Льготникам компенсируют расходы на цифровую подпись

Льготникам компенсируют расходы на цифровую подпись

Жители Ленинградской области, получающие меры социальной поддержки, могут возместить затраты на приобретение электронной подписи. Прием заявлений на возмещение затрат на приобретение усиленной квалифицированной электронной подписи стартовал в Центрах социальной защиты населения Ленинградской области.

Рубрики : Общество     03 Dec 2020

С помощью цифровой подписи отдельные категории граждан могут получить целый ряд услуг на портале госуслуг Ленинградской области gu.lenobl.ru полностью в электронном виде, без посещения ведомств.

Например, семьи с детьми могут оформить получение мер социальной поддержки и ряд социальных выплат (региональный материнский капитал, ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, выплату на школьную форму и принадлежности, на приобретение жилого помещения многодетным семьям и др.).

Малоимущие могут обратиться за социальной помощью. Чернобыльцы, ветераны и инвалиды могут оформить компенсацию на приобретение топлива и газа, а также ежемесячную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Задача по предоставлению приоритетных социально значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в нацпроекте «Цифровая экономика».

Обратиться за назначением компенсации могут получатели мер социальной поддержки и граждане, которым за последние 12 месяцев была предоставлена государственная социальная помощь.

Компенсации подлежат фактические затраты на электронную подпись, приобретенную с 1 марта по 11 декабря 2020 года. А также расходы на услуги удостоверяющего центра, покупку квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сервисов и продуктов для его использования.

Заявления принимаются до 15 декабря 2020 года.

Для получения компенсации нужно предоставить в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»  заявление о назначении компенсации; согласие на обработку персональных данных;  паспорт РФ; платежные документы, подтверждающие расходы на приобретение электронной подписи (договор и акт о предоставленной услуге, кассовый чек, счет-фактура, товарный чек).

Получить консультацию можно по телефону ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» – 8-800-350-06-05 (или телефонам филиалах, указанным на сайте https://cszn.info/), по электронной почте evc_info@kszn.lenreg.ru. А также в социальных сетях: ВКонтакте vk.com/cszn_lenobl или Instagram @cszn_lenobl.

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