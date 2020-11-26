Главный приз XXVI Фестиваля «Литература и кино» - у фильма «Отряд Таганок»

Без зрителей, но с огромной аудиторией

Напомним, XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино» стартовал 19 ноября в необычном для себя онлайн формате. Тем не менее, за эту фестивальную неделю произошло немало интересных и важных событий. В рамках фестиваля проводились онлайн мероприятия и творческие встречи с писателями, артистами, режиссерами, показ которых осуществлялся по телевидению и в интернете. Записи этих встреч можно посмотреть на официальном сайте кинофестиваля, на его страницах в соцсетях и YouTube-канале. Говорят, нет худа без добра: благодаря новым технологиям, в этом году фестиваль смогло «посетить» беспрецедентное количество зрителей, увеличив его аудиторию в несколько раз.

Всего за фестивальную неделю было показано около 70 картин. В программу специального показа «Гатчинский выбор» вошли 24 фильма лауреатов и участников кинофестиваля «Литература и кино» разных лет. 15 фильмов составили традиционную программу специального показа «Панорама». Это картины, показанные к юбилеям литераторов Александра Куприна, Ивана Бунина, Иосифа Бродского, Тонино Гуэрры, композитора Андрея Петрова, а также онлайн-гостей кинофестиваля – писателя Анатолия Макарова и киноведа и телеведущего Андрея Шемякина. Два фильма были показаны в рамках круглого стола «Война. Победа. Память», который был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основной площадкой телепоказов кинофильмов в рамках XXVI фестиваля «Литература и кино» стал канал «Ореол47».

В этом году на конкурсный показ было представлено 20 фильмов - 7 игровых и 13 документальных. К сожалению, гатчинские зрители не смогли их увидеть: такая возможность была предоставлена только членам жюри. Как обещают организаторы фестиваля, большую часть конкурсных фильмов можно будет увидеть на фестивале следующего года, в рамках специального показа.

В фойе киноконцертного зала «Победа» демонстрировались две выставки – «Расцветшая зима», подготовленная к 100-летию со дня рождения Тонино Гуэрры художником и режиссёром Александром Бруньковским, и «Мадемуазель О», посвященная творчеству Владимира Набокова.

«Гранатовый браслет» - у башкирского режиссёра

И вот — последний день XXVI Российского кинофестиваля «Литература и кино». Церемония подведения итогов кинофорума и прощание с ним были, как всегда, торжественны и немного печальны. Весь вечер на сцене со всей страной были ведущие церемонии закрытия - народная артистка Российской Федерации Ангелина Вовк и певец Юрий Балтачёв.

Над пустым залом танцевали кадры лазерной видеоинсталляции, которые, тем не менее, видела вся страна. Весь вечер на сцене звучала прекрасная музыка, для реальных и виртуальных зрителей пели солисты Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Мария Елизарова и Вячеслав Штыпс, танцевал гатчинский ансамбль бального танца «Жемчужина».

Напомним, в этом году в состав конкурсного жюри фестиваля вошли режиссёр Ирина Евтеева, композитор Ольга Петрова, писатель Валерий Попов, актриса Галина Бокашевская, кинооператор Ирина Уральская. Членам жюри, как всегда, пришлось нелегко — они единодушно отметили и очень интересный подбор конкурсных фильмов, и большой профессионализм их авторов. Тем не менее, итоги были подведены, и имена победителей озвучены.

Впервые за последние несколько лет Гран-при гатчинского фестиваля «Литература и кино» присуждено игровому кино – фильму «Отряд Таганок». Картина поставлена по повести классика советской литературы Мустая Карима «Таганок» башкирским режиссером Айнуром Аскаровым. Фильм рассказывает о мальчишках, которые, под вдохновением фильма «Тимур и его команда», создают отряд «Таганок», чтобы заселить поднебесное озеро рыбой и спасти гору. Труден их путь на далёкий Карамет, но ещё труднее испытания, которым подвергнутся дружба, сила воли и характеры членов отряда...

- Очень симпатичное, хорошо сделанное, доброе кино, которое может смотреть и маленький зритель, и взрослый, - отметила председатель конкурсного жюри Ирина Евтеева. - В этом фильме есть всё — и поэзия, и кино...

