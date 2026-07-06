В Ленобласти проверили работу общественного транспорта и такси

Проверки проводили сотрудники комитета по транспорту Ленинградской области совместно с ГКУ ЛО «Леноблтранс», Ространснадзором и ГИБДД.

Среди основных нарушений в работе такси: отсутствие лицензии, оранжевого фонаря, а также проведения предрейсовых медосмотров водителей и контроля технического состояния автомобилей.

Специалисты ГКУ ЛО «Леноблтранс» провели выборочные проверки соблюдения расписания и наличия маршрутных указателей. На маршрутах № 431, 478, К-100, К-18 — нарушений не выявлено.

На маршрутах № 565 и 579 в Кировском районе также подтверждено соблюдение утверждённого графика движения.

Нарушение зафиксировали на маршруте № 533 «Янино-1 — станция метро «Ладожская»: перевозчик не обеспечил соблюдение утверждённой схемы расстановки автобусов у станции метро, из-за чего посадка пассажиров осуществлялась вне установленного места. По данному факту в адрес перевозчика составлен и направлен акт.

Мониторинг соблюдения требований к пассажирским перевозкам в Ленинградской области продолжается.