимиру Майеру,
солисту студии сольного пения Гатчинского ДК,
- Валерию Мачульскому,
начальнику участка ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей»;
- Валентине Ширяевой,
машинисту крана формовочного цеха Гатчинского ССК.
Почетной грамотой
администрации Гатчинского муниципального района награждены:
- Борис Демин, заведующий
художественно-постановочной частью киноконцертного зала «Победа»;
- Ирина Запащикова,
председатель Гатчинской районной организации Всероссийского общество инвалидов;
- Геннадий Михеев,
начальник отделения отдела военного комиссариата Ленинградской области по
городу Гатчина и Гатчинскому району;
- Нина Николаева, техник
ЖЭУ № 2 МУП ЖКХ г. Гатчины.
Почетной грамотой Главы
Гатчинского муниципального района награждены:
- Любовь Морева, преподаватель
сольфеджио Таицкой ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова,
- Елизавета Суралёва,
учащаяся Гатчинской средней школы № 8 «Центр образования» - за победу во
Всероссийском конкурсе «История местного самоуправления родного края».
Общественной
наградой Союза городов воинской славы – медалью «За активную патриотическую
деятельность»
награждены:
- Екатерина Потоцкая,
директор музея города Гатчины;
- Валерий Мачульский,
краевед;
- Александр Давыдов,
председатель Гатчинской городской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»;
- Михаил Дятленко,
руководитель Гатчинского военно-исторического клуба;
- Валентина Фёдорова,
научный сотрудник, краевед, автор многочисленных публикаций по истории города и
дворцово-паркового ансамбля;
- Андрей Бурлаков,
Почетный гражданин Гатчинского муниципального района, историк, краевед;
- Виктория Чернова,
директор Гатчинского дворца молодежи;
- Вячеслав
Павлюченко, гвардии сержант морской пехоты Черноморского флота;
- Дмитрий Козлов,
гвардии майор морской пехоты Балтийского флота.
Елена Суралёва
Фото Ольги Фирсовой