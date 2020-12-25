Директор Гатчинского музея-заповедника Василий Панкратов: «Нельзя терять живую музейную реальность»

- Время действительно непростое, но мы достаточно много сделали, чтобы справиться с окружающими нас сложностями. У нас нет ощущения, что мы застопорились: музей продолжает работать, посетители есть, по итогам года мы можем привести неплохие цифры, и я оптимистично смотрю в будущее, – так прокомментировал Василий Панкратов период коронавирусных ограничений. – У нас есть своя специфика: музей подчиняется Комитету по культуре Петербурга, но находится на территории области. Поэтому мы должны соблюдать как требования петербургской администрации, так и правительства Ленобласти. Это двойное подчинение позволило нам работать по-иному: когда в Петербурге были более жесткие ограничения из-за пандемии, мы с разрешения руководства работали более свободно, чем петербургские музеи.

При этом посещаемость в июле и августе была неплохая – за счет одиночных посетителей и несмотря на отсутствие туристических групп. По словам Василия Юрьевича, это говорит о том, что люди соскучились по музеям и воспользовались предоставленной возможностью. Сейчас наблюдается тенденция к уменьшению посетителей. У Гатчинского дворца-музея, как и у всех остальных, главная сезонная посещаемость – летом. Тем не менее, порядка 50-60% обычного числа посетителей набралось – это нормально, учитывая, что музей долго был закрыт и не может работать с турфирмами.

В ходе пресс-конференции упомянули знаменитые летние праздники в Гатчинском парке: Ночь музыки, Ночь света – все перенеслось на будущий год?

- К сожалению, эти мероприятия, привлекающие массу народа, из-за пандемии не состоялись. Мы рассчитывали на «Новогоднюю кутерьму», но и ее как таковой не будет. Хотя елка на плацу стоит. Да, я надеюсь, что на будущий год все вернется на круги своя. Зато мы делаем террасу-пристань, которая всегда играла важную роль «задника сцены» во время Ночи музыки. Сейчас она в лесах, частично разобрана, но получается, что ремонтные работы пришлись на перерыв в наших ночных парковых концертах, – заметил Василий Панкратов.

Во дворце полным ходом идет научно-реставрационная работа. По словам директора, музею есть чем гордиться.

- Терраса-пристань – наша давнишняя мечта. Много лет назад мы занялись проектированием ее реставрации, но «Водоканал» Гатчины не согласовывал работы – все боялся, что мы можем загрязнить городскую воду. В этом году мы наконец получили разрешение, и процесс идет. Такими темпами года через два мы эту красоту восстановим, – надеется Василий Юрьевич. – Но самая главная наша работа – это, конечно, фасады дворца. Мы еще в позапрошлом году всерьез занялись фасадами. И если фасад центрального корпуса после войны все-таки реставрировался, то кухонное каре никогда не было в ремонте. Это большое дело. Сейчас фасад кухонного каре практически закончен. На следующий год собираемся переходить во двор. Идут реставрационные работы внутри Арсенального каре, делаем практически весь третий этаж – это Китайская галерея.

По поводу мультимедийных форм работы и новых технологий директор ГМЗ «Гатчина» заметил, что увлекаться этим не стоит даже в условиях пандемии.

- Я – за развитие музейных технологий. Но чрезмерный уход в эту сторону опасен: поход в музей – это поход для общения с реальным интерьером. Нельзя терять живую музейную реальность – это главное, что есть в музее. Да, у нас хороший сайт, но мы должны вернуть человека к реальной красоте, а не к красоте на картинке.

Парк на зиму не закроют

Журналисты интересовались, каким будет регламент посещения парка этой зимой – не закроется ли?

- Мы в этом году провели эксперимент: целый месяц пускали людей в парк по бесплатным билетам. На входе контролеры выдавали билет каждому входящему в парк. По количеству розданных билетов мы поняли: даже при самой большой посещаемости более 15 тысяч человек внутри парка не соберется. А это как раз та планка, которая по всем нормативам разрешена. Поэтому у нас нет оснований закрывать парк: опасного, с эпидемической точки зрения, количества народа не соберется. А обработку скамеек садово-парковая служба регулярно проводит, – заверил Василий Панкратов.

