47 регион: генеральная репетиция столетия

Свой день рождения Ленобласть стала масштабно отмечать с 2004 года, и с тех пор разные города были принимающей стороной праздника, и каждый раз в ходе подготовки проводилось благоустройство, ремонтировались фасады и дороги, обустраивались скверы и парки. Гатчина становилась местом проведения областного дня рождения дважды, и оба раза это были юбилеи – 80 и 90 лет. Столетие не станет исключением и тоже будет отпраздновано в Гатчине в 2027 году.

А вот свои 99 Ленобласть отметит в Ивангороде, и этот праздник, как сказала Анна Данилюк, станет генеральной репетицией грядущего столетия.

День Ленобласти в Эстонии отметят вприглядку

Ивангород готовится к приему гостей и активно прихорашивается. Главный плюс: все положительные перемены – благоустройство, ремонты, дорожные работы – останутся жителям и «после бала». Особое внимание уделяется объектам культурного наследия, знаменитой Ивангородской крепости. Кроме того, к 1 августа в Ивангороде откроется новый сквер – Утиный парк.

Культурную программу утверждает лично губернатор. Как подчеркнула Анна Данилюк, праздник в честь Ленинградской области – это не просто концерт. Через музыку, стихи, песни, через видеоконтент должен быть донесен главный смысл празднования: чтобы у людей появилось чувство сопричастности к событиям в родном регионе, а самое главное – чувство гордости за свою землю.

Анна Александровна не раскрыла секрет, кто из звезд будет выступать на концерте в честь 99-летия Ленобласти, но поделилась, что подготовлена очень интересная тематическая линия. Глава региона, как обычно, полностью погрузился в разработку концепции, внес свои предложения и замечания.

- Концерт будет очень интересный, выступать будет одна из самых патриотичных российских исполнительниц, которая сейчас в «топе» у молодежи. Главную идею программы можно, наверное, назвать одним словом – «русскость», – отметила вице-губернатор.

Праздник, как заведено в Ивангороде, будет транслироваться на большом экране – так, чтобы с противоположного берега Нарвы тоже было хорошо видно и слышно, и жители Эстонии разделили нашу радость. Видеоконтент, прославляющий Ленинградскую область, ее экономический потенциал и красоту, уже подобран.

Как попасть в приграничный Ивангород?

Ивангород – это приграничье. Анна Данилюк рассказала, что нужно сделать, чтобы беспрепятственно попасть на праздник, поскольку обеспечение безопасности – самый глобальный на сегодняшний день вопрос. Есть особый порядок въезда на приграничную территорию, который регулируется законом Российской Федерации. На данной территории установлен специальный пропускной режим, предусматривающий ряд ограничений и обязательных требований.

За исключением самих жителей Ивангорода, гражданам РФ и иностранцам для въезда в приграничную зону необходим пропуск. Въехать без пропуска могут люди, имеющие постоянную регистрацию в Кингисеппе и Кингисеппском районе, лица, направленные в служебную командировку с местом назначения «Ивангород» – с командировочным удостоверением, и туристы – по турпутевке. Всем остальным для получения индивидуального пропуска необходимо направить в пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области либо в филиал пограничного управления в Сосновом Бору заявление по установленной форме, а также копии страниц паспорта, включая сведения о регистрации. Подать заявление можно лично, по электронной почте или через портал Госуслуг. Срок выдачи пропуска для граждан РФ – до 15 рабочих дней, для иностранных граждан – до 30 рабочих дней. Важно помнить, что при посещении приграничной зоны надо иметь при себе оригинал паспорта – без паспорта пропуск не поможет.

1 августа – в день праздника – на въезде в Ивангород будет организовано реверсивное движение, чтобы не создавать транспортного коллапса, выделят отдельные зоны для проверки автобусов. Режим работы автобусных маршрутов Кингисепп – Ивангород и Санкт-Петербург – Ивангород будет продлен: с 5 утра до 23 часов. Кроме того, будут выделены дополнительные стыковочные автобусы, в том числе из Сланцевского и Волосовского районов. Прорабатывается вопрос запуска дополнительного поезда Санкт-Петербург-Витебский – Ивангород. Делегации муниципальных районов будут проезжать официально, согласно отработанной заранее форме.

Юбилейные три рубля

Как подчеркнула вице-губернатор, 99-летие станет генеральной репетицией столетия, и прежде всего сейчас отрабатывается слаженная работа всех служб, чтобы обеспечить безопасность в разных режимах: Ленобласть должна быть на 100% готова к проведению масштабных мероприятий.

