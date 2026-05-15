Гатчинский университет – приёмная кампания на старте!

- Николай Петрович, девиз современного вуза – шагать в ногу со временем.

- Именно так. И у Гатчинского университета есть для этого все возможности. Наш вуз готовится достойно отметить свое 30-летие. И все эти годы он менялся вместе с экономикой и социальной сферой Гатчинского округа и Ленинградской области. В подготовке специалистов необходима гибкость. Отмечу сразу, что очень не просто пройти путь от принятия решения до конечного результата. Написать программу для обучения новой специальности можно, а вот оформить аккредитацию и пройти лицензирование через Рособрнадзор – это действительно сложная задача. Тем не менее мы занимаемся лицензированием новых специальностей и будем этим заниматься в дальнейшем. Без этого нет развития!

Ленинградской области требуются квалифицированные специалисты. К нам поступают студенты из разных регионов страны. Привилегий для местных абитуриентов нет. Кроме тех, кто поступает по целевым договорам. Поэтому, откуда бы к нам не приезжали учиться, мы стараемся, чтобы все выпускники оставались в Ленинградской области и были востребованы на нашем рынке труда.

- Николай Петрович, вы долгое время трудились в правительстве Ленинградской области, были заместителем председателя правительства по социальным вопросам. Как вы ощущаете себя на новом мес-те работы в Гатчине?

- Я заступил на должность совсем недавно. Погружаюсь в «гатчинскую семью». Знакомлюсь с руководителями предприятий. На новом месте работы ощущаю себя вполне комфортно, работа идет хорошо. Мой предыдущий опыт и, что особенно важно, сохранившиеся профессиональные связи очень помогают в решении текущих задач и налаживании эффективного взаимодействия.

Уже был на заводе железобетонных изделий «Баррикада», где проходил совет директоров предприятий Гатчинского муниципального округа. Мы плотно взаимодействуем со многими работодателями, направляем на практику студентов. В частности, на «Баррикаде» проходят практику наши сварщики.

Хочу отметить, что всех наших выпускников с удовольствием берут на работу и в дальнейшем работодатели удовлетворены качеством их подготовки.

Гатчинский университет – один из лидеров национального рейтинга трудоустройства выпускников прошлого года.

- Что изменится в структуре набора абитуриентов в 2026 году?

- Как говорит наш губернатор, сейчас региону особенно нужны «синие воротнички». В нашем университете примерно одинаковое количество студентов обучается на факультетах высшего и отделениях среднего профессионального образования. В цифрах картина такая. На факультетах среднего профессионального образования учится 2301 студент, из них за счет бюджета – 1918 человек и 383 – на платной основе. Высшее образование за счет бюджета получают 1543 студента. И еще 435 студентов учится на внебюджетной основе. Всего выходит около двух тысяч студентов, не считая аспирантуру и курсы переподготовки.

Контрольные цифры приема в университет нам определяет правительство Ленинградской области. Под это госзадание вузу выделяются средства. Дополнительный набор, внебюджетный, год от года меняется. Например, если мы набрали на бюджет по госзаданию 25 человек, а есть еще желающие – будем рассматривать возможность организовывать платные места.

На бюджетные места мы набирали в год 800 человек. На новый 2026–2027-й учебный год контрольные цифры приема увеличили более чем на 300 человек. Будем открывать дополнительные группы. В основном – для обучения специалистов в области информационных технологий и операторов беспилотных систем, которые сейчас наиболее востребованы.

Мы продолжаем работать с креативными технологиями. 18 апреля институт «Школа дизайна» нашего университета провел Единый день открытых дверей в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Это особый день: одновременно по всей стране учебные заведения, которые входят в федеральный проект, принимали будущих абитуриентов.

- Какие новые направления подготовки предлагает Гатчинский университет?

- Что касается высшего образования, у нас тоже есть новости. Учитывая, что в регионе не хватает педагогических работников, мы стали готовить учителей. Готовим педагогов по направлению «Технология и организация производства», школьных преподавателей по математике и информатике, по иностранным языкам и истории культуры. Также ведем подготовку социальных работников по направлению «Социальная работа в системе социальных служб».

В новом учебном году вместе с «Россетями» планируем набрать группу (25 человек) по направлению «Электроэнергетика и электротехника».

Учитывая, что в настоящее время в нашей стране активно развивается внутренний туризм, мы начали подготовку специалистов, которые будут обслуживать деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристических сервисов.

- Прочитала, что Гатчинский университет – базовое учреждение Ленинградской области. Что это значит?

- Ни в одном районном центре Ленинградской области нет высших учебных заведений. У нас есть ЛГУ им.Пушкина, но его основная площадка расположена на территории Санкт-Петербурга. Гатчинский университет – единственный вуз, который полностью базируется на территории Ленинградской области.

Мы являемся базовой образовательной организацией для всей Ленинградской области, и в первую очередь для Гатчинского муниципального округа. У нас из года в год идет подготовка самых востребованных специалистов, в том числе рабочих профессий: сварщиков, строителей, автомехаников, специалистов в сфере АПК.

Сегодня Гатчинский университет является базовым центром по организации и проведению конкурсного движения. Нашим учредителем – комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области – на базе университета создано специальное подразделение, которое является региональным оператором Всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы». Центр организует и проводит все конкурсы профессионального мастерства между всеми участками системы профессионального образования региона. Вне зависимости от учебного заведения победителей регионального этапа через наш центр направляют для участия на межрегиональный и национальный чемпионаты России.

Сейчас идет отборочный межрегиональный чемпионат. Наш центр направил туда победителей регионального чемпионата профмастерства по 84 компетенциям.

- Не за горами приемная кампания? Каков настрой?

- Рабочий. Старт приемной кампании будет дан 20 июня, но ее успех закладывается задолго до лета. Мотивированные абитуриенты с высокими баллами приходят в Гатчинский университет во многом благодаря масштабной профориентационной работе, которая ведется в течение всего года.

- Николай Петрович, благодарим Вас за беседу.

Беседовала Татьяна Можаева