Жюри покорила также музыка к этому фильму. Композитор картины Камиль Абдуллин отмечен специальным дипломом дирекции кинофестиваля «За оригинальную музыку».

Конец сезона, но не кино

Остальные призы XXVI Российского кинофестиваля «Литература и кино» распределились следующим образом.

Приз жюри имени Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму получил Давид Голощёкин, написавший музыку к фильму «Конец сезона» (режиссер Константин Худяков). Приз жюри за лучшую режиссуру присуждён режиссеру-постановщику фильма «Сорокин-трип» Илье Белову. Приз за лучшую операторскую работу отдали оператору-постановщику этого же фильма, Михаилу Кричману.

Приз жюри за лучшую женскую роль в этом году решили не присуждать совсем. А вот призов за лучшую мужскую роль было сразу два. Один из них получил актёр фильма «Большая поэзия» Александр Кузнецов, второй - Юрий Борисов, сыгравший в фильме «Семь пар нечистых». Специальный приз жюри «За патриотизм» от имени стратегического партнерства «Северо-Запад» вручили режиссеру фильма «Сем пар нечистых» Кириллу Белевичу.

Главный приз среди неигровых фильмов разделили две картины: «Илья Кормильцев. В поисках цельного человека» (режиссер Анна Голикова) и «Иная речь» (режиссер Борис Караджев).

Специальный диплом дирекции кинофестиваля «За остроту исторического видения» присужден режиссёру фильма «Пик Бабеля» Георгию Илугдину. Приз «За глубокое проникновение в эпоху Бродского» получил режиссер фильма «Две сестры и поэт» Рафаэль Гаспарянц, приз «За гражданскую позицию» - Павел Селин, режиссер фильма «Юра музыкант».

Одну из самых приятных наград фестиваля получила в этот день ведущая церемонии закрытия, народная артистка Российской Федерации Ангелина Вовк. Неизменный символ гатчинского фестиваля, изящный гранатовый браслет лично ей вручила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим - «за удивительный женский образ, за удивительные роли, за ту женскую лепту, которая вносится в историю нашего замечательного кинофестиваля».

Мнение читательского жюри

Приз читательского жюри получил фильм «Только детские книги читать» режиссера Евгения Голынкина. Напомним, в читательское жюри нынешнего кинофестиваля вошли ведущие сотрудники гатчинских библиотек, которые наравне с конкурсным жюри смотрели и оценивали фильмы конкурсной программы. Председатель читательского жюри, поэт, переводчик и литературовед Виктор Куллэ отметил то единодушие, с которым его коллеги выбрали своего победителя.

- Это фильм о детских книгах, о художниках, которые их иллюстрируют, об удивительном стыке вербального искусства, которым является литература, и визуального искусства живописи и кино, - подчеркнул Виктор Куллэ.

- Конечно, мы библиотекари, не могли не отдать дань этому фильму, потому что он рассказывает о людях, которые помогают родиться читателю — умному, внимательному, с хорошим вкусом, - отметила директор Гатчинской центральной библиотеки им. А.И. Куприна Наталья Гаврилова.

Гатчинский кинофестиваль — как послание будущему

В дни фестиваля видеопоздравления шли в Гатчину со всех концов России и не только. Из Италии его участников приветствовала частый гость и друг фестиваля, муза и жена легендарного писателя, сценариста, режиссёра Тонино Гуэрры, Лора Гуэрра: «Этот фестиваль состоялся как подвиг, как замечательное послание будущему, как надежда на него, которую не сможет отнять у нас даже это время, в котором мы живём».

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим от души поблагодарила всех, кто принял участие в подготовке и проведении фестиваля.

- Вот уже и XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино» становится историей, причём историей совершенно замечательной и уникальной, - отметила Людмила Николаевна. - Много было тревог и разных ожиданий, и сегодня мы можем однозначно сказать — всё состоялось, всё получилось!

Мы прощаемся с кинофестивалем «Литература и кино» - чтобы снова встретиться с ним через год, а, может быть, и раньше. И пусть это произойдёт в прежнем, самом лучшем и близком для нас, самом живом и человеческом формате.





Фото Ольги Фирсовой