Второй момент – это своего рода мостик от творческой тематической линии к вековому юбилею. Собственно, столетие начнется прямо с 1 января 2027 года. Уже работает федеральный штаб, который возглавляет Сергей Нарышкин как руководитель Военно-исторического общества РФ, и региональный штаб под руководством губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. На счету обоих штабов – более 600 проведенных мероприятий, посвященных столетию Ленинградской области. Мероприятия разноплановые, являющиеся долгосрочными инфраструктурными проектами, которые продолжатся на территории региона не один десяток лет. Данные проекты будут презентованы уже после 99-летия, но 1 января в каждом муниципальном образовании Ленобласти будет ознаменовано как начало года столетия региона.

Особое внимание уделено атрибутике. По согласованию с Геральдическим советом РФ разрабатывается специальный памятный знак к 100-летию – для тех, кто своим трудом развивает и прославляет Ленинградскую область. Уже представлено три варианта эскиза. После утверждения знака будет подготовлен проект нормативного акта учреждения памятного знака с его изображением, описание удостоверения к нему и критериев, кто достоин награды. Также к столетию региона появится памятная медаль, и Банк России в 2027 году выпустит юбилейную серебряную монету «100-летие Ленинградской области» номиналом три рубля с тиражом 3000 экземпляров.

Кроме того, Анна Александровна анонсировала большой молодежный проект, который стартует в год 100-летия – «Кумиры XXI века». Это старый забытый проект по выявлению, поддержке, сопровождению и развитию талантов среди детей и молодежи по разным направлениям.

Гатчина готовится к 100-летию региона

100-летие Ленобласти будет отмечаться в Гатчине, и Анна Данилюк назвала основные мероприятия по благоустройству города в текущем году и планы на перспективу.

В 2026-2027 гг. будут отремонтированы фасады и кровли: в плане – 10 нежилых зданий и 51 многоквартирный дом. Готовится сметная документация на ремонт фасадов 20 домов с количеством квартир менее пяти и домов, где сбор платы за капремонт ниже 95%. Администрация ведет работу с собственниками нежилых зданий в целях приведения этих объектов в надлежащий вид.

В 2026 году будет закончена реновация двора на ул. Авиатриссы Зверевой, 1/8, на 2027 год планируется ремонт девяти дворов – на въезде в город на проспекте 25 Октября и на четной стороне ул. Чкалова. Также в этом году проводится благоустройство на аллее Павла I, в план на 2027 год включены еще пять общественных территорий, включая бульвар «47 Регион».

В феврале 2026 года был заключен муниципальный контракт на строительство продолжения ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК IQ до ТК «О`Кей») – 150 метров. Работы должны завершиться до конца года. Также в 2026-м будет полностью отремонтирован проспект 25 Октября, в 2027-м – Рощинская улица и ул. Гагарина.

Ждут ремонта и улицы города, относящиеся к региональным дорогам: на Киевской необходимо обустройство тротуаров и остановочных павильонов, на Красноармейском проспекте – ремонт дорожного полотна, на ул. Ополченцев-Балтийцев – устройство тротуаров. Соответствующее обращение администрация Гатчинского округа направила в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

В рамках сохранения объектов культурного наследия запланирован ремонт Адмиралтейского и Трехарочного мостов на проспекте 25 Октября, а также ремонт подпорных стенок на площади Коннетабля. Разработка рабочей документации завершена, после положительного заключения экспертизы будет подана заявка в комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области на софинансирование работ.

В 2027 году запланирован ремонт фасадов зданий Гатчинской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова на ул. Чкалова и на Красноармейском проспекте, а также фасада Гатчинского ЦТЮ и киноконцертного зала «Победа».

Анна Данилюк упомянула реставрацию Павловского собора: практически завершены наружные работы по фасаду и куполам, продолжается реставрация и воссоздание монументальной живописи внутри собора, а также резного деревянного иконостаса, и к 2027 году эти работы будут завершены.

В Приоратском парке ведутся работы на водонапорной башне, включая обновление фасада и устройство смотровой площадки. Помимо этого, будут восстановлены исторические ворота на берегу Черного озера. Есть надежда, что в 2027 году мы сможем увидеть результат.

Как пройдет сам праздник 1 августа 2027 года в столице Ленинградской области, пока держится в секрете, но о масштабах можно догадываться: в подготовке задействованы федеральные структуры, а в числе гостей ожидается президент России Владимир Путин.

…и просто красавица

После векового юбилея начнется отсчет нового столетия, а где пройдет 101-й День Ленобласти, губернатор объявит через год – на празднике в столице. Но уже сейчас заявку на проведение будущих торжеств подали Волосово, Выборг, Луга, Пикалево, Подпорожье и Новоселье – новый город Ломоносовского района. И, как несложно догадаться, абсолютно не обязательно, чтобы День рождения Ленобласти проходил в районном центре – достойных городов много. Разделяя мнение вице-губернатора, отметим: Ленинградская область в свои девяносто девять – просто красавица, а к столетию станет еще краше.

Екатерина Дзюба