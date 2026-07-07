«Братья, я не сдаюсь!»

В холле гостей встречали выставка и фотозона от общественных организаций — ВПК «Гранит», АНО «Кольчуга», Русской Общины, поискового отряда «Искра» и Ассоциации ветеранов СВО.

Важной частью вечера стала церемония награждения. Руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим наградил Почетными грамотами Союза городов воинской славы участников и ветеранов СВО - Геннадия Сухоту, Геннадия Рудакова, Михаила Геращенко, Сергея Лущилина, Алексея Анисимова, Павла Градовского, Вячеслава Сыщикова, Сергея Носова и Игоря Петрушенко.

На сцене выступили фронтовые артисты и участники СВО, а также специальные гости – Юлиана Ян и Афина. Звучали песни о Родине, семье, долге и чести.