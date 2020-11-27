Братоубийственная пьянка

Убийство одного человека другим обычно происходит на пике эмоций: злости, ненависти, ревности, обиды, личной неприязни, если, конечно, речь не идет о заказном убийстве – рассчитанном и хладнокровном. Бывает, что человек совершает убийство в силу психических заболеваний – тогда он неспособен дать объективную оценку своим действиям. Таким человеком движет и психологическая, и физическая агрессия, полное или частичное непонимание своих действий, а при некоторых заболеваниях – таких как гомицидомания – и удовольствие от процесса. Звучит страшно, но это научно доказанный факт.

Особенно трудны для восприятия убийства внутри семьи, где, казалось бы, эмпатия к близкому человеку должна тормозить негативные эмоции, которые могут привести к фатальным последствиям. Тем не менее, убийства кровных родственников – не редкость с библейских времен. Год назад в Гатчинском районе произошло из ряда вон выходящее: младший брат убил старшего на глазах у матери. Исполосовал ножом с ног до головы, нанеся более 40 ударов. Как ни чудовищно произошедшее, но вполне возможно, что тем самым он спас жизнь себе и матери. Однако несколько лет этой жизни ему придется провести в колонии строгого режима.

30-летнему жителю Суйды Леониду Г. суд вынес обвинительный приговор - за убийство. Его мать одна вырастила двоих сыновей. Все втроем они жили в Суйде в однокомнатной квартире. Старший сын вырос злым и жестоким. По словам матери, он превратился в домашнего тирана: никого не любил, злоупотреблял алкоголем и наркотиками, от которых впадал в еще большую ярость. Всю жизнь терроризировал мать и младшего брата, который был физически слабее, с больными ногами, поэтому отпор дать не мог. Спокойный, к насилию не склонный, он всю жизнь находился под негативным влиянием старшего. Тот пристрастил его к наркотикам, потом стал подбивать на кражи.

В результате в 2018 году Леонид получил первую судимость – за покушение на кражу и был приговорен к полугоду исправительных работ. В 2019-м ему присудили штраф – опять за кражу. Как бы то ни было, а тихий и безобидный Леонид стал опийным наркоманом, не работающим и подворовывающим. Незадолго до кровавой расправы старший брат агитировал его заняться убийствами таксистов – ради наживы. Неизвестно, чем бы все это закончилось, но 28-го ноября прошлого года братья напились, и старший по традиции впал в немотивированную агрессию. Но на этот раз он, видимо, перешел границы, и чаша терпения переполнилась: безответный Леонид схватился за нож.

Как обычно, брат стал издеваться над матерью: таскал за волосы, бил палкой и ногой по голове. А потом разбил бутылку и, держа в руке «розочку» – осколок горлышка – объявил, что убьет их обоих: и Леонида, и мать: «Выбирайте, кто расстанется с жизнью первым!» Тогда Леонид взял с кухни нож и, возможно, первый – и последний – раз в жизни вступил с братом в драку. Тот был сильно пьян, и перевес оказался на стороне младшего: он стал бить брата ножом – во все части тела, в голову, куда придется, не останавливаясь. Мать от ужаса закрыла лицо руками.

Когда брат испустил дух, Леонид позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Прибыла следственно-оперативная группа. В комнате полицейские обнаружили израненный труп с зажатой в руке «розочкой». На полу в прихожей валялся окровавленный нож. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть гражданина Г.-старшего наступила в результате множественных колото-резаных и резаных ранений головы, шеи, груди, рук, проникающих в плевральные полости, полость перикарда, брюшную полость, с повреждением сердца, легких, печени и т.д. Подробный перечень нанесенных повреждений занимает три страницы.

Леонида Г. заключили под стражу и предъявили обвинение по статье 105 УК РФ: умышленное причинение смерти. Он ничего не отрицал и полностью во всем сознался.

При судебно-химическом исследовании в организме убитого был обнаружен этиловый спирт в концентрации, соответствующей тяжелой степени алкогольной интоксикации у живых. Кроме того, в крови погибшего нашли наркотическое вещество.

Комиссия экспертов в рамках амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы у Леонида Г. психических отклонений не обнаружила. В момент совершения преступления он не находился в состоянии аффекта, а был просто пьян.

По окончании предварительного следствия братоубийца предстал перед судом. В судебном заседании он подтвердил свои признательные показания и заявил о раскаянии в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что вступился за мать, которую брат в очередной раз избил на его глазах и угрожал убить осколком горлышка бутылки. По словам подсудимого, от увиденной сцены у него возникло помутнение, в ярости он схватил со стола на кухне нож и напал с ним на брата. И бил, бил – пока не убил. Сколько нанес ударов и куда, сказать не может вследствие пережитого душевного волнения. Брат над ними издевался, бил палкой, вовлек его в преступную деятельность и употребление наркотиков. В общем, накипело…

Алкогольное опьянение, в котором было совершено убийство, послужило отягчающим обстоятельством. Суд учел и личность убитого, который выступил зачинщиком конфликта, и противоправность его поведения, и явку с повинной самого подсудимого. Предыдущая судимость гражданина Г. за кражу – по приговору мирового судьи – была получена за совершение преступления небольшой тяжести и рецидива преступлений не образует. Тем не менее, суд счел необходимым избрать в качестве наказания реальное лишение свободы, так как данные о личности подсудимого и материалы уголовного делал указывают на то, что иные виды уголовной ответственности своих целей не достигнут и должного воздействия не возымеют.

Гатчинский городской суд признал Леонида Г. виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Убийство есть убийство.

Помощник судьи Гатчинского городского суда Александра Меньшикова