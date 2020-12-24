В области увеличится минимальная зарплата

«Мной был предложен закон о социальных гарантиях, где один из пунктов — размер минимальной заработной платы должен быть выше на 15%, чем в среднем по стране. В этот раз мы впервые приняли решение в течение года поэтапно повышать минимальную заработную плату в Ленинградской области, и в итоге она вырастет на 11,3%. Но это соглашение не только о размере заработной платы, но и о социальном партнерстве, о совместных решениях и задачах в экономической политике, трудовых отношений. Мы все эти годы друг друга не подводили, и будем выполнять все пункты соглашения в интересах жителей области, тех, кто трудится на ленинградской земле», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Размер минимальной заработной платы в Ленинградской области в 2021 году будет повышаться поэтапно. С 1 апреля 2021 года она составит 13000 рублей, с 1 сентября 2021 года — 13315 рублей, с 1 декабря 2021 года — 14250 рублей. В 2020 году размер минимальной заработной платы в регионе составлял 12800 рублей. Соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области заключается с 2008 года.

Также подписаны обязательства сторон на 2021 год к Ленинградскому областному трехстороннему соглашению о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2019-2021 годы. Эти документы социального партнерства подготовлены в рамках работы Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Договоренности по обязательствам, принятым сторонами на 2020 год, выполнены. Среднемесячная заработная плата в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 2,3% и составила 47431 рубль.