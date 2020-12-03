Льготникам компенсируют расходы на цифровую подпись

С помощью цифровой
подписи отдельные категории граждан могут получить целый ряд услуг на портале
госуслуг Ленинградской области gu.lenobl.ru полностью в электронном виде, без
посещения ведомств.
Например, семьи с детьми
могут оформить получение мер социальной поддержки и ряд социальных выплат
(региональный материнский капитал, ежемесячную выплату в связи с рождением
первого ребенка, выплату на школьную форму и принадлежности, на приобретение
жилого помещения многодетным семьям и др.).
Малоимущие могут
обратиться за социальной помощью. Чернобыльцы, ветераны и инвалиды могут
оформить компенсацию на приобретение топлива и газа, а также ежемесячную
компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Задача по предоставлению
приоритетных социально значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена
в нацпроекте «Цифровая экономика».
Обратиться за назначением
компенсации могут получатели мер социальной поддержки и граждане, которым за
последние 12 месяцев была предоставлена государственная социальная помощь.
Компенсации подлежат
фактические затраты на электронную подпись, приобретенную с 1 марта по 11
декабря 2020 года. А также расходы на услуги удостоверяющего центра, покупку
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сервисов и
продуктов для его использования.
Заявления принимаются до
15 декабря 2020 года.
Для получения компенсации
нужно предоставить в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» заявление о назначении компенсации; согласие
на обработку персональных данных;
паспорт РФ; платежные документы, подтверждающие расходы на приобретение
электронной подписи (договор и акт о предоставленной услуге, кассовый чек,
счет-фактура, товарный чек).
Получить консультацию
можно по телефону ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» – 8-800-350-06-05
(или телефонам филиалах, указанным на сайте https://cszn.info/), по электронной
почте evc_info@kszn.lenreg.ru. А также в социальных сетях: ВКонтакте
vk.com/cszn_lenobl или Instagram @cszn_lenobl.