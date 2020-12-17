В школах региона появятся блюда для аллергиков

В школах региона появятся блюда для аллергиков

Соответствующее решение было принято оперштабом по вопросам организации горячего питания в образовательных организациях Ленинградской области.

Рубрики : Общество     17 Dec 2020

Меню для детей, нуждающихся в специализированном питании, будет разработано комитетом общего и профессионального образования совместно с медиками и внедрено в школах в 2021 году.

Кроме того, в течение года комитет разработает региональный стандарт обеспечения горячим питанием учеников 1-4 классов и проведет мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых. Также комитет разработает конкурсную документацию, в том числе типовой контракт на оказание услуги. 

Штаб также принял решение о ежедневном внутришкольном контроле за качеством готовых блюд и за соответствием с согласованным меню. Решено обеспечить контроль с родительской стороны за питанием обучающихся и проводить просветительскую работу с учениками и родителями о важности здорового питания.

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