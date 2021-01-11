12 января в Гатчине отключат холодную воду на улице Володарского

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с устранением утечки на водопроводе, 12.01.21 г. с 09.00 и до окончания работ также будет отключено холодное водоснабжение по адресу: г. Гатчина, мрн-н «Мариенбург», ул. Рыбакова.