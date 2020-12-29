От Ленинградской области — с любовью

Медицинские работники, которые трудятся на переднем крае борьбы с COVID-19, получают подарки от администрации региона. В них собрана лучшая продукция, которая производится на территории Ленинградской области.

В подарочные боксы входят пряники, варенье, мед с фундуком, клюква, шоколад, конфеты, «Копорский чай», вяленая говядина и сушки. Также, в наборе менажница в форме ладьи и игрушка.

Фермеры и сельхозпредприятия региона традиционно включились в новогодний круговорот подарков. Так, медики Подпорожья и Волосово получили рыбные продукты, Бокситогорска – мясные наборы из свежей индюшатины. Фермерские подарки продолжат поступать в больницы до конца 2020 года.

Сладкие подарки от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко получат все дети-инвалиды региона. В состав наборов входят сладости, волшебная раскраска и открытка.

Также сладкие подарки ждут детей, получающих социальные услуги в учреждениях соцобслуживания Ленинградской области, и детей из семей, получивших государственную социальную помощь в текущем году в виде единовременной денежной выплаты.