Главный приз XXVI Фестиваля «Литература и кино» - у фильма «Отряд Таганок»

Без
зрителей, но с огромной аудиторией
Напомним,
XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино» стартовал 19 ноября в
необычном для себя онлайн формате. Тем не менее, за эту фестивальную неделю
произошло немало интересных и важных событий. В рамках фестиваля проводились
онлайн мероприятия и творческие встречи с писателями, артистами, режиссерами,
показ которых осуществлялся по телевидению и в интернете. Записи этих встреч
можно посмотреть на официальном сайте кинофестиваля, на его страницах в
соцсетях и YouTube-канале. Говорят, нет худа без добра: благодаря новым
технологиям, в этом году фестиваль смогло «посетить» беспрецедентное количество
зрителей, увеличив его аудиторию в несколько раз.
Всего
за фестивальную неделю было показано около 70 картин. В программу специального показа «Гатчинский выбор»
вошли 24 фильма лауреатов и участников кинофестиваля «Литература и кино» разных
лет. 15 фильмов составили традиционную программу специального показа
«Панорама». Это картины, показанные к юбилеям литераторов Александра Куприна,
Ивана Бунина, Иосифа Бродского, Тонино Гуэрры, композитора Андрея Петрова, а
также онлайн-гостей кинофестиваля – писателя Анатолия Макарова и киноведа и
телеведущего Андрея Шемякина. Два фильма были показаны в рамках круглого стола
«Война. Победа. Память», который был посвящен 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Основной площадкой телепоказов кинофильмов в рамках XXVI
фестиваля «Литература и кино» стал канал «Ореол47».
В
этом году на конкурсный показ было представлено 20 фильмов - 7 игровых и 13
документальных. К сожалению,
гатчинские зрители не смогли их увидеть: такая возможность была предоставлена
только членам жюри. Как обещают организаторы фестиваля, большую часть
конкурсных фильмов можно будет увидеть на фестивале следующего года, в рамках
специального показа.
В
фойе киноконцертного зала «Победа» демонстрировались две выставки – «Расцветшая
зима», подготовленная к 100-летию со дня рождения Тонино Гуэрры художником и
режиссёром Александром Бруньковским, и «Мадемуазель О», посвященная творчеству
Владимира Набокова.
«Гранатовый
браслет» - у башкирского режиссёра
И
вот — последний день XXVI Российского кинофестиваля «Литература и кино».
Церемония подведения итогов кинофорума и прощание с ним были, как всегда,
торжественны и немного печальны. Весь вечер на сцене со всей страной были
ведущие церемонии закрытия - народная артистка Российской Федерации Ангелина
Вовк и певец Юрий Балтачёв.
Над
пустым залом танцевали кадры лазерной видеоинсталляции, которые, тем не менее,
видела вся страна. Весь вечер на сцене звучала прекрасная музыка, для реальных
и виртуальных зрителей пели солисты Санкт-Петербургского
государственного театра музыкальной комедии Мария Елизарова и Вячеслав Штыпс,
танцевал гатчинский ансамбль бального танца «Жемчужина».
Напомним,
в этом году в состав конкурсного жюри фестиваля вошли режиссёр Ирина Евтеева,
композитор Ольга Петрова, писатель Валерий Попов, актриса Галина Бокашевская,
кинооператор Ирина Уральская. Членам жюри, как всегда, пришлось нелегко — они
единодушно отметили и очень интересный подбор конкурсных фильмов, и большой
профессионализм их авторов. Тем не менее, итоги были подведены, и имена
победителей озвучены.
Впервые
за последние несколько лет Гран-при гатчинского фестиваля «Литература и кино»
присуждено игровому кино – фильму «Отряд Таганок». Картина поставлена по повести классика советской
литературы Мустая Карима «Таганок» башкирским режиссером Айнуром Аскаровым.
Фильм рассказывает о мальчишках, которые, под вдохновением фильма «Тимур и его
команда», создают отряд «Таганок», чтобы заселить поднебесное озеро рыбой и
спасти гору. Труден их путь на далёкий Карамет, но ещё труднее испытания,
которым подвергнутся дружба, сила воли и характеры членов отряда...
-
Очень симпатичное, хорошо сделанное, доброе кино, которое может смотреть и
маленький зритель, и взрослый, - отметила председатель конкурсного жюри Ирина
Евтеева. - В этом фильме есть всё — и поэзия, и кино...
