День ВМФ на реке Оредеж

Прекрасная традиция проведения праздника и спортивных состязаний на воде, посвященных Дню ВМФ, возродилась в поселке Сиверский 12 лет назад. С тех пор это событие ежегодно собирает любителей водного спорта и профессионалов вблизи лодочной станции.

Место это историческое. В советские годы местный гребной клуб взрастил 12 мастеров спорта. Новая страница истории сиверской гребли началась в 2010 году. Во многом благодаря местным энтузиастам во главе с депутатом Ароном Каплинским и бронзовым призером Олимпийских игр 1960 года в Риме, многократным чемпионом СССР и Европы Юрием Бачуровым.

Праздник собрал людей, влюбленных в водных стихию: моряков, спортсменов, энтузиастов, увлекающихся гребным спортом, и молодежь. С приветственным словом к участникам праздника обратились руководители администрации, депутаты, ветераны спорта.

Яркое, незабываемое событие - парад судов с участием именитых и начинающих гребцов вел легендарный спортсмен Юрий Бачуров. После чего стартовали заезды лодок, байдарок и драконов. Соревнования прошли зрелищно, динамично и оставили у участников заряд бодрости и много положительных эмоций.

Драконы по традиции украсили этот памятный день. Гребле на драконах уже 2000 лет, первые гонки на таких суднах прошли в Южном Китае. И этот спорт актуален до сих пор. Представьте себе, на водной глади оживает древняя легенда. Это не просто лодка - это 10-местное каноэ с головой мифического змея и мощным хвостом.

Участники заездов проявили флотский характер - сплоченность, презрение к трудностям, волю к победе. Все выступили достойно и получили заслуженные награды.

- Спасибо спортсменам за азартную борьбу, зрителям - за невероятную поддержку, а нашим почетным гостям - за то, что своим примером вдохновляют нас любить спорт и родную землю, - сказала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. - Отдельные слова благодарности ведущему парада - Юрию Кузьмичу Бачурову. Ваша энергия, жизнелюбие и преданность спорту доказывают - настоящих чемпионов годы не берут. Благодарю руководителя АНО «Гребной клуб «Оредеж», мастера спорта Анатолия Филиппова за продолжение традиции. Хочу отметить, что занятия в группе по направлению «гребля» сегодня проводятся в Центре подготовки спортсменов «Ника». Мы видим, как растет интерес жителей к академической гребле, байдаркам и гонкам на лодках-драконах. Это не просто красивое зрелище, это настоящий символ силы, командного духа и здоровья.

Подготовила Татьяна Можаева

Фото организаторов, Виктории Дефо