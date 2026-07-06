Звучали слова благодарности в адрес героев, которые исполняли свой воинский долг в горячих точках по всему миру, а также на передовой борьбы за внутреннюю безопасность страны, самоотверженно отстаивая мир, порядок и суверенитет нашей державы.

В церемонии возложения цветов приняли участие герои со всей Ленинградской области – ветераны специальной военной операции и других локальных конфликтов, представители «Боевого братства» и участники программы «Герои команды 47», почетные гости, а также кадеты, юнармейцы, жители Гатчинского округа.

В знак глубокого уважения и вечной памяти о павших сынах российского воинства была объявлена минута молчания.

После церемонии в Гатчине стартовал автопробег «Вера и верность», организованный Ленинградским отделением организации «Боевое братство». Колонна из полусотни автомобилей отправилась по памятным местам региона. Общая дистанция составила около 200 км. В Тосно участники пробега возложили цветы к мемориалу «Вера и верность», в Кудрово – к памятнику героям СВО в парке Оккервиль. Конечной точкой маршрута стала Юбилейная площадь во Всеволожске, где состоялся фестиваль военно-патриотической песни.

Это уже шестой автопробег в честь Дня ветеранов боевых действий. Ежегодно в нем участвуют не только сами герои, но и все неравнодушные жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

- Такие автопробеги – это дань памяти и связующий мост, соединяющий ветеранов всех войн, – сказал руководитель Ленинградского отделения организации «Боевое братство» Василий Бугров. – Мы не делим друг друга по категориям – кто прошел какую войну: Афганистан, Чечню, Таджикистан, Приднестровье, Сирию или СВО, мы все – ветераны, которые прошли локальные конфликты, и все мы – боевое братство».

Екатерина Дзюба