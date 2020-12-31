Александр Дрозденко: «Мы ожидали вторую волну ковида»

- Мы ожидали вторую волну ковида, которая сначала началась в Европе и Америке и оказалась более серьезной, чем мы могли предполагать, - сказал глава региона.

Александр Дрозденко подчеркнул, что для него не столь важно количество заболевших (чем больше тестируют, тем больше выявляют), сколько важен показатель нагрузки на систему здравоохранения. Если весной в регионе ковидными пациентами было занято 1800 коек, то сейчас этот уровень достиг 2200 коек. Всего в регионе развернуто 3014 коек. Резерв коек в Ленинградской области держится на уровне 25 – 35 %, хотя еще весной этот показатель возмущал представителей федеральной власти.

- До сих пор уверен, что нельзя резервировать 50 % коек для ковидных больных, так как плановая госпитализация должна продолжаться для пациентов с сердечнососудистыми и другими заболеваниями, - сказал губернатор.

Сегодня в правительстве региона обсуждают грядущие новогодние праздники. Если в прошлые годы система здравоохранения и так испытывала увеличенную нагрузку и наплыв пациентов в начале января, то сегодня ситуация усугубляется тем, что уровень распространения коронавирусной инфекции может вновь вырасти. Из разных источников финансирования, в том числе областного бюджета и резервных фондов, были выделены средства на закупку лекарств, оборудования и средств защиты, которых точно хватит до первого февраля.

- Нагрузка на медицину высокая, но мы ее контролируем. По показателям заболеваемости и смертности Ленинградская область находится в «зеленой» зоне в разрезе всей страны, но нельзя сказать, что нам повезло. Это труд врачей, фельдшеров, медсестер, за что им большое спасибо. Не случайно мы приняли решение, что работникам здравоохранения в «красной» зоне мы сохраним соответствующие выплаты до 1 июля 2021 года, - отметил Александр Дрозденко.

Что касается вакцинации, то Ленинградская область получила 1542 дозы вакцины от коронавируса. Учитывая, что в регионе проживают 1900 тысяч человек, говорить о масштабной прививочной кампании пока рано. Да и на все 27 тысяч работников системы здравоохранения региона их не хватит. Поэтому было принято решение начать вакцинацию медперсонала в «красной» зоне, где ежедневно работают 900 – 950 медработников. В Ленинградской области открыто шесть пунктов вакцинации, регион готов развернуть еще 23 таких пункта, как только поступит достаточное количество вакцины.