В Ленобласти проверили работу общественного транспорта и такси
145 автобусов и такси проверили в Ленинградской области за месяц. По итогам рейдов выявлено 13 нарушений. Контрольные мероприятия прошли во Всеволожском, Ломоносовском, Кировском районах и в Гатчинском округе.
Проверки проводили сотрудники комитета по транспорту Ленинградской области совместно с ГКУ ЛО «Леноблтранс», Ространснадзором и ГИБДД.
Среди основных нарушений в работе такси: отсутствие лицензии, оранжевого фонаря, а также проведения предрейсовых медосмотров водителей и контроля технического состояния автомобилей.
Специалисты ГКУ ЛО «Леноблтранс» провели выборочные проверки соблюдения расписания и наличия маршрутных указателей. На маршрутах № 431, 478, К-100, К-18 — нарушений не выявлено.
На маршрутах № 565 и 579 в Кировском районе также подтверждено соблюдение утверждённого графика движения.
Нарушение зафиксировали на маршруте № 533 «Янино-1 — станция метро «Ладожская»: перевозчик не обеспечил соблюдение утверждённой схемы расстановки автобусов у станции метро, из-за чего посадка пассажиров осуществлялась вне установленного места. По данному факту в адрес перевозчика составлен и направлен акт.
Мониторинг соблюдения требований к пассажирским перевозкам в Ленинградской области продолжается.