Жюри
покорила также музыка к этому фильму. Композитор картины Камиль Абдуллин
отмечен специальным дипломом дирекции кинофестиваля «За оригинальную музыку».
Конец
сезона, но не кино
Остальные
призы XXVI Российского кинофестиваля «Литература и кино» распределились
следующим образом.
Приз
жюри имени Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму получил Давид Голощёкин,
написавший музыку к фильму «Конец сезона» (режиссер Константин Худяков). Приз
жюри за лучшую режиссуру присуждён режиссеру-постановщику фильма «Сорокин-трип»
Илье Белову. Приз за лучшую операторскую работу отдали оператору-постановщику
этого же фильма, Михаилу Кричману.
Приз
жюри за лучшую женскую роль в этом году решили не присуждать совсем. А вот
призов за лучшую мужскую роль было сразу два. Один из них получил актёр фильма
«Большая поэзия» Александр Кузнецов, второй - Юрий Борисов, сыгравший в фильме
«Семь пар нечистых». Специальный приз жюри «За патриотизм» от имени
стратегического партнерства «Северо-Запад» вручили режиссеру фильма «Сем пар
нечистых» Кириллу Белевичу.
Главный
приз среди неигровых фильмов разделили две картины: «Илья Кормильцев. В поисках
цельного человека» (режиссер Анна Голикова) и «Иная речь» (режиссер Борис
Караджев).
Специальный
диплом дирекции кинофестиваля «За остроту исторического видения» присужден
режиссёру фильма «Пик Бабеля» Георгию Илугдину. Приз «За глубокое проникновение
в эпоху Бродского» получил режиссер фильма «Две сестры и поэт» Рафаэль
Гаспарянц, приз «За гражданскую позицию» - Павел Селин, режиссер фильма «Юра музыкант».
Одну
из самых приятных наград фестиваля получила в этот день ведущая церемонии
закрытия, народная артистка Российской Федерации Ангелина Вовк. Неизменный символ гатчинского фестиваля, изящный
гранатовый браслет лично ей вручила глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим - «за удивительный женский образ, за удивительные роли, за ту
женскую лепту, которая вносится в историю нашего замечательного кинофестиваля».
Мнение
читательского жюри
Приз
читательского жюри получил фильм «Только детские книги читать» режиссера
Евгения Голынкина. Напомним, в читательское жюри нынешнего кинофестиваля вошли
ведущие сотрудники гатчинских библиотек, которые наравне с конкурсным жюри
смотрели и оценивали фильмы конкурсной программы. Председатель читательского
жюри, поэт, переводчик и литературовед Виктор Куллэ отметил то единодушие, с
которым его коллеги выбрали своего победителя.
-
Это фильм о детских книгах, о художниках, которые их иллюстрируют, об
удивительном стыке вербального искусства, которым является литература, и
визуального искусства живописи и кино, - подчеркнул Виктор Куллэ.
-
Конечно, мы библиотекари, не могли не отдать дань этому фильму, потому что он
рассказывает о людях, которые помогают родиться читателю — умному,
внимательному, с хорошим вкусом, - отметила директор Гатчинской центральной
библиотеки им. А.И. Куприна Наталья Гаврилова.
Гатчинский
кинофестиваль — как послание будущему
В
дни фестиваля видеопоздравления шли в Гатчину со всех концов России и не
только. Из Италии его участников приветствовала частый гость и друг фестиваля,
муза и жена легендарного писателя, сценариста, режиссёра Тонино Гуэрры, Лора
Гуэрра: «Этот фестиваль состоялся как подвиг, как замечательное послание
будущему, как надежда на него, которую не сможет отнять у нас даже это время, в
котором мы живём».
Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим от души поблагодарила всех,
кто принял участие в подготовке и проведении фестиваля.
-
Вот уже и XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино»
становится историей, причём историей совершенно замечательной и уникальной, -
отметила Людмила Николаевна. - Много было тревог и разных ожиданий, и сегодня
мы можем однозначно сказать — всё состоялось, всё получилось!
Мы
прощаемся с кинофестивалем «Литература и кино» - чтобы снова встретиться с ним
через год, а, может быть, и раньше. И пусть это произойдёт в прежнем, самом
лучшем и близком для нас, самом живом и человеческом формате.
Фото Ольги Фирсовой