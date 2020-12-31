«Свет в будущее», или Мусора – нет!

Идея такого новогоднего
украшения для городских улиц принадлежит активистам экологического проекта
«Раздельный сбор Гатчина». Чтобы её осуществить, они предложили всем гатчинцам
поучаствовать в конкурсе на лучший фонарик, сделанный собственными руками.
Акция проходила в рамках сотрудничества с русско-немецким обществом «Гатчина -
Эттлинген» при поддержке МИД Германии и администрации города Гатчины.
Как рассказала координатор
движения «Раздельный сбор Гатчина» Елена Демьянова, подготовка к конкурсу
проходила на протяжении всего декабря. По его условиям, делать фонарики можно
было только из вторсырья — из пластиковых бутылок и других ёмкостей, старых
CD-дисков, консервных банок, пуговиц, фольги, то есть из всего того, что стало
ненужным, сломалось или устарело.
- Этой акцией мы хотим
привлечь внимание к проблеме отходов из вторсырья, - говорит Елена. - В
частности, мы призываем людей пересмотреть своё отношение к пластику, как к
материалу достаточно прочному, долговечному и качественному, который
выдерживает различные погодные условия, осадки, не теряя своих качеств.
Как считают активисты,
всё это не мусор, а огромные ценные ресурсы, который ещё не раз могут нам
пригодиться, и которые можно и нужно использовать. Такой подход к обращению с
ресурсами называется экономикой замкнутого цикла и соответствует целям
устойчивого развития, руководствоваться которыми в 2015 году договорились 192
страны-участницы ООН, среди которых и Россия. Такая модель экономики позволяет
сохранять ресурсы нашей планеты и наше будущее.
Для того, чтобы
вдохновить горожан на творчество, организаторы конкурса провели серию
мастер-классов, в которых рассказывали и показывали, как смастерить фонарик из
вторсырья. Мастер-классы выкладывались на страничке акции «Свет в будущее» в
социальной сети ВКонтакте и проходили в реальности. В нашей газете мы уже
рассказывали о мастер-классе по изготовлению фонариков из пластиковых бутылок,
который провела художник и дизайнер Дарья Огнева в арт-пространстве «Город
мастеров».
Как рассказала Елена
Демьянова, организаторы конкурса планировали собрать гирлянду из ста фонариков,
а в итоге было собрано даже больше - около 120 штук! Итоги конкурса на самый
креативный фонарик подвели 26 декабря. Победителей определяло жюри, состоящее
из профессиональных художников. Среди них - куратор проекта «Свет в будущее»,
профессиональный дизайнер и иллюстратор Дарья Огнева, экохудожница из
Санкт-Петербурга Гюзель Амирова, художницы и педагоги Мария и Наталья
Печатниковы, которые живут и работают в Берлине.
Первое место
международное жюри присудило Марии Маменко (лампа «Медуза»), второе место -
Анюте Александровой (лампа «Ангел»), третье место - Наталье Лиленко (лампа из
трубочек). Дополнительный приз (конкурс хештегов) достался Светлане
Александровой (лампа со снеговиками).
Победители конкурса
получили призы от организаторов — сертификаты магазина «Лавка Чудес», в котором
можно приобрести товары для творчества, моделизма и игрушки. Все участники конкурса
получили поощрительные призы и электронные грамоты.
Гирлянда из авторских
новогодних фонариков разместилась на одной из аллей городской площадки
«Юность». Установить её получилось не сразу: конструкция из целых ста двадцати
фонариков, пусть даже сделанных из лёгких материалов, но оснащённых электрикой,
оказалась довольно тяжёлой.
Новогодний арт-объект,
сделанный руками горожан, будет украшать наш город до 10 января. Затем гирлянду
снимут, разберут и сдадут в переработку.
Страница конкурса «Свет в
будущее» (г. Гатчина) ВКонтакте: https://vk.com/lightsforfuture. Группа
«Раздельный сбор Гатчина»: https://vk.com/rsbor_gatchina.