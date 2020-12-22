Сердобольный вор

В ночь на 20-е декабря в
гатчинскую полицию обратился 35-летний житель Гатчины. Поздно вечером он
возвращался домой и на улице Радищева почувствовал себя плохо. В этот момент какой-то
мужчина предложил проводить его до дома. Когда они дошли уже до дверей квартиры
на Урицкого, молодой человек потерял сознание. Очнулся через час в собственном
подъезде и обнаружил пропажу куртки «Адидас» за 11 тысяч рублей, в кармане
которой были деньги, банковская карта и смартфон. Пропала также кепка
стоимостью 500 рублей. Общий ущерб составил 28 тысяч рублей. По факту кражи
возбуждено уголовное дело.
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