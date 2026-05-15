Президентская библиотека – о семейных традициях народов России

В Указе Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» одной из таких ценностей названа крепкая семья. На портале Президентской библиотеки в коллекции «Семья и традиционные семейные ценности в России как основа Российской государственности» представлена история развития института семьи и семейных ценностей в нашей стране со времён Древней Руси до настоящего времени.

Помимо материалов коллекции на портале библиотеки можно ознакомиться с циклом радиопередач «Сборная России», посвящённым многообразию культурных особенностей народов, населяющих Россию, их истории, культуре, религии и свадебным традициям.

Например, у башкир было принято «сговаривать» детей еще совсем маленькими. Мальчик и девочка должны были укусить друг друга за уши, а родители «жениха» и «невесты» в знак заключения брачного договора пили разведённый мед или кумыс из одной чашки. Женились башкиры рано. Юноша считался созревшим для семейной жизни в 15 лет, а девушка – в 13. По традиции нельзя было брать жену из своего рода или своей волости. Брак считался действительным только тогда, когда был совершён с соблюдением обряда никах: в дом будущего тестя приходил приглашённый мулла и спрашивал, согласны ли стороны на брак, молчание женщины принималось как согласие. Как говорит Михаил Кожухов, ведущий выпуска радиопередачи «Башкиры. Обряды», калым (выкуп за невесту) рассматривался как необязательное, но весьма желательное условие брака. Выплатив весь калым, жених со своей родней отправлялся в дом к тестю, где к их приезду устраивали праздник туй, продолжавшийся 2-3 дня. При вступлении в дом мужа молодая трижды становилась на колени перед родителями мужа и трижды её поднимали. На следующий день молодую вели к колодцу с коромыслами и ведрами, на обратном пути смотрели, не расплещет ли она воду. И только после этой церемонии жена, уже не стесняясь, открывала лицо мужу.

Буряты в выборе невесты или жениха большое значение придавали удха (происхождению) – важно было, из какой семьи происходили парень или девушка. Существенную роль играло трудолюбие и работоспособность даже дальних предков жениха и невесты. Полина Замураева в автореферате диссертации «Гендерные отношения в традиционной культуре бурят: вторая половина XVIII – первая половина XIX вв» (2015) подчеркивает, что наследственность, по представлениям бурят, может влиять на здоровье и характер будущих детей. Немалое значение имели и личные качества молодых, особенно невесты: здоровье, умение справляться с домашним хозяйством, мастерство в шитье, вышивании. Среди молодых мужчин ценились физически сильные, мастера-умельцы. Поскольку важны были также и личные качества, часто бывало, что состоятельные люди брали невестку или зятя из бедной семьи. Нередко для предупреждения будущих несогласий в супружеской жизни родители прибегали к помощи лам-зурхаистов для определения совместимости молодых по гороскопу.

У вепсов до 30-х годов XIX века были распространены большие семьи, включающие три-четыре поколения (около 30 человек). Главой семьи был дед или отец. После смерти главы семьи власть переходила к брату или старшему сыну. Жена хозяина руководила женщинами, занятыми в основном в домашнем хозяйстве. Положение невесток было незавидным: они должны были во всём подчиняться не только мужу, но и свёкру со свекровью. Внебрачный ребёнок пользовался в семье такими же правами, что и родившийся в браке, но соседи, община появление такого ребёнка осуждали. В наши дни вепсы живут семьями в два-три поколения, и, как подчёркивает Сергей Цветков, автор радиопрограммы «Вепсы. Семья», «многодетность у них не принята».

В жизни кабардинцев важную роль играет Адыгэ хабзэ – устоявшийся свод норм и правил поведения. Одно из главных правил – почитание старейших, старики здесь – самые уважаемые люди, которым оказывают подчёркнутые знаки внимания, им никогда не возражают, младшие никогда не перебивают старших. Наравне с почитанием старейших в кабардинских семьях очень развито гостеприимство: гостю отводят лучшую комнату в доме, её украшают оружием, коврами, богатой посудой. И если гостю понравилась какая-то вещь, её незамедлительно ему дарят. Также у кабардинцев считается, что свадьба должна быть один раз в жизни. В народе говорят: «Жену творит муж, мужа творит жена», «Первая жена – тебе жена, второй жене – ты жена».

Источником благосостояния калмыков всегда был скот, так что юноши у этого народа женились тогда, когда были способны самостоятельно пасти табун. Свадьба проходила, как правило, в кочевье невесты, а затем – в юрте жениха. По окончании торжественных церемоний молодые перебирались в кочевье новобрачного. По традиции муж всегда был волен возвратить жену её родителям – правда, вместе с полученным за неё выкупом.

Марийская семья всегда очень строго следила за поведением своих близких. Бесчестием для отца считалось, если сына уличали в каком-нибудь нехорошем деле, например воровстве. Традиции до сих пор оказывают огромное влияние на жизнь марийского общества. Если спросить марийца, в чём смысл жизни, он скорее всего ответит так: сохранять оптимизм, верить в своё счастье и удачу, делать добрые дела. Ибо спасение души – в доброте.

Весной и осенью над Хакасией, как говорят авторы соответствующей передачи из цикла «Сборная России», иногда пролетали фламинго. И мужчина, поймав эту птицу, мог сватать любую девушку. На птицу надевали красную шёлковую рубаху, на шею повязывали красный шёлковый платок и отправлялись в дом любимой девушки. Родители должны были принять фламинго, а взамен отдать дочь. Калым в этом случае не полагался.

При создании семьи ханты придавали понятию «красота» непривычное значение. Для них понятие «красивая женщина» означало «красиво одетая женщина». Если она красиво одета, значит – рукодельница, работящая и неболтливая. При выборе невесты не обращали внимания на возраст и красоту девушки, смотрели на её трудолюбие. Да и сейчас, как говорится в радиозаписи «Ханты», на севере Западной Сибири прежде всего обращают внимание на здоровье женщины, умение обращаться с иголкой и напёрстком и лишь в последнюю очередь – на привлекательность. Физической красоте будущего мужа уделяется ещё меньше внимания, он оценивается по своему общественному положению, умению и способности к промыслам.

Из поколения в поколение в чеченских семьях передаётся нохчалла – кодекс чести, обязывающий, например, проявлять уважение к любому человеку; он внушается детям с ранних лет. В передаче «Чеченцы. Национальный характер и традиции» говорится, что нохчалла – это неприятие любого принуждения, чеченцы ценят дух свободы, это и особое почитание женщины, которая видится прежде всего хранительницей домашнего очага. Чеченец никогда не пустит жену вперед себя, так как её надо оберегать. Самым страшным проклятием у этого народа считаются слова «Чтобы огонь погас в твоём очаге!».

В чувашских семьях в старину говорили: «Хлеба у Бога каждый просит на своём языке». Чуваши миролюбивы и терпимы. Для них очень много значат родственные связи, родню зовут на любое торжество. Как пели в гостевых песнях: «Нет никого лучше наших родственников». Свадебные церемонии, отмечается в радиозаписи «Чуваши», до сих пор очень регламентированы. Случайных гостей там не встретишь, только приглашённые родственники. Разводятся чуваши намного реже, чем представители других народов. По традиции в чувашских семьях прививают детям подчёркнутое уважение к родителям, о чём также поётся во многих народных песнях.

Особенностям, традициям и культуре народов России посвящены тематические и региональные коллекции, которые в открытом доступе представлены на портале Президентской библиотеки.