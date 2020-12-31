Александр Дрозденко: «Мы ожидали вторую волну ковида»

- Мы ожидали вторую волну ковида, которая сначала началась в Европе и Америке и оказалась более серьезной, чем мы могли предполагать, - сказал глава региона.
Александр
Дрозденко подчеркнул, что для него не столь важно количество заболевших (чем
больше тестируют, тем больше выявляют), сколько важен показатель нагрузки на
систему здравоохранения. Если весной в регионе ковидными пациентами было занято
1800 коек, то сейчас этот уровень достиг 2200 коек. Всего в регионе развернуто
3014 коек. Резерв коек в Ленинградской области держится на уровне 25 – 35 %,
хотя еще весной этот показатель возмущал представителей федеральной власти.
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До сих пор уверен, что нельзя резервировать 50 % коек для ковидных больных, так
как плановая госпитализация должна продолжаться для пациентов с
сердечнососудистыми и другими заболеваниями, - сказал губернатор.
Сегодня
в правительстве региона обсуждают грядущие новогодние праздники. Если в прошлые
годы система здравоохранения и так испытывала увеличенную нагрузку и наплыв
пациентов в начале января, то сегодня ситуация усугубляется тем, что уровень
распространения коронавирусной инфекции может вновь вырасти. Из разных
источников финансирования, в том числе областного бюджета и резервных фондов,
были выделены средства на закупку лекарств, оборудования и средств защиты,
которых точно хватит до первого февраля.
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Нагрузка на медицину высокая, но мы ее контролируем. По показателям
заболеваемости и смертности Ленинградская область находится в «зеленой» зоне в
разрезе всей страны, но нельзя сказать, что нам повезло. Это труд врачей,
фельдшеров, медсестер, за что им большое спасибо. Не случайно мы приняли
решение, что работникам здравоохранения в «красной» зоне мы сохраним
соответствующие выплаты до 1 июля 2021 года, - отметил Александр Дрозденко.
Что
касается вакцинации, то Ленинградская область получила 1542 дозы вакцины от
коронавируса. Учитывая, что в регионе проживают 1900 тысяч человек, говорить о
масштабной прививочной кампании пока рано. Да и на все 27 тысяч работников
системы здравоохранения региона их не хватит. Поэтому было принято решение
начать вакцинацию медперсонала в «красной» зоне, где ежедневно работают 900 –
950 медработников. В Ленинградской области открыто шесть пунктов вакцинации, регион
готов развернуть еще 23 таких пункта, как только поступит достаточное
количество вакцины.