Братоубийственная пьянка

Убийство одного человека
другим обычно происходит на пике эмоций: злости, ненависти, ревности, обиды,
личной неприязни, если, конечно, речь не идет о заказном убийстве –
рассчитанном и хладнокровном. Бывает, что человек совершает убийство в силу психических
заболеваний – тогда он неспособен дать объективную оценку своим действиям.
Таким человеком движет и психологическая, и физическая агрессия, полное или
частичное непонимание своих действий, а при некоторых заболеваниях – таких как
гомицидомания – и удовольствие от процесса. Звучит страшно, но это научно
доказанный факт.
Особенно трудны для
восприятия убийства внутри семьи, где, казалось бы, эмпатия к близкому человеку
должна тормозить негативные эмоции, которые могут привести к фатальным
последствиям. Тем не менее, убийства кровных родственников – не редкость с
библейских времен. Год назад в Гатчинском районе произошло из ряда вон
выходящее: младший брат убил старшего на глазах у матери. Исполосовал ножом с
ног до головы, нанеся более 40 ударов. Как ни чудовищно произошедшее, но вполне
возможно, что тем самым он спас жизнь себе и матери. Однако несколько лет этой
жизни ему придется провести в колонии строгого режима.
30-летнему жителю Суйды
Леониду Г. суд вынес обвинительный приговор - за убийство. Его мать одна
вырастила двоих сыновей. Все втроем они жили в Суйде в однокомнатной квартире.
Старший сын вырос злым и жестоким. По словам матери, он превратился в домашнего
тирана: никого не любил, злоупотреблял алкоголем и наркотиками, от которых
впадал в еще большую ярость. Всю жизнь терроризировал мать и младшего брата,
который был физически слабее, с больными ногами, поэтому отпор дать не мог.
Спокойный, к насилию не склонный, он всю жизнь находился под негативным
влиянием старшего. Тот пристрастил его к наркотикам, потом стал подбивать на
кражи.
В результате в 2018 году
Леонид получил первую судимость – за покушение на кражу и был приговорен к
полугоду исправительных работ. В 2019-м ему присудили штраф – опять за кражу.
Как бы то ни было, а тихий и безобидный Леонид стал опийным наркоманом, не
работающим и подворовывающим. Незадолго до кровавой расправы старший брат
агитировал его заняться убийствами таксистов – ради наживы. Неизвестно, чем бы
все это закончилось, но 28-го ноября прошлого года братья напились, и старший
по традиции впал в немотивированную агрессию. Но на этот раз он, видимо,
перешел границы, и чаша терпения переполнилась: безответный Леонид схватился за
нож.
Как обычно, брат стал
издеваться над матерью: таскал за волосы, бил палкой и ногой по голове. А потом
разбил бутылку и, держа в руке «розочку» – осколок горлышка – объявил, что
убьет их обоих: и Леонида, и мать: «Выбирайте, кто расстанется с жизнью
первым!» Тогда Леонид взял с кухни нож и, возможно, первый – и последний – раз
в жизни вступил с братом в драку. Тот был сильно пьян, и перевес оказался на
стороне младшего: он стал бить брата ножом – во все части тела, в голову, куда
придется, не останавливаясь. Мать от ужаса закрыла лицо руками.
Когда брат испустил дух,
Леонид позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Прибыла
следственно-оперативная группа. В комнате полицейские обнаружили израненный
труп с зажатой в руке «розочкой». На полу в прихожей валялся окровавленный нож.
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть гражданина
Г.-старшего наступила в результате множественных колото-резаных и резаных
ранений головы, шеи, груди, рук, проникающих в плевральные полости, полость
перикарда, брюшную полость, с повреждением сердца, легких, печени и т.д.
Подробный перечень нанесенных повреждений занимает три страницы.
Леонида Г. заключили под
стражу и предъявили обвинение по статье 105 УК РФ: умышленное причинение
смерти. Он ничего не отрицал и полностью во всем сознался.
При судебно-химическом
исследовании в организме убитого был обнаружен этиловый спирт в концентрации,
соответствующей тяжелой степени алкогольной интоксикации у живых. Кроме того, в
крови погибшего нашли наркотическое вещество.
Комиссия экспертов в
рамках амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы у Леонида Г.
психических отклонений не обнаружила. В момент совершения преступления он не
находился в состоянии аффекта, а был просто пьян.
По окончании
предварительного следствия братоубийца предстал перед судом. В судебном
заседании он подтвердил свои признательные показания и заявил о раскаянии в
содеянном. Свои действия он объяснил тем, что вступился за мать, которую брат в
очередной раз избил на его глазах и угрожал убить осколком горлышка бутылки. По
словам подсудимого, от увиденной сцены у него возникло помутнение, в ярости он
схватил со стола на кухне нож и напал с ним на брата. И бил, бил – пока не
убил. Сколько нанес ударов и куда, сказать не может вследствие пережитого
душевного волнения. Брат над ними издевался, бил палкой, вовлек его в
преступную деятельность и употребление наркотиков. В общем, накипело…
Алкогольное опьянение, в
котором было совершено убийство, послужило отягчающим обстоятельством. Суд учел
и личность убитого, который выступил зачинщиком конфликта, и противоправность
его поведения, и явку с повинной самого подсудимого. Предыдущая судимость
гражданина Г. за кражу – по приговору мирового судьи – была получена за
совершение преступления небольшой тяжести и рецидива преступлений не образует.
Тем не менее, суд счел необходимым избрать в качестве наказания реальное
лишение свободы, так как данные о личности подсудимого и материалы уголовного
делал указывают на то, что иные виды уголовной ответственности своих целей не
достигнут и должного воздействия не возымеют.
Гатчинский городской суд
признал Леонида Г. виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ему
наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого
режима. Убийство есть убийство.
Помощник судьи Гатчинского
городского суда Александра Меньшикова