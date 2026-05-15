«Храню страничку газеты с первой публикацией»
Появление моих публикаций в газете «Гатчинская правда» имеет свою историю, как и многое, что имело место в моей судьбе и жизни. Связано это событие с замечательным Пушкинским праздником, что живет и шагает по Гатчинской земле!
Этот номер газеты от 31 октября 2015 года я храню как память о первой публикации в «Гатчинской правде», что проложила дорогу к многолетнему сотрудничеству и позволила поведать о жизни поселения, событиях, успехах и начинаниях моих земляков. И даже моих родственников, что родились в один год с рождением газеты! Эту добрую традицию стараюсь продолжать.
Газете хочу пожелать долгих лет, новых подписчиков, а ее дружному творческому коллективу – побед в конкурсах и неиссякаемой энергии!
Жанна Гриненко, почетный гражданин Елизаветинского поселения
