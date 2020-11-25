«Шинкар Парк Доковидного периода»

Представляя новую выставку, сотрудник «Купринки» Наталья Краева отметила неиссякаемый оптимизм художника, который отражается в его творчестве.

- Творчество Игоря Шинкара сразу запоминается, - говорит Наталья Георгиевна. - Когда смотришь на его работы, возникает параллель с творчеством замечательного поэта Бориса Заходера — такого же неутомимого фантазёра, который создал свою страну Вообразилию и поделился ею со всеми своими читателями. Мир Игоря Шинкара, который он назвал «Шинкар Парк», тоже населён необычными героями, и животными, и людьми. Ещё одна параллель с Заходером - у Игоря Степановича очень мягкий, добрый юмор, даже в карикатурах.

На самом деле, конечно, карикатуры у Игоря Шинкара достаточно острые, часто высмеивающие не только особенности человеческого характера, но и человеческие черты, обусловленные тем, что называют духом времени. И удивительно, что некоторые из таких работ, созданные довольно много лет назад, остаются актуальными и по сей день.

В центре выставочного зала к белому потолку тянется белый жираф. У этой скульптуры, выполненной из гофрокартона - своя удивительная история. В 2015 году в выставочном пространстве «Весна» открылась первая персональная выставка Игоря Шинкара в нашем городе, на которой были представлены разные направления его творчества - живопись, графика, скульптура. Именно на этой выставке впервые был представлен диптих, посвященный жирафу Мариусу, выполненный тушью на бумаге. Художника поразила печально знаменитая история, произошедшая в 2015 году в зоопарке Копенгагена, где на глазах у публики убили, разделали и скормили львам «генетически неполноценного» жирафа Мариуса. А после то же самое проделали со львом, которому скормили Мариуса... Вскоре после этого художник узнал, что в Кении был обнаружен очень редкий белый жираф, и образ ожил.

- Я понял, что Мариус должен быть жив, в том смысле, что нельзя забывать это событие и нельзя давать происходить таким вещам, - рассказывает Игорь Степанович.

Образ жирафа не отпускал, и в 2018 году художник воплотил его уже в объёме, используя гофрокартон. Эта работа называется «Жираф Мариус. Памяти Николая Гумилёва». Бессмысленная жестокая гибель прекрасного животного породила у художника ассоциацию с убийством поэта. Оба стали жертвой человеческой глупости, равнодушия, кровожадности. Высокий, словно вытянувшийся в струнку навстречу солнцу и синему небу, белый картонный жираф, похоже, уже живёт своей жизнью. К нему хочется прикоснуться, хочется обнять за длинную шею, вдыхая в него жизнь и надежду...

Игорь Шинкар родом с Украины. С 1993 года жил и работал в Санкт-Петербурге. В настоящее время живет в Гатчине.

Выставка «Шинкар Парк Доковидного периода» будет работать в Центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна до 7 декабря.