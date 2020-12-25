Директор Гатчинского музея-заповедника Василий Панкратов: «Нельзя терять живую музейную реальность»

- Время действительно
непростое, но мы достаточно много сделали, чтобы справиться с окружающими нас
сложностями. У нас нет ощущения, что мы застопорились: музей продолжает
работать, посетители есть, по итогам года мы можем привести неплохие цифры, и я
оптимистично смотрю в будущее, – так прокомментировал Василий Панкратов период
коронавирусных ограничений. – У нас есть своя специфика: музей подчиняется
Комитету по культуре Петербурга, но находится на территории области. Поэтому мы
должны соблюдать как требования петербургской администрации, так и
правительства Ленобласти. Это двойное подчинение позволило нам работать
по-иному: когда в Петербурге были более жесткие ограничения из-за пандемии, мы
с разрешения руководства работали более свободно, чем петербургские музеи.
При этом посещаемость в
июле и августе была неплохая – за счет одиночных посетителей и несмотря на
отсутствие туристических групп. По словам Василия Юрьевича, это говорит о том,
что люди соскучились по музеям и воспользовались предоставленной возможностью.
Сейчас наблюдается тенденция к уменьшению посетителей. У Гатчинского
дворца-музея, как и у всех остальных, главная сезонная посещаемость – летом.
Тем не менее, порядка 50-60% обычного числа посетителей набралось – это
нормально, учитывая, что музей долго был закрыт и не может работать с
турфирмами.
В ходе пресс-конференции
упомянули знаменитые летние праздники в Гатчинском парке: Ночь музыки, Ночь
света – все перенеслось на будущий год?
- К сожалению, эти
мероприятия, привлекающие массу народа, из-за пандемии не состоялись. Мы
рассчитывали на «Новогоднюю кутерьму», но и ее как таковой не будет. Хотя елка
на плацу стоит. Да, я надеюсь, что на будущий год все вернется на круги своя.
Зато мы делаем террасу-пристань, которая всегда играла важную роль «задника
сцены» во время Ночи музыки. Сейчас она в лесах, частично разобрана, но
получается, что ремонтные работы пришлись на перерыв в наших ночных парковых
концертах, – заметил Василий Панкратов.
Во дворце полным ходом
идет научно-реставрационная работа. По словам директора, музею есть чем
гордиться.
- Терраса-пристань – наша
давнишняя мечта. Много лет назад мы занялись проектированием ее реставрации, но
«Водоканал» Гатчины не согласовывал работы – все боялся, что мы можем
загрязнить городскую воду. В этом году мы наконец получили разрешение, и
процесс идет. Такими темпами года через два мы эту красоту восстановим, –
надеется Василий Юрьевич. – Но самая главная наша работа – это, конечно, фасады
дворца. Мы еще в позапрошлом году всерьез занялись фасадами. И если фасад
центрального корпуса после войны все-таки реставрировался, то кухонное каре
никогда не было в ремонте. Это большое дело. Сейчас фасад кухонного каре
практически закончен. На следующий год собираемся переходить во двор. Идут
реставрационные работы внутри Арсенального каре, делаем практически весь третий
этаж – это Китайская галерея.
По поводу мультимедийных
форм работы и новых технологий директор ГМЗ «Гатчина» заметил, что увлекаться
этим не стоит даже в условиях пандемии.
- Я – за развитие
музейных технологий. Но чрезмерный уход в эту сторону опасен: поход в музей –
это поход для общения с реальным интерьером. Нельзя терять живую музейную
реальность – это главное, что есть в музее. Да, у нас хороший сайт, но мы
должны вернуть человека к реальной красоте, а не к красоте на картинке.
Парк на зиму не закроют
Журналисты
интересовались, каким будет регламент посещения парка этой зимой – не закроется
ли?
- Мы в этом году провели
эксперимент: целый месяц пускали людей в парк по бесплатным билетам. На входе
контролеры выдавали билет каждому входящему в парк. По количеству розданных
билетов мы поняли: даже при самой большой посещаемости более 15 тысяч человек
внутри парка не соберется. А это как раз та планка, которая по всем нормативам
разрешена. Поэтому у нас нет оснований закрывать парк: опасного, с эпидемической
точки зрения, количества народа не соберется. А обработку скамеек
садово-парковая служба регулярно проводит, – заверил Василий Панкратов.
Гатчинский дворец будет
работать в каникулы
Всех интересовало, будет
ли музей работать в новогодние праздники. Может, Комитет и его закроет, как
музеи Северной столицы?
