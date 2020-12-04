Доверяй, но проверяй

…26 июня в Вырицкий отдел
полиции поступило заявление от гражданина Г., у которого в течение двух дней
кто-то похитил деньги с дебетовой банковской карты. Тремя операциями было
списано 2000, 1000 и 400 рублей. Потерпевший рассказал, что он живет в Вырице,
в квартире на улице Кирова. У него есть телефон, к которому привязан мобильный
банк. На телефонный номер приходят уведомления о движении денежных средств.
23 июня около десяти
вечера он лег спать и положил свой телефон на тумбочку рядом с кроватью. На
следующий день он находился дома – телефон лежал на тумбочке. Днем его брала
сожительница внука его сожительницы. Дело в том, что у потерпевшего есть
сожительница, у которой есть внук. А у внука есть своя сожительница – и четверо
детей. Все они – сожители, сожительницы, дети, внуки и бабушки живут на одной
лестничной площадке. Молодые – внуку сожительницы Евгению К. 27 лет – часто
заходят в квартиру к бабушке без предупреждения и пользуются телефоном ее
сожителя – гражданина Г.
Поэтому, когда днем 24-го
июня сожительница внука взяла телефон, его владелец не придал этому никакого
значения. Это было в порядке вещей. А на следующий день он обнаружил, что с его
банковского счета тремя операциями переведены денежные средства на общую сумму
3400 рублей. Он сообщил об этом своей сожительнице и пошел в полицию.
Заявление приняли. По
факту кражи денег с банковского счета возбудили уголовное дело.
Сотрудники
правоохранительных органов запросили в банке выписку о движении денежных
средств. История операций показала, что с банковского счета гражданина Г.
действительно были осуществлены переводы. В частности, 23-го июня в половине
двенадцатого ночи – в размере 400 рублей, на некий номер телефона. 24 июня в
два часа дня списалась тысяча рублей – на другой номер телефона, а через два
часа в тот же день ушло еще две тысячи на банковскую карту Виктории Павловны Н.
Осмотрели телефон
потерпевшего и установили, что сообщений о проведенных операциях по переводу
денежных средств за 23 и 24 июня не сохранено.
Нашлась Виктория Павловна
Н., получившая две тысячи. Выяснилось, что Евгений К. – внук сожительницы
потерпевшего – с лета прошлого года занимал у нее деньги и не возвращал. В
общей сложности, задолжал 3400 рублей. 23 июня он ей позвонил и сообщил, что
переведет ей 400 рублей. На следующий день он перечислил ей еще 2000 в счет
погашения долга. При этом в извещении от банка было указано, что деньги пришли
от гражданина Г.
Осмотр мобильного
телефона и банковских данных показал, что действительно деньги переводились с
карты потерпевшего. Кто мог это сделать, кроме внука сожительницы, имевшего
беспрепятственный и бесконтрольный доступ к телефону?
Допрошенный в качестве
подозреваемого, Евгений К. признался. Поздно вечером 23-го июня и днем 24-го он
выходил с телефоном гражданина Г. на крыльцо дома и переводил с его банковского
счета деньги на общую сумму 3400 рублей.
Гражданину К. предъявили
обвинение в краже – тайном хищении чужого имущества, с банковского счета, и
взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении. По окончании
предварительного следствия дело было передано в суд.
В судебном заседании
Евгений К. свою вину признал полностью и согласился с обстоятельствами
совершения преступления. Суд счел его вину доказанной совокупностью доказательств
– помимо признательных показаний. При вынесении приговора суд учел
характеристику подсудимого, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих.
Гражданин К. не судим.
Официально не трудоустроен, имеет среднее специальное образование. На учетах не
состоит, по месту проживания органами полиции характеризуется
удовлетворительно. Добровольно в полном объеме возместил потерпевшему
материальный ущерб. Активно способствовал раскрытию и расследованию
преступления. А еще у 27-летнего Евгения К. – четверо малолетних детей.
С учетом личности
подсудимого, характера совершенного им преступления и всех обстоятельств суд
счел возможным не назначать гражданину К. дополнительные наказания в виде
штрафа и ограничения свободы.
19-го октября Гатчинский
городской суд признал Евгения К. виновным в совершении преступления,
предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, и назначил ему наказание
в виде лишения свободы сроком на один год. На основании статьи 73 УК РФ
назначенное наказание решено считать условным с испытательным сроком на год.
Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.
Время, прошедшее со дня провозглашения приговора, засчитывается.
На осужденного возложили
обязанность не менять места жительства без предварительного уведомления об этом
специализированного государственного органа и являться на регистрацию в
указанный орган в установленные сроки. «Вот тебе, бабушка, и юркни в дверь…»