Гатчинский дворец будет работать в каникулы

Всех интересовало, будет ли музей работать в новогодние праздники. Может, Комитет и его закроет, как музеи Северной столицы?

- Гатчинский дворец как музей городской подпадает под общий запрет. Но, с другой стороны, ситуация в области гораздо лучше, и петербуржцы – это еще не все наши посетители: Гатчинский дворец посещает много жителей области и других регионов (российские туристы – это достаточно большая категория наших посетителей). А по законам Ленобласти музеи не должны закрываться, – сказал Василий Панкратов. – Мы будем работать.

Гатчинский дворец 30 декабря и со 2 по 10 января можно посетить только в составе организованных экскурсий при условии неукоснительного соблюдения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В новогодние каникулы будут проводиться экскурсии «Маскарад в Гатчинском дворце», «Личные комнаты Романовых», «В традициях Рождества», «Аудиенция у императора Павла», билеты на которые можно приобрети не менее чем за сутки и только на сайте музея-заповедника.

Приоратский дворец 30 декабря работает только по предварительной записи, а со 2 по 10 января – только в составе организованной экскурсии «Замок мечты», билеты на которую можно приобрести не менее чем за сутки и только на сайте музея-заповедника.

Для граждан льготных категорий, указанных на сайте музея-заповедника, доступны бесплатные вечерние сеансы в парадных залах Гатчинского дворца – только по предварительной записи по телефону +7-813-719-34-92. Льгот на посещение личных комнат семьи Романовых и Приоратского дворца 30 декабря и со 2 по 10 января нет. 31 декабря 2020 года и 11-12 января 2021 года – выходные дни. С 13 января 2021 года музей-заповедник «Гатчина» работает в обычном режиме.

Как навести мосты, когда разрушены устои?

Василий Панкратов ответил на вопрос «Гатчинской правды»: есть ли в планах ГМЗ реставрация мостов в парке, чтобы восстановить существовавший когда-то маршрут вокруг озера?

- Есть не только планы – есть проекты, – ответил Василий Юрьевич. – Гатчинские мосты уникальны. Кроме того, в Гатчине был целый ряд паромных переправ – по озерам ходили паромы на ручной тяге. Существует научный проект воссоздания этих паромов, но мы никак не можем приступить: мосты важнее. А с мостами проблема: они стоят на устоях, а устои, когда они разрушены, надо согласовывать в Главгосэкспертизе. Например, большой каменный мост: давным-давно сделан проект, и деньги несколько раз выделялись – мы не можем начать. А этот мост очень важен – он замыкает перспективу озера, если смотреть с одного края на другой через павильон Венеры. Нам не дают разрешение. И остальные мосты стоят из-за этого. Восстановлены только небольшие ажурные. Еще на очереди 10 мостов в Зверинце – их надо воссоздавать.

2021 - год Павла I

Василий Юрьевич рассказал, что уходящий год был годом Александра III – в марте исполнилось 175 лет со дня его рождения. А следующий год будет в Гатчине годом Павла I, потому как прошло 220 лет с ночи его убийства. Во дворце планируются выставки, будут спроектированы личные комнаты Павла. Кроме того, у директора большие планы по поводу Приоратского дворца, где живет дух рыцарства, и этот дух должен быть воплощен в экспозиции и музейных программах. «Мы это сделаем, и Приорат будет одним из самых посещаемых мест», – заявил Василий Панкратов.

А в этом году проклятый ковид испортил юбилей императора:

- Этот год должен был стать годом установки памятника Александру III – во дворе Арсенального каре. Это была замечательная идея, поддержанная на самом высоком уровне. Провели международный конкурс, отлили скульптуру в бронзе. Но, к сожалению, скульптура стоит укутанная: она уже здесь, подарена дворцу, и постамент готов. Но мы ждем того момента, когда можно будет широко, с помпой ее открыть. Не хочется делать это в «ковидном» стиле, – признался Василий Юрьевич.

Отложена и колоссальная выставка, которую дворец-музей собирался посвятить этому событию: «Александр III и Чайковский». По словам Василия Панкратова, царя и композитора связывала своего рода дружба, и, возможно, первое признание Петр Ильич получил, благодаря Александру. Выставка планировалась сборная, из всех музеев. Теперь эти события перенесены на следующий год. Если удастся справиться с пандемией, памятник будет открыт 10-го марта – в день рождения императора.