- Гатчинский дворец как
музей городской подпадает под общий запрет. Но, с другой стороны, ситуация в
области гораздо лучше, и петербуржцы – это еще не все наши посетители:
Гатчинский дворец посещает много жителей области и других регионов (российские
туристы – это достаточно большая категория наших посетителей). А по законам
Ленобласти музеи не должны закрываться, – сказал Василий Панкратов. – Мы будем
работать.
Гатчинский дворец 30
декабря и со 2 по 10 января можно посетить только в составе организованных
экскурсий при условии неукоснительного соблюдения мер по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции.
В новогодние каникулы
будут проводиться экскурсии «Маскарад в Гатчинском дворце», «Личные комнаты
Романовых», «В традициях Рождества», «Аудиенция у императора Павла», билеты на
которые можно приобрети не менее чем за сутки и только на сайте
музея-заповедника.
Приоратский дворец 30 декабря работает только
по предварительной записи, а со 2 по 10 января – только в составе
организованной экскурсии «Замок мечты», билеты на которую можно приобрести не
менее чем за сутки и только на сайте музея-заповедника.
Для граждан льготных категорий, указанных на
сайте музея-заповедника, доступны бесплатные вечерние сеансы в парадных залах
Гатчинского дворца – только по предварительной записи по телефону
+7-813-719-34-92. Льгот на посещение личных комнат семьи Романовых и
Приоратского дворца 30 декабря и со 2 по 10 января нет. 31 декабря 2020 года и
11-12 января 2021 года – выходные дни. С 13 января 2021 года музей-заповедник
«Гатчина» работает в обычном режиме.
Как навести мосты, когда разрушены устои?
Василий Панкратов ответил
на вопрос «Гатчинской правды»: есть ли в планах ГМЗ реставрация мостов в парке,
чтобы восстановить существовавший когда-то маршрут вокруг озера?
- Есть не только планы –
есть проекты, – ответил Василий Юрьевич. – Гатчинские мосты уникальны. Кроме
того, в Гатчине был целый ряд паромных переправ – по озерам ходили паромы на
ручной тяге. Существует научный проект воссоздания этих паромов, но мы никак не
можем приступить: мосты важнее. А с мостами проблема: они стоят на устоях, а
устои, когда они разрушены, надо согласовывать в Главгосэкспертизе. Например,
большой каменный мост: давным-давно сделан проект, и деньги несколько раз
выделялись – мы не можем начать. А этот мост очень важен – он замыкает
перспективу озера, если смотреть с одного края на другой через павильон Венеры.
Нам не дают разрешение. И остальные мосты стоят из-за этого. Восстановлены
только небольшие ажурные. Еще на очереди 10 мостов в Зверинце – их надо
воссоздавать.
2021 - год Павла I
Василий Юрьевич
рассказал, что уходящий год был годом Александра III – в марте исполнилось 175
лет со дня его рождения. А следующий год будет в Гатчине годом Павла I, потому
как прошло 220 лет с ночи его убийства.
Во дворце планируются выставки, будут спроектированы личные комнаты Павла.
Кроме того, у директора большие планы по поводу Приоратского дворца, где живет
дух рыцарства, и этот дух должен быть воплощен в экспозиции и музейных
программах. «Мы это сделаем, и Приорат будет одним из самых посещаемых мест», –
заявил Василий Панкратов.
А в этом году проклятый
ковид испортил юбилей императора:
- Этот год должен был
стать годом установки памятника Александру III – во дворе Арсенального каре.
Это была замечательная идея, поддержанная на самом высоком уровне. Провели
международный конкурс, отлили скульптуру в бронзе. Но, к сожалению, скульптура
стоит укутанная: она уже здесь, подарена дворцу, и постамент готов. Но мы ждем
того момента, когда можно будет широко, с помпой ее открыть. Не хочется делать
это в «ковидном» стиле, – признался Василий Юрьевич.
Отложена и колоссальная
выставка, которую дворец-музей собирался посвятить этому событию: «Александр
III и Чайковский». По словам Василия Панкратова, царя и композитора связывала
своего рода дружба, и, возможно, первое признание Петр Ильич получил, благодаря
Александру. Выставка планировалась сборная, из всех музеев. Теперь эти события
перенесены на следующий год. Если удастся справиться с пандемией, памятник
будет открыт 10-го марта – в день рождения императора.