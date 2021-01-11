12 января в Гатчине отключат холодную воду на улице Володарского

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на водопроводе, 12.01.21 г. с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д. 23.
Рубрики :
ЖКХ
11 Jan 2021
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с устранением
утечки на водопроводе, 12.01.21 г. с 09.00 и до окончания работ также будет отключено
холодное водоснабжение по адресу: г. Гатчина, мрн-н «Мариенбург», ул. Рыбакова.
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