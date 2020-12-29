От Ленинградской области — с любовью

Медицинские работники,
которые трудятся на переднем крае борьбы с COVID-19, получают подарки от
администрации региона. В них собрана лучшая продукция, которая производится на
территории Ленинградской области.
В подарочные боксы входят
пряники, варенье, мед с фундуком, клюква, шоколад, конфеты, «Копорский чай»,
вяленая говядина и сушки. Также, в наборе менажница в форме ладьи и игрушка.
Фермеры и
сельхозпредприятия региона традиционно включились в новогодний круговорот
подарков. Так, медики Подпорожья и Волосово получили рыбные продукты,
Бокситогорска – мясные наборы из свежей индюшатины. Фермерские подарки
продолжат поступать в больницы до конца 2020 года.
Сладкие подарки от
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко получат все дети-инвалиды
региона. В состав наборов входят сладости, волшебная раскраска и открытка.
Также сладкие подарки
ждут детей, получающих социальные услуги в учреждениях соцобслуживания
Ленинградской области, и детей из семей, получивших государственную социальную
помощь в текущем году в виде единовременной денежной выплаты.