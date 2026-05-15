53 года «с правдой по жизни»

В семейном архиве хранятся газетные вырезки публикаций моего отца за 1980-е годы. Будучи по профессии военным строителем и работая в отделе архитектуры исполкома, он освещал ход строительства важных объектов г. Гатчины: районной больницы, городской поликлиники, очистных сооружений, кинотеатра «Победа». Об этой полезной деятельности от отца остался знак «За заслуги в обустройстве Ленинградской области» и фотография Ю.А. Прокошева, запечатлевшая торжественное открытие кинотеатра «Победа» 8 мая 1985 года.

В архиве также сохранилась поздравительная открытка, посвященная 50-летию «Гатчинской правды» с текстом: «Редакция газеты «Гатчинская правда» награждает книгой А.Ф. Мачульского за активную рабселькоровскую работу», редактор В. Анисимов.

Из множества публикаций мне дорога заметка от 18.09.1993 г. «Золотые годы жизни» о моих родителях – Алексее Филипповиче и Галине Степановне Мачульских. Это поздравление с золотой свадьбой.

Культура газетного чтения, а потом и желание поделиться своими мыслями передались мне «по наследству». Первая моя заметка «Новая работа скульптора» о творчестве В.В. Шевченко была опубликована 1 мая 1985 года (с приятным бонусом – талоном к почтовому переводу 5 руб. 30 коп.).

Темы моих публикаций касались событий культуры, искусства и деятельности городского отделения ВООПиК. Бывая в редакции газеты, я познакомился с замечательными сотрудниками старшего поколения: В.Т. Анисимовым, И.Г. Любецким, В.И. Николаевым, А.Л. Кацем, З.В. Скорняковой, К.А. Бушем.

С особой благодарностью вспоминаю фотокорреспондента Аркадия Львовича Каца. Он оказал мне неоценимую помощь, передав сотни фотографий и негативов в фонд «Культурно-исторического архива», которые впоследствии были переданы в Музей истории города Гатчины. Большинство его фотоматериалов послужило основой для выставки «Монументальное и монументально-декоративное искусство г. Гатчины» в 1997 году. Они же послужили иллюстрациями к двум книгам «История Гатчины в бронзе и граните» 2015-го и 2017-го годов.

С большим вниманием следил за статьями Зинаиды Васильевны Скорняковой, освещавшей события культурной жизни Гатчины. Ее поддержка моих начинаний имела для меня большое значение.

Библиофилу вспомнить о человеке легко, когда тот оставил после себя печатный след подаренных книг с автографами. Анисимов В.Т. – «Штурман пикирующего бомбардировщика»

2006 г.; Николаев В.И. – «Опалённые войной» 2005 г.; Любецкий И.Г. – «На ближних подступах к Ленинграду» 1986 г., «Цитадель под Ленинградом» 1992 г., «Город моей судьбы» 1999 г., «Страницы памяти» 2002 г.

В конце 1980-х и начале 1990-х годов жизненный пульс страны подскочил до критической «аритмии» всего общества. Новое поколение молодых сотрудников определило новые формы и направления в развитии газеты, но неизменным осталось главное – это уважение к читателю.

Особый подарок к 80-летию газеты преподнесли горожанам В. Николаев и Е. Суралёва, издав «Летопись города газетной строкой» 2012 г. Уникальный краеведческий сборник по насыщенности разнообразного материала. В моем экземпляре десятки закладок и пометок.

В 2019 году я предложил к 90-летию газеты изготовить и установить мемориальную доску, подготовил два варианта эскизов.

Вариант 1: старая кожаная сумка почтальона висит на стене возле входа в редакцию. Клапан сумки открыт, в ней «веер» газет. Шрифты заголовков скопированы с оригиналов: «Красно-гвардеец» 15 мая 1931 г., «Красногвардейская правда» 7 декабря 1931 г., «Гатчинская правда» 15 мая 2021 г. На открытом клапане сумки текст: «90 лет газета и читатель вместе». К сожалению, реализовать данный проект не удалось.

Но горожане не остались без подарка, и в 2021 году вышла книга «Живая история газетной строкой» – о событиях и героях Великой Отечественной войны, составленная совместными трудами Елены Суралёвой и Натальи Юронен, заведующей информационно-краеведческим отделом ЦГБ им. А.И. Куприна.

За последние годы коллектив стал исключительно женским во главе с главным редактором Еленой Ивановной Суралёвой и передовым отрядом корреспондентов: Татьяной Можаевой, Юлией Лысанюк, Екатериной Дзюба. Сильная профессиональная команда, обладательница многочисленных наград от всех ветвей власти и профессионального сообщества.

В юбилейный год 95-летия «Гатчинской правды» желаю всему коллективу творческих успехов. Надеюсь, что к 100-летию название газеты «Гатчинская правда» заблестит позолоченной бронзой на мемориальной доске. А нам, читателям, желаю помнить, что для культурного человека чтение газет никто не отменял.

Валерий Мачульский