46 героев пополнили ряды Команды 47

В Доме культуры 46 выпускников, в числе которых жители разных районов Ленобласти и двое участников программы регионального кадрового резерва Ненецкого автономного округа «Сэр Варк. Белый медведь», получали поздравления, дипломы и сертификаты.

Церемония открылась видеообращением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко к выпускникам первого потока программы:

- За этими дипломами – непростой путь: служба, фронт, возвращение домой, решение снова включиться в работу и быть полезными здесь. Вы уже доказали главное: умение держаться в трудных обстоятельствах и принимать решения, отвечать за товарищей. Это те качества, которые нужны и в боевых условиях, и в мирной жизни. Отдельно хочу сказать спасибо за доверие: вы поверили в регион, в эту программу и в нашу идею. Быть первыми в потоке – непросто, многое приходится проходить впервые. Спасибо, что мы прошли этот путь вместе!

Программа «Герои Команды 47», стартовавшая в 2025 году, разработана по поручению губернатора Александра Дрозденко и направлена на отбор и подготовку высококвалифицированных специалистов из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в гражданскую сферу Ленинградской области. Основная цель обучения – формирование и развитие профессиональных компетенций для эффективной управленческой деятельности в органах государственной власти, местного самоуправления, бюджетных организациях регионального и муниципального уровней. Образовательная программа охватывала широкий спектр вопросов, её участники прошли путь от стратегического планирования до антикризисного управления, от финансовой грамотности до эффективных коммуникаций с жителями, от правовых основ до навыков настоящего лидерства – и многие другие ключевые модули современной управленческой школы.

На торжественной церемонии в Гатчинском ДК дипломы и сертификаты выпускникам вручали первый вице-губернатор Ленинградской области – руководитель администрации губернатора и правительства Ленинградской области Алла Астратова и Николай Емельянов – исполняющий обязанности ректора Гатчинского государственного университета, на базе которого проходило обучение героев.

Выпускные квалификационные работы участников были оценены на «хорошо» и «отлично». Тематика проектов охватывала важные для региона направления: социально‑экономическое развитие сельских территорий, поддержку малого и среднего бизнеса, вопросы жилищно‑коммунального хозяйства, развитие спорта и патриотическое воспитание.

Николай Емельянов отметил, что коллектив вуза гордится возможностью участвовать в таком значимом проекте: «Выпускники достойно представили и защитили свои проекты. Убежден, что они внесут весомый вклад в развитие Ленинградской области».

Гатчинские выпускники

В числе дипломированных выпускников первого потока по направлению «Эффективный руководитель государственного и муниципального управления» – четверо гатчинцев: Сергей Голушко, Вячеслав Гумеров, Тимур Паламарчук и Игорь Петрушенко. Они успешно защитили дипломы и уже применяют полученные знания в своей работе на ниве патриотического воспитания и на государственной службе.

Дипломная работа Сергея Голушко включала предложения по улучшению мер поддержки малого и среднего бизнеса в Ленинградской области. По мнению выпускника, обучение было эффективным, с наставничеством от председателя комитета по малому и среднему бизнесу Светланы Нерушай.

«Нас очень сильно погрузили и в муниципальное, и в государственное управление. В программе было все, включая ораторское искусство, – отметил Сергей Голушко. – Наши ребята трудоустраиваются, и мы становимся не просто друзьями, но еще и коллегами».

Сергей Владимирович работает в подведомственном комитету малого и среднего бизнеса управлении начальником отдела закупок, и полученные знания помогают ему в работе. За плечами у выпускника – богатый руководящий опыт: до военной службы он был директором по продажам в крупном химическом холдинге, руководил предприятиями.

Игорь Петрушенко защитил аттестационную работу на тему «Совершенствование комплекса мер по патриотическому воспитанию молодежи Гатчинского муниципального округа на основе взаимодействия с представительством ЛРОО «Ассоциация ветеранов специальной военной операции», которую он возглавляет.

«Сначала провел практику, потом на основе этого создал целую программу», – сказал Игорь Анатольевич.

Тимур Паламарчук работает педагогом-психологом и преподавателем ОБЖ в Гатчинской школе № 9 и там же руководит военно-патриотическим клубом «Флагман 9», который состоит из множества кружков и секций дополнительного образования и был признан губернатором самым результативным клубом в Ленобласти. Тема выпускной квалификационной работы Тимура Олеговича касалась развития и улучшения молодёжной политики в Гатчинском округе.

Выпускник высоко оценил уровень подготовки по программе «Герои Команды 47»: «У нас было действительно серьезное обучение, которое расширило мой профессиональный диапазон. Будем развиваться дальше, помогать другим школам».

Дипломная работа Вячеслава Гумерова была посвящена воспитанию молодежи на примере деятельности Общественной палаты. Патриотической работой он занялся еще до СВО, будучи ветераном отряда ОМОН «Балтика» ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Программа, которую мы изучили, позволила масштабировать все наработки и применить полученные знания уже на уровне субъекта – Ленинградской области. Нам преподавали очень глубоко и подробно, педагогический состав был самый высокий. Никаких скидок на наш возраст, на наше положение, знания не делалось. С нас спрашивали, как с молодых студентов, и стружку снимали по полной программе, чему мы и благодарны, – поделился Вячеслав Гарифович.

Спасибо наставникам

Вячеслав Гумеров выступил с ответным благодарственным словом в адрес губернатора и правительства Ленинградской области, а также Гатчинского университета от лица всех выпускников:

- Это было полное погружение в учебный процесс. Было непросто, особенно людям, которые учились давно. Низкий поклон всем преподавателям. И, конечно, немаловажную роль сыграли наши наставники, которые дополнили обучение, провели очень большую работу и погрузили нас в тот мир, в котором нам предстоит дальше работать.

Также на церемонии вручения дипломов губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко передали в благодарность памятную медаль и знамя от лица командования 177 отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии Республики Дагестан.

На данный момент более 65 % участников первого потока программы уже трудоустроены либо находятся на этапе оформления или согласования должностей.

Планируется, что выпускники выступят в роли экспертов для нового потока программы: на церемонии было объявлено о старте второго обучающего потока программы «Герои команды 47» по направлению «Педагогика дополнительного образования патриотической направленности».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поприветствовал в своем видеообращении участников второго потока федеральной программы «Время героев»: «Мы бы хотели, чтобы вы стали для ребят настоящим примером и хорошими наставниками».

Екатерина Дзюба