В школах региона появятся блюда для аллергиков

Меню для детей, нуждающихся в специализированном питании, будет разработано комитетом общего и профессионального образования совместно с медиками и внедрено в школах в 2021 году.

Кроме того, в течение года комитет разработает региональный стандарт обеспечения горячим питанием учеников 1-4 классов и проведет мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых. Также комитет разработает конкурсную документацию, в том числе типовой контракт на оказание услуги.

Штаб также принял решение о ежедневном внутришкольном контроле за качеством готовых блюд и за соответствием с согласованным меню. Решено обеспечить контроль с родительской стороны за питанием обучающихся и проводить просветительскую работу с учениками и родителями о важности здорового питания.