«Свет в будущее», или Мусора – нет!

Идея такого новогоднего украшения для городских улиц принадлежит активистам экологического проекта «Раздельный сбор Гатчина». Чтобы её осуществить, они предложили всем гатчинцам поучаствовать в конкурсе на лучший фонарик, сделанный собственными руками. Акция проходила в рамках сотрудничества с русско-немецким обществом «Гатчина - Эттлинген» при поддержке МИД Германии и администрации города Гатчины.

Как рассказала координатор движения «Раздельный сбор Гатчина» Елена Демьянова, подготовка к конкурсу проходила на протяжении всего декабря. По его условиям, делать фонарики можно было только из вторсырья — из пластиковых бутылок и других ёмкостей, старых CD-дисков, консервных банок, пуговиц, фольги, то есть из всего того, что стало ненужным, сломалось или устарело.

- Этой акцией мы хотим привлечь внимание к проблеме отходов из вторсырья, - говорит Елена. - В частности, мы призываем людей пересмотреть своё отношение к пластику, как к материалу достаточно прочному, долговечному и качественному, который выдерживает различные погодные условия, осадки, не теряя своих качеств.

Как считают активисты, всё это не мусор, а огромные ценные ресурсы, который ещё не раз могут нам пригодиться, и которые можно и нужно использовать. Такой подход к обращению с ресурсами называется экономикой замкнутого цикла и соответствует целям устойчивого развития, руководствоваться которыми в 2015 году договорились 192 страны-участницы ООН, среди которых и Россия. Такая модель экономики позволяет сохранять ресурсы нашей планеты и наше будущее.

Для того, чтобы вдохновить горожан на творчество, организаторы конкурса провели серию мастер-классов, в которых рассказывали и показывали, как смастерить фонарик из вторсырья. Мастер-классы выкладывались на страничке акции «Свет в будущее» в социальной сети ВКонтакте и проходили в реальности. В нашей газете мы уже рассказывали о мастер-классе по изготовлению фонариков из пластиковых бутылок, который провела художник и дизайнер Дарья Огнева в арт-пространстве «Город мастеров».

Как рассказала Елена Демьянова, организаторы конкурса планировали собрать гирлянду из ста фонариков, а в итоге было собрано даже больше - около 120 штук! Итоги конкурса на самый креативный фонарик подвели 26 декабря. Победителей определяло жюри, состоящее из профессиональных художников. Среди них - куратор проекта «Свет в будущее», профессиональный дизайнер и иллюстратор Дарья Огнева, экохудожница из Санкт-Петербурга Гюзель Амирова, художницы и педагоги Мария и Наталья Печатниковы, которые живут и работают в Берлине.

Первое место международное жюри присудило Марии Маменко (лампа «Медуза»), второе место - Анюте Александровой (лампа «Ангел»), третье место - Наталье Лиленко (лампа из трубочек). Дополнительный приз (конкурс хештегов) достался Светлане Александровой (лампа со снеговиками).

Победители конкурса получили призы от организаторов — сертификаты магазина «Лавка Чудес», в котором можно приобрести товары для творчества, моделизма и игрушки. Все участники конкурса получили поощрительные призы и электронные грамоты.

Гирлянда из авторских новогодних фонариков разместилась на одной из аллей городской площадки «Юность». Установить её получилось не сразу: конструкция из целых ста двадцати фонариков, пусть даже сделанных из лёгких материалов, но оснащённых электрикой, оказалась довольно тяжёлой.

Новогодний арт-объект, сделанный руками горожан, будет украшать наш город до 10 января. Затем гирлянду снимут, разберут и сдадут в переработку.

Страница конкурса «Свет в будущее» (г. Гатчина) ВКонтакте: https://vk.com/lightsforfuture. Группа «Раздельный сбор Гатчина»: https://vk.com/rsbor_gatchina.



