«Шинкар Парк Доковидного периода»

Представляя новую
выставку, сотрудник «Купринки» Наталья Краева отметила неиссякаемый оптимизм
художника, который отражается в его творчестве.
- Творчество Игоря
Шинкара сразу запоминается, - говорит Наталья Георгиевна. - Когда смотришь на
его работы, возникает параллель с творчеством замечательного поэта Бориса
Заходера — такого же неутомимого фантазёра, который создал свою страну
Вообразилию и поделился ею со всеми своими читателями. Мир Игоря Шинкара,
который он назвал «Шинкар Парк», тоже населён необычными героями, и животными,
и людьми. Ещё одна параллель с Заходером - у Игоря Степановича очень мягкий,
добрый юмор, даже в карикатурах.
На самом деле, конечно,
карикатуры у Игоря Шинкара достаточно острые, часто высмеивающие не только
особенности человеческого характера, но и человеческие черты, обусловленные
тем, что называют духом времени. И удивительно, что некоторые из таких работ,
созданные довольно много лет назад, остаются актуальными и по сей день.
В центре выставочного
зала к белому потолку тянется белый жираф. У этой скульптуры, выполненной из
гофрокартона - своя удивительная история. В 2015 году в выставочном
пространстве «Весна» открылась первая персональная выставка Игоря Шинкара в
нашем городе, на которой были представлены разные направления его творчества -
живопись, графика, скульптура. Именно на этой выставке впервые был представлен
диптих, посвященный жирафу Мариусу, выполненный тушью на бумаге. Художника
поразила печально знаменитая история, произошедшая в 2015 году в зоопарке
Копенгагена, где на глазах у публики убили, разделали и скормили львам
«генетически неполноценного» жирафа Мариуса. А после то же самое проделали со
львом, которому скормили Мариуса... Вскоре после этого художник узнал, что в
Кении был обнаружен очень редкий белый жираф, и образ ожил.
- Я понял, что Мариус
должен быть жив, в том смысле, что нельзя забывать это событие и нельзя давать
происходить таким вещам, - рассказывает
Игорь Степанович.
Образ жирафа не отпускал,
и в 2018 году художник воплотил его уже в объёме, используя гофрокартон. Эта
работа называется «Жираф Мариус. Памяти Николая Гумилёва». Бессмысленная
жестокая гибель прекрасного животного породила у художника ассоциацию с
убийством поэта. Оба стали жертвой человеческой глупости, равнодушия,
кровожадности. Высокий, словно вытянувшийся в струнку навстречу солнцу и синему
небу, белый картонный жираф, похоже, уже живёт своей жизнью. К нему хочется
прикоснуться, хочется обнять за длинную шею, вдыхая в него жизнь и надежду...
Игорь Шинкар родом с
Украины. С 1993 года жил и работал в Санкт-Петербурге. В настоящее время живет
в Гатчине.
Выставка
«Шинкар Парк Доковидного периода» будет работать в Центральной городской
библиотеке им. А.И. Куприна до 7 декабря.