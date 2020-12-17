В школах региона появятся блюда для аллергиков

Меню для детей,
нуждающихся в специализированном питании, будет разработано комитетом общего и
профессионального образования совместно с медиками и внедрено в школах в 2021
году.
Кроме того, в течение
года комитет разработает региональный стандарт обеспечения горячим питанием
учеников 1-4 классов и проведет мониторинг соответствия школьных пищеблоков и
столовых. Также комитет разработает конкурсную документацию, в том числе
типовой контракт на оказание услуги.
Штаб также принял решение
о ежедневном внутришкольном контроле за качеством готовых блюд и за
соответствием с согласованным меню. Решено обеспечить контроль с родительской
стороны за питанием обучающихся и проводить просветительскую работу с учениками
и родителями о важности здорового питания.