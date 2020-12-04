Доверяй, но проверяй

…26 июня в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от гражданина Г., у которого в течение двух дней кто-то похитил деньги с дебетовой банковской карты. Тремя операциями было списано 2000, 1000 и 400 рублей. Потерпевший рассказал, что он живет в Вырице, в квартире на улице Кирова. У него есть телефон, к которому привязан мобильный банк. На телефонный номер приходят уведомления о движении денежных средств.

23 июня около десяти вечера он лег спать и положил свой телефон на тумбочку рядом с кроватью. На следующий день он находился дома – телефон лежал на тумбочке. Днем его брала сожительница внука его сожительницы. Дело в том, что у потерпевшего есть сожительница, у которой есть внук. А у внука есть своя сожительница – и четверо детей. Все они – сожители, сожительницы, дети, внуки и бабушки живут на одной лестничной площадке. Молодые – внуку сожительницы Евгению К. 27 лет – часто заходят в квартиру к бабушке без предупреждения и пользуются телефоном ее сожителя – гражданина Г.

Поэтому, когда днем 24-го июня сожительница внука взяла телефон, его владелец не придал этому никакого значения. Это было в порядке вещей. А на следующий день он обнаружил, что с его банковского счета тремя операциями переведены денежные средства на общую сумму 3400 рублей. Он сообщил об этом своей сожительнице и пошел в полицию.

Заявление приняли. По факту кражи денег с банковского счета возбудили уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов запросили в банке выписку о движении денежных средств. История операций показала, что с банковского счета гражданина Г. действительно были осуществлены переводы. В частности, 23-го июня в половине двенадцатого ночи – в размере 400 рублей, на некий номер телефона. 24 июня в два часа дня списалась тысяча рублей – на другой номер телефона, а через два часа в тот же день ушло еще две тысячи на банковскую карту Виктории Павловны Н.

Осмотрели телефон потерпевшего и установили, что сообщений о проведенных операциях по переводу денежных средств за 23 и 24 июня не сохранено.

Нашлась Виктория Павловна Н., получившая две тысячи. Выяснилось, что Евгений К. – внук сожительницы потерпевшего – с лета прошлого года занимал у нее деньги и не возвращал. В общей сложности, задолжал 3400 рублей. 23 июня он ей позвонил и сообщил, что переведет ей 400 рублей. На следующий день он перечислил ей еще 2000 в счет погашения долга. При этом в извещении от банка было указано, что деньги пришли от гражданина Г.

Осмотр мобильного телефона и банковских данных показал, что действительно деньги переводились с карты потерпевшего. Кто мог это сделать, кроме внука сожительницы, имевшего беспрепятственный и бесконтрольный доступ к телефону?

Допрошенный в качестве подозреваемого, Евгений К. признался. Поздно вечером 23-го июня и днем 24-го он выходил с телефоном гражданина Г. на крыльцо дома и переводил с его банковского счета деньги на общую сумму 3400 рублей.

Гражданину К. предъявили обвинение в краже – тайном хищении чужого имущества, с банковского счета, и взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении. По окончании предварительного следствия дело было передано в суд.

В судебном заседании Евгений К. свою вину признал полностью и согласился с обстоятельствами совершения преступления. Суд счел его вину доказанной совокупностью доказательств – помимо признательных показаний. При вынесении приговора суд учел характеристику подсудимого, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих.

Гражданин К. не судим. Официально не трудоустроен, имеет среднее специальное образование. На учетах не состоит, по месту проживания органами полиции характеризуется удовлетворительно. Добровольно в полном объеме возместил потерпевшему материальный ущерб. Активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. А еще у 27-летнего Евгения К. – четверо малолетних детей.

С учетом личности подсудимого, характера совершенного им преступления и всех обстоятельств суд счел возможным не назначать гражданину К. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

19-го октября Гатчинский городской суд признал Евгения К. виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание решено считать условным с испытательным сроком на год. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. Время, прошедшее со дня провозглашения приговора, засчитывается.

На осужденного возложили обязанность не менять места жительства без предварительного уведомления об этом специализированного государственного органа и являться на регистрацию в указанный орган в установленные сроки. «Вот тебе, бабушка, и юркни в дверь…»



