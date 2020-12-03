Льготникам компенсируют расходы на цифровую подпись

С помощью цифровой подписи отдельные категории граждан могут получить целый ряд услуг на портале госуслуг Ленинградской области gu.lenobl.ru полностью в электронном виде, без посещения ведомств.

Например, семьи с детьми могут оформить получение мер социальной поддержки и ряд социальных выплат (региональный материнский капитал, ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, выплату на школьную форму и принадлежности, на приобретение жилого помещения многодетным семьям и др.).

Малоимущие могут обратиться за социальной помощью. Чернобыльцы, ветераны и инвалиды могут оформить компенсацию на приобретение топлива и газа, а также ежемесячную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Задача по предоставлению приоритетных социально значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в нацпроекте «Цифровая экономика».

Обратиться за назначением компенсации могут получатели мер социальной поддержки и граждане, которым за последние 12 месяцев была предоставлена государственная социальная помощь.

Компенсации подлежат фактические затраты на электронную подпись, приобретенную с 1 марта по 11 декабря 2020 года. А также расходы на услуги удостоверяющего центра, покупку квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сервисов и продуктов для его использования.

Заявления принимаются до 15 декабря 2020 года.

Для получения компенсации нужно предоставить в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» заявление о назначении компенсации; согласие на обработку персональных данных; паспорт РФ; платежные документы, подтверждающие расходы на приобретение электронной подписи (договор и акт о предоставленной услуге, кассовый чек, счет-фактура, товарный чек).

Получить консультацию можно по телефону ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» – 8-800-350-06-05 (или телефонам филиалах, указанным на сайте https://cszn.info/), по электронной почте evc_info@kszn.lenreg.ru. А также в социальных сетях: ВКонтакте vk.com/cszn_lenobl или Instagram @cszn_lenobl.